Дарья Карпина о травме Чернова в игре с «Оренбургом»: «Когда уже запретят искусственное поле в РПЛ?»
Дарья Карпина выразила недовольство полем на стадионе «Оренбурга».
В первом тайме игры 22-го тура Мир РПЛ защитник «Ростова» Евгений Чернов получил травму, подвернув ногу.
«Когда уже запретят искусственное поле в РПЛ?
Здоровья Жене», – написала супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Карпин о стадионе «Оренбурга»: «Можно «Ростову» такое же поле, чтобы столько же крошки насыпали? Сколько команд выиграли здесь?»
Это не Комсомольск-на-Амуре и не Чита, чтоб у них денег совсем не было на хороший газон к приезду большой команды, да и условия...
Но решили всё просто, "эффективным менеджментом" - вот мы и в рпл.
В Перми играли на гололёде - ок, в Томске? Тоже ок.
Был момент, когда Бавария приезжала в гости к ЦСКА. За 20 или 30 или 30 забили быстрых два, а потом стали мяч по люду, какбы никто не травмировался. ЦСКА ответил с пенальти во втором тайме, Бавария включилась минут на десять, пока не забила третий, а потом стала снова катать мяч, чтоб травму никто не получил на льду.
Кто играл играл на пластике любого поколения(даже те, кто рекламировал его, мол отскок тот же, всё то же, ваще всё то же) понимают, что пластик совсем не то же, что настоящая трава(это щас был не аргумент в пользу веществ - нет, я про "газон" поля).
Экономия ради экономии, когда можно было, ай ладно, тут мастер по газону Ростовской арены выскажется.
Даже в самых самых идеальных для газона условиях "вырастает" все равно кривое черти что. И это не только к Ростову претензия. И к тому же Сочи, где всегда черт что.
А если укрыть и перенести газон, как это делается у других? Надолго не хватит, значит надо несколько готовить. Ах, деньги. Все равно чуть меньше любого контракта.
Но московские, да и если честно, то и краснодарский агрономы не впечатлили, мягко говоря. Не те семена - или руки из жопы?
Даже спартачи после поражения вроде не ныли ....