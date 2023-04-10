Кержаков об уходе из «Кармиотиссы»: «В перерыве владелец клуба зашел в раздевалку и сделал замены. Не мог представить, что такое возможно»

Теги Александр Кержаков высшая лига Кипр Sports.ru Кармиотисса Футбол

Александр Кержаков в интервью Sports.ru объяснил свой уход с поста тренера «Кармиотиссы»

– Вы ушли сами. Сказали: «Решение об уходе был вынужден принять в перерыве последнего матча». Что это значит?

– На 12-й минуте ко мне подошел спортивный директор: «Нужно сделать такие-то замены». Я ответил: «Давай каждый будет заниматься своим делом, пожалуйста». Спортдир повторил: «Нет, ты должен это сделать, позвонил Пунин (владелец клуба – прим. Sports.ru), сказал, что этого игрока нужно перевести туда, а этого – заменить».

Уже после матча жена рассказала, что спортивный директор, который обычно сидит на скамейке, поднялся на трибуну, где сидел Пунин с помощником-киприотом. У них состоялся диалог, Пунин ярко жестикулировал.

В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: «Нам сказали, что сегодня мы больше не играем».

В моем понимании устройства футбола и тренерской профессии такое недопустимо. Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо.

– Почему вы вышли на второй тайм?

– Чувствовал ответственность перед ребятами. В перерыве я сказал: «Парни, вы все понимаете, это не футбол. Но у нас есть еще 45 минут. Они будут последними для меня в этом клубе, но вам еще здесь играть. У вас длинные карьеры, давайте сыграем для себя и попытаемся что-то изменить».

Конечно, во втором тайме все понимали, что я уже не мог так руководить командой, – сказал Кержаков.

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре

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19 комментариев

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Ovsyankin
Скандал, некий Вальдемар Питун меняет в обычном футбольном матче на Кипре кого хочет и когда хочет
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Spaten
Заменял, заменил и заново заменил
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Satvaldino
Пунин, а ведет себя как…
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Radik_2.0
висит же уже статья на главной с полным интервью, давайте еще его раздербаним на отдельные новости...
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Барсик Юрана
Ответ Eric_Cartman
Что этот Пунин себе позволяет? 🤔
Пунина в Гаагу!
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Алексей Ненахов
Мда ну и бардак на Кипре творится , поэтому Кокорин там и прижился, по понятием все видно
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Андоррский почтальон
Кержаков, наверное, думал, что дело владельца - выделять деньги, а руководить будет он. Но у хозяина оказалось другое мнение.
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Batitotti
Что-то в миниатюре
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Кржемилик
Да кем себя возомнил этот Пунин?
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Eric_Cartman
Что этот Пунин себе позволяет? 🤔
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Hong Kil
Ну вряд ли трусишка достоин уважения. Владелец прекрасно разбирается в людях.
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Бухгалтер2021
санек уже и там не сработался.
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Russ Ivan
Ну если человек не поинтересовался особенностями чемпионата и местом своей будущей работы - то вот такой результат...
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maks44
О, похоже еще один Йозе Марино появился.
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Pavlyushavin
Легендарный Бока и его внук популярный певец Жока
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Только Крылья
о, жду много шутеек) ветка обещает быть горячей
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Cruel Snake
Вот так вот Пун/т/ины всё решают. Даже в том в чём ничего не понимают
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Михаил Сафонов
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Михаил Сафонов
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