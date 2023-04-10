Артем Дзюба: «Не хочется общаться с журналистами. Выигрываешь – ты король, проигрываешь – ты мертвый. Устал»

Артем Дзюба рассказал о нежелании общаться с журналистами

После поражения « » от «Зенита» в 22-м туре Мир форвард железнодорожников извинился за свою игру в инстаграме.

«Решил здесь [в социальных сетях] сказать, потому что не хочется общаться с журналистами, потому что устал от всего этого: выигрываешь – ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь – ты мертвый. Устал.

У нас есть команда, а в командном виде спорта все зависит от коллектива, а он у нас очень хороший. Я рад, что нахожусь здесь, безумно счастлив, что оказался в «Локомотиве». У меня нет обид или еще чего-то. Я наслаждаюсь футболом», – сказал Дзюба.

Семак не знает, почему Дзюба не пожал ему руку: «Устал, может. Это уже не моя проблема»

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