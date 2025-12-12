«Лион», «Мидтьюлланд» и «Астон Вилла» лидируют в ЛЕ после 6 туров. «Бетис» – 4-й, «Рома» – 10-я, ПАОК Чалова и Оздоева – 18-й, «Ницца» – последняя
«Лион» продолжает лидировать в таблице Лиги Европы.
«Лион» продолжает лидировать в таблице Лиги Европы после 6-го тура.
Французская команда набрала 15 очков, столько же у «Мидтьюлланда» и «Астон Виллы», занимающих соответственно 2-е и 3-е места.
Места с 4-го по 6-е занимают «Бетис», «Фрайбург» и «Ференцварош», набравшие по 14 очков. Первую восьмерку замыкают «Брага» и «Порту» с 13 очками.
«Штутгарт» и «Рома» набрали по 12 очков и занимают соответственно 9-ю и 10-ю строчку. «Ноттингем Форест» идет 11-м, «Фенербахче» – 12-м, у обеих команд по 11 очков. ПАОК Чалова и Оздоева – 18-й с 9 очками.
«Ницца», занимающая последнее, 36-е место в таблице, по-прежнему остается единственной командой, не набравшей ни одного очка в общем этапе.
Полная таблица общего этапа Лиги Европы доступна по ссылке.
Опубликовала: Анна Сунцова
