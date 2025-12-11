  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Первый тренер Соболева о нем и Дзюбе в «Зените»: «Артем не всегда феерил – его отправляли в Томск и Тулу. Александр не был готов физически и ментально, плюс давление фанатов»
12

Первый тренер Соболева о нем и Дзюбе в «Зените»: «Артем не всегда феерил – его отправляли в Томск и Тулу. Александр не был готов физически и ментально, плюс давление фанатов»

Первый тренер Соболева: они разные с Дзюбой, Александр не был готов к «Зениту».

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, считает, что форвард пребывает в другой ситуации в «Зените», чем Артем Дзюба прежде.

В нынешнем сезоне 28-летний Соболев в 22 матчах во всех турнирах забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. В последних 11 матчах у игрока 0+0 по системе «гол+пас».

– Почему у Соболева не получается также феерить в «Зените», как Дзюба?

– Они разные. Да и у Дзюбы не всегда так было – его и в Томск отправляли [в аренду], и в Тулу.

Когда Александр начинал играть в Самаре, он там почти с центра поля гол забил, можете найти, посмотреть. Когда он только перешел в Петербург, то не был морально готов – ни физически, ни ментально, плюс давление болельщиков. Фактически полгода ушли просто на адаптацию.

Сейчас он уже себя гораздо лучше чувствует, стабилизировался, надеюсь, что весной увидим его лучшую версию, – сказал Горбунов.

Что делать с Хаби Алонсо?25810 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт день за днем»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoАкрон
logoАртем Дзюба
психология
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Если бы Соболев много забивал, никто не обращал бы и внимания на компьютерные игры – в контракте же нет запретов? Мы играли в карты, домино, читали книги». Валерий Новиков о форварде «Зенита»
11 декабря, 09:59
Слишкович о Соболеве: «Если сегодня ты рассказываешь, что было в раздевалке «Спартака», то завтра расскажешь и о «Зените». Своими словами он подтвердил, что я был прав»
10 декабря, 14:15
Булыкин о провале года: «Соболев – уровень игры, косяки после перехода с медийной точки зрения. От него ждали меньше, чем от Заболотного в «Спартаке», в спортивном плане»
8 декабря, 16:52
Орлов о Соболеве: «Играет как умеет. Нет нужной школы, техника не та. «Зениту» нужен форвард зимой»
7 декабря, 12:45
Главные новости
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
26 минут назад
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
46 минут назад
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
У Дьокереша 0+0 в 5 последних матчах за «Арсенал». Форвард забил 6 мячей в 19 играх после трансфера за 63,5+10 млн евро
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
14 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
42 минуты назад
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
56 минут назад
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59
Мостовой о «Краснодаре»: «Главный фаворит на золото РПЛ, они показывают отличный футбол. Если зимой найдут подмену Кордобе, команда будет полностью укомплектована»
вчера, 21:48
Чемпионат Италии. «Лацио» вдевятером победил «Парму», «Аталанта» обыграла «Кальяри», «Милан» встретится с «Сассуоло» в воскресенье
вчера, 21:44