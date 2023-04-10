Артем Дзюба: «Не хочется общаться с журналистами. Выигрываешь – ты король, проигрываешь – ты мертвый. Устал»
Артем Дзюба рассказал о нежелании общаться с журналистами
После поражения «Локомотива» от «Зенита» в 22-м туре Мир РПЛ форвард железнодорожников извинился за свою игру в инстаграме.
«Решил здесь [в социальных сетях] сказать, потому что не хочется общаться с журналистами, потому что устал от всего этого: выигрываешь – ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь – ты мертвый. Устал.
У нас есть команда, а в командном виде спорта все зависит от коллектива, а он у нас очень хороший. Я рад, что нахожусь здесь, безумно счастлив, что оказался в «Локомотиве». У меня нет обид или еще чего-то. Я наслаждаюсь футболом», – сказал Дзюба.
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Много слов, и ни одного о реально неудобном.
Дзюба просто ссыкло.
пропала речь.
Ну и наблюдать за ним на поле интересно. Такой самопередвижной шкаф ))
ваш ник полностью соответствует вашему развитию.
0 ударов по воротам.
Знает, что лучше так,
На всякий случай.