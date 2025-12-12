Бензема о «Реале»: «Нет опытных игроков, которые могут сказать Беллингему, Мбаппе и Винисиусу, что не так. Сейчас в футболе не разговаривают, критика тяжело воспринимается»

Бензема: в «Реале» нет опытных игроков, который могут сказать другим, что не так.

Экс-нападающий «Реала » Карим Бензема , ныне выступающий в «Аль-Иттихаде», считает, что игроки мадридцев недостаточно высказывают критику в адрес друг друга внутри команды.

– Значит, дело в эго? В «Реале» вы были строги к Винисиусу и преобразили его…

– Но сегодня в «Реале» таких игроков уже нет. Нет более опытного игрока, который мог бы сказать Беллингему , Мбаппе или Винисиусу , что не так. Так что все сложно… Тренер, на мой взгляд, говорит об этом, но иначе. Потому что сегодня футбол, честно говоря, очень сложен.

– Почему?

Игроки больше не разговаривают друг с другом. И это, на самом деле, заметно. Все сводится к следующему: «Я сделал свою работу, я забил свои голы». Вот такой футбол сегодня.

– Вы имеете в виду, что становится все сложнее критиковать партнера по команде?

– Критика всегда тяжело воспринимается. Но на самом деле она помогает совершенствоваться. Если воспринимать ее правильно, то двигаешься вперед. Это лучше для тебя и для всех. Но, честно говоря, в «Мадриде» сложно, там слишком много хороших игроков.

Нужно ли менять состав? Нет, но действительно нужно поговорить и, прежде всего, быть честными друг с другом. Некоторые игроки любят поговорить. Им просто необходимо говорить друг с другом. Разговор означает: «Хорошо, послушайте, давайте вместе посмотрим наш матч и станем лучше, – сказал Бензема.

