НХЛ. «Вашингтон» принимает «Айлендерс», «Рейнджерс» сыграют с «Баффало», «Флорида» против «Торонто»
«Вашингтон» принимает «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» сыграют с «Баффало», «Флорида» встретится с «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 04.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 11 апреля, 04.30, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 11 апреля, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
- "Нет, меня жена не пускает"
Новое название арены Crypto.com Arena
“Лос-Анджелес – Ванкувер
11 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча”
А значит Остон будет забивать!
За Жан Габриеля должна прилететь ответка!
Айлендерс!
Айлендерсам помогай!
Айлендерс!