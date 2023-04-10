Ротенберг о поражении 3:7: «СКА полностью переиграл ЦСКА по многим компонентам. У них два момента – два гола»
Роман Ротенберг считает, что СКА полностью переиграл ЦСКА.
СКА уступил ЦСКА (3:7, 2-3 в серии) в пятом матче финала Западной конференции.
– Хорошее начало, полностью контролировали игру. Допустили ошибки, которые не должны допускать.
По статистике это наша лучшая встреча, но играем с очень хорошим соперником.
У них было два момента – два гола. Пытались переломить, вытащить, не забили хорошие моменты. Работаем дальше.
– В футбол играют все, а выигрывают немцы. В хоккей играют все, а побеждает ЦСКА?
– Немцы тоже проигрывали. Они же не всегда выигрывают? Последний чемпионат выиграла Аргентина. Здесь все зависит только от нас.
Да, мастеровитые ребята у соперника, хорошая реализация. У нас много хорошего в этой игре, полностью переиграли по многим компонентам – вбрасывания, броски, голевые моменты, единоборства.
Умеем это делать, вернемся сильнее. Мы не раз это делали.
Добавим, улучшим, что можно поменять. Вернемся в следующей игре новорожденными. У нас такой путь, – сказал главный тренер СКА.
СКА перебросал ЦСКА со счетом 43:28 в этом матче.
Но как можно болеть за вот это? )
Спасибо, что не в Зените ))