Первый тренер Соболева о нем и Дзюбе в «Зените»: «Артем не всегда феерил – его отправляли в Томск и Тулу. Александр не был готов физически и ментально, плюс давление фанатов»

Первый тренер Соболева: они разные с Дзюбой, Александр не был готов к «Зениту».

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, считает, что форвард пребывает в другой ситуации в «Зените », чем Артем Дзюба прежде.

В нынешнем сезоне 28-летний Соболев в 22 матчах во всех турнирах забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. В последних 11 матчах у игрока 0+0 по системе «гол+пас».

– Почему у Соболева не получается также феерить в «Зените», как Дзюба?

– Они разные. Да и у Дзюбы не всегда так было – его и в Томск отправляли [в аренду], и в Тулу.

Когда Александр начинал играть в Самаре, он там почти с центра поля гол забил, можете найти, посмотреть. Когда он только перешел в Петербург, то не был морально готов – ни физически, ни ментально, плюс давление болельщиков. Фактически полгода ушли просто на адаптацию.

Сейчас он уже себя гораздо лучше чувствует, стабилизировался, надеюсь, что весной увидим его лучшую версию, – сказал Горбунов.