Ротенберг о поражении 3:7: «СКА полностью переиграл ЦСКА по многим компонентам. У них два момента – два гола»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг считает, что СКА полностью переиграл ЦСКА.

СКА уступил ЦСКА (3:7, 2-3 в серии) в пятом матче финала Западной конференции.

– Хорошее начало, полностью контролировали игру. Допустили ошибки, которые не должны допускать.

По статистике это наша лучшая встреча, но играем с очень хорошим соперником.

У них было два момента – два гола. Пытались переломить, вытащить, не забили хорошие моменты. Работаем дальше.

– В футбол играют все, а выигрывают немцы. В хоккей играют все, а побеждает ЦСКА?

– Немцы тоже проигрывали. Они же не всегда выигрывают? Последний чемпионат выиграла Аргентина. Здесь все зависит только от нас.

Да, мастеровитые ребята у соперника, хорошая реализация. У нас много хорошего в этой игре, полностью переиграли по многим компонентам – вбрасывания, броски, голевые моменты, единоборства.

Умеем это делать, вернемся сильнее. Мы не раз это делали.

Добавим, улучшим, что можно поменять. Вернемся в следующей игре новорожденными. У нас такой путь, – сказал главный тренер СКА.

СКА перебросал ЦСКА со счетом 43:28 в этом матче.

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15 комментариев

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Vidic6
Мне кажеццо он не понял отсылку про немцев... Как то очень серьезно ответил...)
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Vidic6
Стоп. Как 2 ? 7 же...
+1
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ Mihei4
Его Черчесов укусил?
Не укусил, а сомкнул челюсти вокруг него с последующим вгрызанием в него зубов
+2
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zzz xxx
да что ты, черт побери, такое несешь
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Сергей Орлов
Ответ Александер Бода
вот не дурак ли?
Истину глаголите)
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riverman1980
Я по старой петербургской традиции всегда топил за весь петербургский спорт.

Но как можно болеть за вот это? )

Спасибо, что не в Зените ))
+1
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Сергей Орлов
🤡
+2
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karbunkul211
В конце матча он выглядел как полуощипанная курица
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Mihei4
Его Черчесов укусил?
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Lionel Van Damme
Ска отрицательно победил, по заветам кормчего
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Vagner01
А ты ничего не перепутал дурачок?
+6
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Renki
Особенно счёт...
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Lionel Van Damme
да в одну калитку отвозили вы их, ога
+2
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Владимир Войтенко
Много хорошего, особенно для соперника.
+6
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Александер Бода
вот не дурак ли?
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