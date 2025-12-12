Хейсен может сыграть с «Алавесом». Участие Мбаппе и Камавинга в воскресном матче «Реала» под вопросом

Дин Хейсен может сыграть с «Алавесом».

Ожидается, что Дин Хейсен вернется в состав «Реала » к воскресному матчу Ла Лиги против «Алавеса », сообщает The Athletic.

Центральный защитник мадридцев пропустил последние пять игр из-за травмы бедра.

В предстоящем матче «Реал» не сможет рассчитывать на защитников Дани Карвахаля , Трента Александер-Арнолда, Эдера Милитао, Давида Алабу и Ферлана Менди из-за повреждений. Кроме того, Фран Гарсия и Альваро Каррерас дисквалифицированы после красных карточек, полученных на прошлых выходных в игре с «Сельтой» (0:2).

Участие полузащитника Эдуардо Камавинга, который может сыграть на позиции левого защитника, находится под вопросом из-за травмы.

«Реал» также не сможет рассчитывать на нападающего Эндрика из-за дисквалификации, а участие Килиана Мбаппе под вопросом из-за мышечного дискомфорта и боли в колене.