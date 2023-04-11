Панарин сделал дубль в матче с «Баффало» и стал 2-й звездой. Он набрал 90 очков в 3-м сезоне за карьеру

Артемий Панарин сделал дубль в матче с «Баффало» и стал 2-й звездой.

Форвард « » забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Сэйбрс» (2:3 Б).

В активе россиянина 91 (28+63) очко в 81 игре сезона. Он достиг отметки 90 очков в 3-м сезоне за карьеру в лиге.

Лучший результат – 96 (22+74) баллов в 75 матчах в прошлом сезоне.

Сегодня Панарин (19:14, 2:46 – в большинстве, «0») реализовал оба броска в створ и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 1:1. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.