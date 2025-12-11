Экс-тренер «Валенсии» и «Партизана» Джукич: «Я готов возглавить «Спартак»! Это один из главных клубов страны. В России сильный футбол, будет хороший опыт»

Мирослав Джукич: я готов возглавить «Спартак», это один из главных клубов России.

Бывший главный тренер «Валенсии», «Вальядолида », «Партизана» и других клубов Мирослав Джукич заявил, что готов возглавить «Спартак ».

В ноябре красно-белые расстались с Деяном Станковичем. 59-летний Джукич находится без работы с 2020 года, когда покинул «Спортинг Хихон».

«Допускаю, что кто-то из моих представителей предлагал меня на пост главного тренера «Спартака», но прямых контактов с клубом у меня нет. Ранее ко мне проявляли интерес ряд клубов РПЛ, но до конкретики и переговоров дело так и не дошло.

Я готов возглавить «Спартак»! Если от них поступит предложение, то я, конечно, соглашусь. Это один из главных клубов в России, и для меня будет хорошим опытом поработать в РПЛ .

В России сильный футбол. Несмотря на то, что я давно нахожусь без клуба, я готов работать. Главное – иметь предложение», – сказал Джукич.