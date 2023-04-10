«Сочи» объявил об увольнении Бердыева: «Благодарим за проделанную работу»

Курбан Бердыев уволен с поста тренера «Сочи».

Клуб официально объявил об уходе 70-летнего специалиста.

« покидает футбольный клуб «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет .

Футбольный клуб « » желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», – говорится в сообщении южан.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. При нем команда проиграла 3 из 5 матчей в Мир и идет на 9-м месте.