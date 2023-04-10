НХЛ. «Вашингтон» принимает «Айлендерс», «Рейнджерс» сыграют с «Баффало», «Флорида» против «Торонто»

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«Вашингтон» принимает «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» сыграют с «Баффало», «Флорида» встретится с «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Виннипег – Сан-Хосе
Дата проведения
11 апреля, 02.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Торонто
Дата проведения
11 апреля, 02.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Баффало
Дата проведения
11 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Каролина
Дата проведения
11 апреля, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Айлендерс
Дата проведения
11 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Даллас
Дата проведения
11 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Миннесота
Дата проведения
11 апреля, 04.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Нэшвилл
Дата проведения
11 апреля, 04.30, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Сиэтл
Дата проведения
11 апреля, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Ванкувер
Дата проведения
11 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

20 комментариев

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забил на оборону
Ответ e1ther - e1ther
Саня сегодня не выйдет,зашел домой попить,и больше на улицу,не отпустили(((
- "Саша, добро пожаловать на мобилизацию"
- "Нет, меня жена не пускает"
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Комментарий удален модератором
интрига,согласен))
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
Саня сегодня не выйдет,зашел домой попить,и больше на улицу,не отпустили(((
Комментарий удален модератором
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hhlg
Ответ Jeff Lebowski
У меня чеснок взошёл, который осенью сажал. И сурок за зиму исчез - эмигрировал в Мексику, наверное.
Обратно что-ли? А кто первое звено Торонто в ПО центрить будет? ;)
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California guy
Уже давно нет Staples Center в Лос Анджелесе
Новое название арены Crypto.com Arena

“Лос-Анджелес – Ванкувер

11 апреля, 05.30, «Staples Center»

Онлайн матча”
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
Саня сегодня не выйдет,зашел домой попить,и больше на улицу,не отпустили(((
Хитрый этот Александр ПутинТим.. В Вашингтоне под защитой Пэтриотов.. И на трибуне подальше от Мейфилда..
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Jeff Lebowski
Ответ забил на оборону
Флорида может сегодня оформить выход в ПО если выиграет любым способом у Торонто, а Айлс проиграют Кепкам в основное время.
У меня чеснок взошёл, который осенью сажал. И сурок за зиму исчез - эмигрировал в Мексику, наверное.
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Михаил Майоров
Раз Ови не играет, Айлы возьмут гарантированные 2 очка. Надеюсь, гм Кэпс найдет возможность летом засунуть Бекса и Оши либо в лтир, либо в Аризону.
+1
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+1
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Саня_Давай если сегодня решит выйти против Айлендерс, с помощью Мейфилда поймает борт.. За Жан Габриеля должна прилететь ответка! Айлендерс!
Саня сегодня не выйдет,зашел домой попить,и больше на улицу,не отпустили(((
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Суворов Антон
Сегодня играет Торонто..

А значит Остон будет забивать!
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e1ther - e1ther
поэтому Let’s go Caps))
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Суворов Антон
Саня_Давай если сегодня решит выйти против Айлендерс, с помощью Мейфилда поймает борт..

За Жан Габриеля должна прилететь ответка!

Айлендерс!
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Jeff Lebowski
Ответ hhlg
Нет
У Сани начался огородный сезон, не до игр ему сейчас.
+2
0
+2
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Дима Миронов
Нэшвилл
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hhlg
Ответ smiakishev
Что там Овечкин, сыграет?
Нет
+1
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+1
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Пинающий Достоинства
Два очка Пропеллеру, шайбу Ови, очков Капри, Сорокета Кузьменко,
0
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забил на оборону
Флорида может сегодня оформить выход в ПО если выиграет любым способом у Торонто, а Айлс проиграют Кепкам в основное время.
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oberkorn
Флорида, баффало и острова рубятся за шальную карту. Остальные за шанс на бедарда. Я люблю нхл
+1
0
+1
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Суворов Антон
Торонто побеждай..

Айлендерсам помогай!
0
-5
-5
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Суворов Антон
Как сказал Наполеон: «Я вижу только цель. Препятствия должны уступить дорогу».

Айлендерс!
0
-3
-3
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smiakishev
Что там Овечкин, сыграет?
+1
-1
0
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