«Сочи» объявил об увольнении Бердыева: «Благодарим за проделанную работу»
Курбан Бердыев уволен с поста тренера «Сочи».
Клуб официально объявил об уходе 70-летнего специалиста.
«Курбан Бердыев покидает футбольный клуб «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов.
Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», – говорится в сообщении южан.
Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. При нем команда проиграла 3 из 5 матчей в Мир РПЛ и идет на 9-м месте.
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Победы над Динамо и ЦСКА.