Артем Дзюба: «Не хочется общаться с журналистами. Выигрываешь – ты король, проигрываешь – ты мертвый. Устал»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба рассказал о нежелании общаться с журналистами

После поражения «Локомотива» от «Зенита» в 22-м туре Мир РПЛ форвард железнодорожников извинился за свою игру в инстаграме.

«Решил здесь [в социальных сетях] сказать, потому что не хочется общаться с журналистами, потому что устал от всего этого: выигрываешь – ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь – ты мертвый. Устал.

У нас есть команда, а в командном виде спорта все зависит от коллектива, а он у нас очень хороший. Я рад, что нахожусь здесь, безумно счастлив, что оказался в «Локомотиве». У меня нет обид или еще чего-то. Я наслаждаюсь футболом», – сказал Дзюба.

Семак не знает, почему Дзюба не пожал ему руку: «Устал, может. Это уже не моя проблема»

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74 комментария

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Мансур Абдрахимов
Мужику 30 с хуем!!
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Yakub25
Ну так тебя после победы и гола потом неделю не заткнуть.
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Алексей Петров
Дзюба, не общайся с ними, просто играй в своё удовольствие и на сборную тоже забей!!! Отпишись Артём , как прочтиаешь!!!
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RAMIK
Когда ты забиваешь ты много болтаешь, когда не забиваешь ты отказываешься от интервью и даже РУКОпожатий. Ты просто очень плохой человек. Ты не нужен сборной!
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вовочка6762
С телефоном общаться конечно интереснее ...
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Мари Хуан
Он что, себя описал, после победы - Лев Толстой, а после проигрыша ### кривой)
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Metaphrast
Зато боюсь представить, сколько инфоповодов и "острот" было бы у уставшего игрока, забей он Зениту, или, что совсем сорвало бы все предохранители, обыграй Локо Зенит. Так что и хорошо, что результат, как есть - говна в сети меньше
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Владислав88
Смешно как до этого ни одна команда не справлялась с этим пешеходом. По средним европейским меркам он давно уже ходячий труп.
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ɔculpa
"Устал" – это он слова Семака обстряпывает? Ведь Дзюба уже столько всего сказал и написал, и ни слова про ситуацию с Семаком, хотя он не мог не читать про неё (как и не мог не знать про неё в принципе). А уже столько времени, по меркам цифровой реальности, прошло.
Много слов, и ни одного о реально неудобном.
Дзюба просто ссыкло.
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svft
эх, а ведь уже речь заготовил: "Надо было привет Питеру передать, чтобы начали разбираться в футболе. Руководство очень много некрасивых вещей сказало".
пропала речь.
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CaSpeR-13
Куда приветы нижнему и прочим делись?
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Каба
Ответ Спартак сила
из них половина Халка заслуга
Дзюба за Зенит после передач Халка забил всего 11 голов, они играли вместе один сезон.
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justbored
Академическая среда с Артемоном! То, что в Локомотиве ему комфортно (пока по крайней мере), и он важная часть команды это заметно.

Ну и наблюдать за ним на поле интересно. Такой самопередвижной шкаф ))
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Владислав88
Ответ Спартак сила
из них половина Халка заслуга
Скорее Ракицкого и Азмуна
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Дави На кнопы
Плохо в Турции отдохнул Артем, сразу устал...
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ritosik23
ну его тоже можно понять.. журналисты часто навязчивы
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Andrey Bokov
Ответ Олигофрен
Все, что связано с половой жизнью в любом обществе табуировано, поэтому реакция общественности и насмешки в адрес проститутки вполне естественны и уместны. Оправдания, типа "ну все же дрочат" нелепы. Дрочат и япутся обычно у себя дома вдали от посторонних глаз, а если вы попробуете совокупиться где-нибудь в церкви, вас и посадить могут, не то что высмеять. Следить нужно что снимаешь и куда выкладываешь, а уж тем более бдительными должны быть публичные люди. пс: ну и не забывем, что дзюба - мра3ь к0нченая, оскорблявшаая спартак, его болельщиков, глумившаяся над их атрибутикой и обиженная девочка, которая отосвюду уходила со скандалами. 😉
он ничего никуда не выкладывал. его шантажировали этим видео, он не заплатил - видос слили.
ваш ник полностью соответствует вашему развитию.
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ДудьСдулся
Ответ мутятя
Плохо сыграл. Надо было забивать придворной команде.
Он как мог старался не забить в ворота Миллера.
0 ударов по воротам.
Знает, что лучше так,
На всякий случай.
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Сибирский литовец
Хороший матч был . Нечасто сейчас увидишь хорошую игру - роскошь
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slow focus
перефразируя "вот забью, тогда рот мне не заткнете, а пока читайте пост в инстаграме, раз огорчить Богданыча не получилось"
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justbored
Ответ Игореха Веселов
Cамое время вставить какую-нибудь пафосную цитатку от Стетхэма!
Самое время завязать с шутками про цитаты от Стетхэма. На моей памяти это третья только в этой ветке (которую я, понятное, не читал целиком).
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whereissuso
Давайте пожалеем уставшего миллионера-ногомячиста, как же ему тяжело приходится
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Muhammad Juraev
Кринж = Рукаку!
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Muhammad Juraev
Ответ Chuha-Motibg
Да, спортс. А ты видимо тот знаменитый фанат кринжатины? Че как дела у второго даже в Аль-Насре? Ждешь очередную дуэль с Люксембургом?
Этот клоун вчера говорил, что кринж сделает покер, я думал он умер после игры, а нет, жив)
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Mr Azimof
Зенит сила, Дзюба др###ла!)))
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