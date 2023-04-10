«Сочи» объявил об увольнении Бердыева: «Благодарим за проделанную работу»

Теги Дмитрий Хохлов Курбан Бердыев премьер-лига Россия отставки Сочи Футбол

Курбан Бердыев уволен с поста тренера «Сочи».

Клуб официально объявил об уходе 70-летнего специалиста.

«Курбан Бердыев покидает футбольный клуб «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов.

Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», – говорится в сообщении южан.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. При нем команда проиграла 3 из 5 матчей в Мир РПЛ и идет на 9-м месте.

180 комментариев

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Игорь Гайдашев
Ответ Torpedo Sergey
Самый лучший чемпионат на планете) мне кажется такого шапито как у нас мало где можно встретить )
ФНЛ - лучшая лига мира, не знали?
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Derek Apple
Просто Курбан Бердыев большой человек в прямом смысле этого слова, помнится в Рубине он контролировал почти всё, важно доверие и приоритеты ...
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Игорь Гайдашев
Ответ Egor Aleksandrovich
вот вам и "профессор", "маг", "батя", "великий", "топ", "мэтр". а разговор то было) после победы Сочи над ЦСКА 2-0: Arman FCSM 5 марта, 21:29 Бекиич показал, кто - батя, а кто - лысый дилетант jeckk 6 марта, 06:39 Маг вернулся. Сочи при нём точно оживет. Сибирский литовец 6 марта, 00:34 Великий . Чувствуется рука Бога … на Федотове лица не было IlyaGrain 5 марта, 22:14 Показал кто топ, а кто физрук 🤷🏻‍♂️ ТрактоПоктер 5 марта, 22:14 Батя в здании Amalfitano 5 марта, 22:37 Вернулись чётки. Бикеич может построить футбольную команду даже из строительной бригады. mushur 5 марта, 22:33 Бердыев вернулся! Сразу чувствуется рука мастера За наш футбол! 5 марта, 23:39 Браво! Круто вернулся Бикеич! Интересно все-таки что такое волшебное он делает с любыми игроками,и командами. Лука столько времени как 💩 в проруби болтался,а здесь раз и голеадор,как в лучшие времена.. Представляю что бы с Заболотным сделал...Бензема нервно покуривал бы наверное) RLVedter 6 марта, 16:33 Бердыев -мэтр! Все спланировал.
и что это подтверждает или опровергает? за 4 месяца ничего создать нельзя тем более с таким составом. итак выше головы прыгнули в 22 году. Время нужно и люди. зато теперь попрет вверх в лучшую лигу мира это точно
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k0pbl
РЭХИМ ИТЕГЕЗ!
В Рубин получается (после чуда от Била за Ак Барс, решили и в Рубине по той же схеме)
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Игорь Гайдашев
Ответ Иван Алейников
Как житель Ростова я ему благодарен за результат в те времена. Но после была жуткая проблема с финансами, при том, что в ЛЧ заработали больше всех баллов и как следствие денег! Скептически относился к назначению в Сочи. Но при всем, отношусь к нему с глубочайшим уважением!
проблема в Ростове была финансовая до него чуть клуб не закрыли. А он принес результатами много денег от евро, так что вряд ли он ведрами деньги носил домой. Вот бы и сравнить бюджет того Ростова и нынешнего. А тот был весьма сильной и зрелищной командой. Обидно что музей уничтожили и историю утратили....
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Andrew Petrov
при всём уважении к Бердыеву,его уход это плюс для Сочи в плане развития и перспектив,его футбол это вчерашний день
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server34
Ответ Гекдениз Кардениз
на чем пилить?) Трансферов еще не было
Пилить он не начал, а вот договариваться насчёт очков в следующем сезоне уже начал поэтому зря его уволили. Все очки, которые он успел раздать в этом сезоне, забрал бы в следующем. А так получается Оренбург,Факел и Самара очки нахаляву получили, так как в следующем сезоне отдавать некому.
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Алар
Кто-то лез в тренерские дела Бердыев и он с этим человеком зарубился! Вчера на футболе видел Хохлова и Бородина в сочинской униформе... С какого...?
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Pol Belov
Ответ Shuller18
От него нынешнего в принципе наивно было ждать результата. Время показало, что он не перестал быть унылым автобусником, а футбол далеко вперёд шагнул
какой футбол шагнул? который РПЛ, что-ли?? если и шагнул, так только в лужу разве что...
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Игорь Гайдашев
Ответ Максим Максюша
В чем конкретно футбол в РПЛ шагнул вперед с момента последних успехов бердыева? Скорости выше стали или игроки лучше приехали?
скорости по распилу выросли. Раньше исходили из результата а нынче воруют не дожидаясь
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edart84
Ответ Shuller18
От него нынешнего в принципе наивно было ждать результата. Время показало, что он не перестал быть унылым автобусником, а футбол далеко вперёд шагнул
Курбан на длинном отрезке покажет результат лучше любого тренера в РПЛ. Но ситуация теперь такая, что РПЛ превратился в ненужный турнир, с единой задачей не вылететь. Без целей футбол Курбана никого не мотивирует.
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Андрей Томинов
Клоунеско. И я не про Бердыева.
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Максим Семин
Сочи забрался так высоко при Федотове, что теперь их амбиции опережает их возможности. Особенно после ухода Касьеры и Родриго.
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Mukunku 64
Новым тренером Сочи органично бы смотрелся
Легенда Локо , Боря Ротенберг ..неужто папа и дядя
Не могут купить мальчику лицензию ?
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Владимир Ч
эпик
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Evgueniy
Ответ Игорь Гайдашев
между тем Бердыев в Казани создал и команду и школу и инфраструктуру на высшем уровне. Пусть попробуют повторить. В Ростове спас от вылета и развала команду и через год немного не хватило до чемпионства, зато обыграл Баварию, Аякс и т.д. У нас много таких тренеров, не автобусных, а гламурных? да почти все. им бы хоть что то от Беодыевп повторить, хоть что то
у нас, да и не только у нас, видимо только руководители считают себя гением.. .непризнанными
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Evgueniy
идиотизм. интересно, кто-то несёт ответственность за такое?
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rusichi
В Челси то же самое происходит)))
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AVKU
Ответ Бродяга-симпатяга
Бердыев начал ломать через колено игроков прививая им свой фетиш в виде трехэтажного автобуса. По слухам группа "авторитетных" игроков настояла перед руководством чтобы Бердыева попросили
Конечно, до Бердыева то они за чемпионство боролись, а тут пришел тиран и все испортил... Как тренирует и управляет командами Бердыев понятно уже сильно давно. Не готов отдать ему управление или хочешь атакующей игры, какой смысл приглашать.
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Dinamik1
Проект Сочи что в хоккее что в футболе заканчивается поэтому Бердыев ушел.
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Kot Malder
Ответ Дмитрий Маркелов
Но максимум, что получат - это волшебную палочку.
мётлы
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Visa
Четки не сработали
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ДудьСдулся
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Что? Они от него результатов прям сразу ждали?
Странные результаты.
Поражения от аутсайдеров: Факела, Оренбурга и от Крыльев.
Победы над Динамо и ЦСКА.
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catcher69
зачем этот соче вообще существует ???
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Александр Никифоров
Ответ Дмитрий Маркелов
Жаль, что Тухеля уже Бавария забрала, но ничего у Сочи есть шанс побороться за Поттера.
наверное пригласят Йозе Марино)
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