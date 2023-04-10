Дарья Карпина о травме Чернова в игре с «Оренбургом»: «Когда уже запретят искусственное поле в РПЛ?»

Теги Ростов премьер-лига Россия травмы Валерий Карпин Оренбург Евгений Чернов стадион Газовик девушки и спорт Здоровье Дарья Карпина Футбол

Дарья Карпина выразила недовольство полем на стадионе «Оренбурга».

В первом тайме игры 22-го тура Мир РПЛ защитник «Ростова» Евгений Чернов получил травму, подвернув ногу.

«Когда уже запретят искусственное поле в РПЛ?

Здоровья Жене», – написала супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Карпин о стадионе «Оренбурга»: «Можно «Ростову» такое же поле, чтобы столько же крошки насыпали? Сколько команд выиграли здесь?»

20 комментариев

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Ответ Diablosax
Чем вас "не впечатлил" идеальный как теннисный стол газон в Краснодаре?)))
В первых играх оно было тоже каким-то кочковатым. Допускаю, что это было не решение агронома, а выше.. И правильно уложенный дёрн с газоном, но чтобы его "прииграть", "протоптать" тоже необходимо, что ли, но команда на этом газоне не тренировалась, а только играла
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Pol Barskiy
Жёны всё чаще вместо борщей лезут в футбол. Готовь ужин мужу.
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Ответ ТрактоПоктер
Ну ладно, эти не показатель, они всегда ноют ....
Но в принципе "ВОЗМОЖНО" сделать нормально даже в Оренбурге и Уфе. Но сделали такое вот, извините.
Это не Комсомольск-на-Амуре и не Чита, чтоб у них денег совсем не было на хороший газон к приезду большой команды, да и условия...
Но решили всё просто, "эффективным менеджментом" - вот мы и в рпл.
В Перми играли на гололёде - ок, в Томске? Тоже ок.
Был момент, когда Бавария приезжала в гости к ЦСКА. За 20 или 30 или 30 забили быстрых два, а потом стали мяч по люду, какбы никто не травмировался. ЦСКА ответил с пенальти во втором тайме, Бавария включилась минут на десять, пока не забила третий, а потом стала снова катать мяч, чтоб травму никто не получил на льду.
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Akakii Purgov
Ответ Spaten
Это они ещё старые манежи не застали, здесь крошку вытряхнул отовсюду и пошёл, без ожогов хотя бы
Можно ещё вспомнить промерзшие поля в первых турах начала 90-х когда подогрев еще был не обязательным.
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Akakii Purgov
Ответ Andrew Wryneck
одним футбольным экспертом больше
Самое пародоксальное, что если устроить "слепое" тестирование, то я не удивлюсь если окажется, что она разбирается в футболе лучше жоры ипотеки и Ко
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RW7
Ответ Andrew Wryneck
одним футбольным экспертом больше
А надо быть прям «экспертом» чтобы догнать что искусственные поля это ерунда недостойная даже чемпионата уровня РПЛ?
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ТрактоПоктер
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Ныли,дружище, они два гола получили: один из-за неправильного отскока от газона, второй списали на своего
Ну ладно, эти не показатель, они всегда ноют ....
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Diablosax
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По искусственным полям можно пройтись, господа. Кто играл играл на пластике любого поколения(даже те, кто рекламировал его, мол отскок тот же, всё то же, ваще всё то же) понимают, что пластик совсем не то же, что настоящая трава(это щас был не аргумент в пользу веществ - нет, я про "газон" поля). Экономия ради экономии, когда можно было, ай ладно, тут мастер по газону Ростовской арены выскажется. Даже в самых самых идеальных для газона условиях "вырастает" все равно кривое черти что. И это не только к Ростову претензия. И к тому же Сочи, где всегда черт что. А если укрыть и перенести газон, как это делается у других? Надолго не хватит, значит надо несколько готовить. Ах, деньги. Все равно чуть меньше любого контракта. Но московские, да и если честно, то и краснодарский агрономы не впечатлили, мягко говоря. Не те семена - или руки из жопы?
Чем вас "не впечатлил" идеальный как теннисный стол газон в Краснодаре?)))
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Ответ ТрактоПоктер
Все в Оренбурге играют, а ноет один Ростов .... Даже спартачи после поражения вроде не ныли ....
Ныли,дружище, они два гола получили: один из-за неправильного отскока от газона, второй списали на своего
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По искусственным полям можно пройтись, господа.
Кто играл играл на пластике любого поколения(даже те, кто рекламировал его, мол отскок тот же, всё то же, ваще всё то же) понимают, что пластик совсем не то же, что настоящая трава(это щас был не аргумент в пользу веществ - нет, я про "газон" поля).

Экономия ради экономии, когда можно было, ай ладно, тут мастер по газону Ростовской арены выскажется.

Даже в самых самых идеальных для газона условиях "вырастает" все равно кривое черти что. И это не только к Ростову претензия. И к тому же Сочи, где всегда черт что.
А если укрыть и перенести газон, как это делается у других? Надолго не хватит, значит надо несколько готовить. Ах, деньги. Все равно чуть меньше любого контракта.

Но московские, да и если честно, то и краснодарский агрономы не впечатлили, мягко говоря. Не те семена - или руки из жопы?
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Spaten
Это они ещё старые манежи не застали, здесь крошку вытряхнул отовсюду и пошёл, без ожогов хотя бы
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ТрактоПоктер
Все в Оренбурге играют, а ноет один Ростов ....
Даже спартачи после поражения вроде не ныли ....
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Ответ Andrew Wryneck
одним футбольным экспертом больше
Это старый эксперт, просто Валера не перелогинился.
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евГений
Ответ Andrew Wryneck
одним футбольным экспертом больше
И она полностью права.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Древний спартач
Дарья Карпина ? Дело Заремы живёт и процветает.
не сравнивай. Дарья и Зарема две противоположности.
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Andrew Wryneck
одним футбольным экспертом больше
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jerry40
Ответ Древний спартач
Дарья Карпина ? Дело Заремы живёт и процветает.
Да ладно, имеет полное право высказаться, как и мы все тут.
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Древний спартач
Дарья Карпина ? Дело Заремы живёт и процветает.
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Roman
Дарья Карпина: Когда уже футболистам запретят получать травмы?
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Pelerin
Давно пора. Сперва спортивный принцип, потом всё остальное
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