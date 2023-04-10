Глава МВД Германии заявила о возможном отказе в выдаче виз российским спортсменам, если их допустят к международным стартам

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Легкая атлетика

Глава МВД Германии заявила, что страна может отказать в выдаче виз российским спортсменам

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через выдачу виз влиять на то, будут ли участвовать российские спортсмены.

Если мы проводим международные соревнования в Германии, то мы можем действовать соответствующим образом. Мы всегда будем действовать в соответствии с четкой позицией», – сказала Нэнси Фезер изданию Berliner Morgenpost. 

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77 комментариев

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IrbIS
бабы в европке - злые какие то и глупые, гремучая смесь, анны-лены, урсулы, нэнси эта, кирсти эстонская, тпшка из финки затащившая их в нату, ужс,
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шампион
Все просто. Федерации в экзотических видах спорта, типо рапиры, могут хоть в Монголии турниры проводить. А те виды, где много спонсоров и зависимость от телезрителей, скорее нас бортанут, чем откажутся от Европы.
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Ezreal
Ответ Lennuci
Чего и следовало ожидать. Это для тех, кто орет, что надо нейтрально ехать. Дальше будет хуже. Прогибайтесь и едьте.
И сколько ты лично пронагибался за последние лет 20?)
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Дмитрий Ермаков
Для МОК это очень удобный выход: мы разрешаем, так как за спорт вне политики, но это Они-страны не дают визы и прочие запреты. Это они, а не мы. Прикольно. Так же и во Франции будет. Если вообще кто то доедет☺️
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Wasp 13
Ответ кракадил
))) и что есть видео?
Есть. Ищи в нете, если нужно.
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Pikachu Pikachu
Ответ Elenavasilevna
Но если МОК и федерации решили допустить спортсменов, а государство- нет, то следующим шагом должно быть решение о переносе международных соревнований в другую страну. Не?
Может быть, не должно. Зависит от вида спорта.
Условно, на вряд ли не допуск российских двоеборцев приведет к переносу этапа КМ из Германии.
А вот в какой-нибудь гимнастике запросто
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кракадил
Ответ Wasp 13
Да нет, не я. Соотечественники твои, на концертах в поддержку.
))) и что есть видео?
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Lennuci
Чего и следовало ожидать. Это для тех, кто орет, что надо нейтрально ехать. Дальше будет хуже. Прогибайтесь и едьте.
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Wasp 13
Ответ кракадил
))) и кто это зигует в лужниках? ты чтоли?
Да нет, не я. Соотечественники твои, на концертах в поддержку.
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Anton Abaturov
Ну все идет по плану)
А представьте если бы ещё и плана не было😆
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кракадил
Ответ Wasp 13
Да нормально у них все будет. А зигуют на сегодняшний день в других местах, Лужники, например.
))) и кто это зигует в лужниках? ты чтоли?
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кракадил
Ответ Россия будет свободной
пока этим занимаются совсем в другой стране
ну про украину и прибалтику мы и так все знаем.
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beltravel71
Зато когда были крупные соревнования у нас,безвизовый въезд .Норм так
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кракадил
Ответ Россия будет свободной
территорию Сирии оккупировала более известная тебе страна
отвечай на прямой вопрос - на каких основаниях сша оккупировали территорию сирии.
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sancho81
Можете. И остаться без международных соревнований тоже можете. Выбор есть всегда.
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кракадил
Ответ Barry_Cadny
А ты первые каналы посмотри. Что там про Запад говорят?
ты ,судя по всему , частенько смотришь, раз в курсе что там говорят...
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Wasp 13
Ответ кракадил
интересно, через сколько они адольфа вспомнят и зиговать начнут... недолго осталось ждать.
Да нормально у них все будет. А зигуют на сегодняшний день в других местах, Лужники, например.
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Россия будет свободной
Ответ кракадил
а сирия? сша на данный момент оккупирует территорию сирии.
территорию Сирии оккупировала более известная тебе страна
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-5
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Россия будет свободной
Ответ кракадил
интересно, через сколько они адольфа вспомнят и зиговать начнут... недолго осталось ждать.
пока этим занимаются совсем в другой стране
+3
-7
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Россия будет свободной
слушайте, это право у государств всегда было.
ничего не изменилось и сейчас.
а то, что оно произнесено вслух - исключительно элемент политики.
пока нет фактов отказа - не о чем и говорить.
тем более, Германия к России всегда исключительно лояльна
+1
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кракадил
интересно, через сколько они адольфа вспомнят и зиговать начнут... недолго осталось ждать.
+6
-4
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Syndycate
Ответ Кирковский Александр
Есть дискриминация. Только не по национальному признаку (вон Малинин этнически русский и как сильно его дискриминируют?), а по признаку принадлежности стране-захватчику. Заранее предвижу ваш вопрос, нет США никого не захватывала, как и Россия в Чечне, поэтому "этодругое".
Не захватывала, а всего лишь бомбила, с десятками и сотнями тысяч жертв. Действительно ачетакова, она ведь не захватывала, это другое!🤡
😂
+10
-2
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кракадил
Ответ Кирковский Александр
Есть дискриминация. Только не по национальному признаку (вон Малинин этнически русский и как сильно его дискриминируют?), а по признаку принадлежности стране-захватчику. Заранее предвижу ваш вопрос, нет США никого не захватывала, как и Россия в Чечне, поэтому "этодругое".
а сирия? сша на данный момент оккупирует территорию сирии.
+12
-2
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Barry_Cadny
Ответ El_Gatto
Вот вот , а светлоликие меня минусуют , когда я пишу про желтые звезды и штангенциркуль
А ты первые каналы посмотри. Что там про Запад говорят?
+1
-1
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Wasp 13
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
А федерация решает где им и что проводить. Не принимающая страна правила соревнований делает.
Только принимающая страна может решать кому давать визы, а кому нет .
+1
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