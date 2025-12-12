  • Спортс
  • Бензема о «Реале»: «Нет опытных игроков, которые могут сказать Беллингему, Мбаппе и Винисиусу, что не так. Сейчас в футболе не разговаривают, критика тяжело воспринимается»
78

Бензема: в «Реале» нет опытных игроков, который могут сказать другим, что не так.

Экс-нападающий «Реала» Карим Бензема, ныне выступающий в «Аль-Иттихаде», считает, что игроки мадридцев недостаточно высказывают критику в адрес друг друга внутри команды.

– Значит, дело в эго? В «Реале» вы были строги к Винисиусу и преобразили его…

– Но сегодня в «Реале» таких игроков уже нет. Нет более опытного игрока, который мог бы сказать Беллингему, Мбаппе или Винисиусу, что не так. Так что все сложно… Тренер, на мой взгляд, говорит об этом, но иначе. Потому что сегодня футбол, честно говоря, очень сложен.

– Почему?

Игроки больше не разговаривают друг с другом. И это, на самом деле, заметно. Все сводится к следующему: «Я сделал свою работу, я забил свои голы». Вот такой футбол сегодня.

– Вы имеете в виду, что становится все сложнее критиковать партнера по команде?

– Критика всегда тяжело воспринимается. Но на самом деле она помогает совершенствоваться. Если воспринимать ее правильно, то двигаешься вперед. Это лучше для тебя и для всех. Но, честно говоря, в «Мадриде» сложно, там слишком много хороших игроков.

Нужно ли менять состав? Нет, но действительно нужно поговорить и, прежде всего, быть честными друг с другом. Некоторые игроки любят поговорить. Им просто необходимо говорить друг с другом. Разговор означает: «Хорошо, послушайте, давайте вместе посмотрим наш матч и станем лучше, – сказал Бензема.

Бензема о «Реале»: «Мбаппе, Винисиусу, Беллингему и Родриго не хватает взаимопонимания. Все хотят быть лучшими, поэтому сложно – Алонсо ничего не может сделать»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
