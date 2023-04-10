Глава МВД Германии заявила о возможном отказе в выдаче виз российским спортсменам, если их допустят к международным стартам

Глава МВД Германии заявила, что страна может отказать в выдаче виз российским спортсменам

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через выдачу виз влиять на то, будут ли участвовать российские спортсмены.

Если мы проводим международные соревнования в Германии, то мы можем действовать соответствующим образом. Мы всегда будем действовать в соответствии с четкой позицией», – сказала Нэнси Фезер изданию Berliner Morgenpost.

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