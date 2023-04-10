Глава МВД Германии заявила о возможном отказе в выдаче виз российским спортсменам, если их допустят к международным стартам
Глава МВД Германии заявила, что страна может отказать в выдаче виз российским спортсменам
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через выдачу виз влиять на то, будут ли участвовать российские спортсмены.
Если мы проводим международные соревнования в Германии, то мы можем действовать соответствующим образом. Мы всегда будем действовать в соответствии с четкой позицией», – сказала Нэнси Фезер изданию Berliner Morgenpost.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК
В России уверены, что за отказ от условий МОК нам грозят 8 лет санкций. Так ли это?
Условно, на вряд ли не допуск российских двоеборцев приведет к переносу этапа КМ из Германии.
А вот в какой-нибудь гимнастике запросто
А представьте если бы ещё и плана не было😆
ничего не изменилось и сейчас.
а то, что оно произнесено вслух - исключительно элемент политики.
пока нет фактов отказа - не о чем и говорить.
тем более, Германия к России всегда исключительно лояльна
😂