Ротенберг о поражении 3:7: «СКА полностью переиграл ЦСКА по многим компонентам. У них два момента – два гола»

Роман Ротенберг считает, что СКА полностью переиграл ЦСКА.

СКА уступил (3:7, 2-3 в серии) в пятом матче финала Западной конференции.

– Хорошее начало, полностью контролировали игру. Допустили ошибки, которые не должны допускать.

По статистике это наша лучшая встреча, но играем с очень хорошим соперником.

У них было два момента – два гола. Пытались переломить, вытащить, не забили хорошие моменты. Работаем дальше.

– В футбол играют все, а выигрывают немцы. В хоккей играют все, а побеждает ЦСКА?

– Немцы тоже проигрывали. Они же не всегда выигрывают? Последний чемпионат выиграла Аргентина. Здесь все зависит только от нас.

Да, мастеровитые ребята у соперника, хорошая реализация. У нас много хорошего в этой игре, полностью переиграли по многим компонентам – вбрасывания, броски, голевые моменты, единоборства.

Умеем это делать, вернемся сильнее. Мы не раз это делали.

Добавим, улучшим, что можно поменять. Вернемся в следующей игре новорожденными. У нас такой путь, – сказал главный тренер СКА.

СКА перебросал ЦСКА со счетом 43:28 в этом матче.