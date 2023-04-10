Черчесов и «Ференцварош» продлили контракт до 2024-го. При нем клуб выиграл чемпионат и Кубок Венгрии и вышел в плей-офф ЛЕ

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА высшая лига Венгрия Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

«Ференцварош» продлил контракт с российским тренером Станиславом Черчесовым.

Об этом сообщил сам бывший тренер сборной России.

«Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год – до лета 2024 года. Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном», – сказал Черчесов.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Венгрии и выиграла Кубок страны.

В текущем сезоне «Ференцварош», заняв первое место в группе, напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру». Также клуб лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 6 очков.

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24 комментария

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мидас
Жалко что он также хорошо на евро 2020 не поработал
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Полуэктов Пётр
Ответ fil_spb
Тут вообще нечего и некого сравнивать. Черчесов - очень толковый тренер. А про Карпина достаточно знать, что спустя 15 лет тренерской карьеры и нескольких сотен потраченных млн в валюте, у него трофеев меньше чем у Парфёнова и Тосно. Выезжает Валера за счёт хорошо подвешенного языка, а не тренерского мастерства.
Мне кажется, что вести Ростов в РПЛ на 2 месте - это куда круче, чем чемпионство в чемпионате одной команды (причем чемпионство, которое еще и начало пошатываться в последние недели).
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Батыр Жиенбаев
Не хочется совсем обратно видимо.
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мидас
Круто русский тренер делает большие успехи в Европе
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Геннадий Тёкин
Ответ phantom_payne
ПСЖ бы присмотреться к специалисту!
ПСЖ придется в очереди постоять).
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Полуэктов Пётр
Ответ mancity111
Да это вообще неважно. Выиграют же чемпионат. Кому нужны эти матчи ?
Ну если такие результаты продолжат штамповать, то не выиграют.
У них впереди еще встреча со 2м местом.
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Полуэктов Пётр
Там Ференцварош разбазарил все приемущество в чемпе и в целом 7 матчей подряд не выигрывает (и надо учитывать, что это лига одного клуба, по сути). Бавария в такой же ситуации Нагельсмана отправила работу искать, а Черчесова продлевают... странно.
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elninjo_3
Ответ Artem Piatkov
За былые заслуги полевому командиру было присвоено звание - генерал-лейтенант Он будет командовать дивизией "Ференцварош" до 2024 Напомним, что с 3 марта 2023 дивизия Черчесова находится в котле и не может одежрать победу в 7 битвах подряд
Да там продали лидеров, остальные травмировались. Вот и кризис.
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fil_spb
Ответ psixyec
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Тут вообще нечего и некого сравнивать. Черчесов - очень толковый тренер. А про Карпина достаточно знать, что спустя 15 лет тренерской карьеры и нескольких сотен потраченных млн в валюте, у него трофеев меньше чем у Парфёнова и Тосно. Выезжает Валера за счёт хорошо подвешенного языка, а не тренерского мастерства.
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rarog
Не продлили контракт,а продолжили трудовые отношения в горизонте до 2024 года
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Евгений Громов 22
Ответ phantom_payne
ПСЖ бы присмотреться к специалисту!
Это в ТОП )
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Axl_rose
Молодец Саламыч! Здоровья ему и долгого тренерского пути. Тогда он ещё покажет Европе наш тренерский уровень, заработает нашим авторитет.
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solbakkenki
вот только у него есть шанс проиграть чемпионат в этом сезоне
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DonaldBrashear 2.0
Черчесов крутой, конечно, лучший российский тренер.

В последнее время, неудачи какие-то у клуба, лично я думал, что это как раз связано с тем, что Черчесов собирается уходить, ну или клуб решил отказаться от его услуг, а тут продление контракта.

Думаю, теперь точно заиграют нормально, и выиграют чемпионат.

Может летом, кого-то из рпл купят в клуб, было бы интересно посмотреть.
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fil_spb
Закономерно. Саламович - молодец!
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frol92
Не продлили, а решили продолжить совместную работу на фоне хороших результатов команды.
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psixyec
Ответ Artem Piatkov
Что бы тут не писали фанаты, но 7 матчей без побед с учётом Чемпионата Венгрии - это провал
Там отрыв такой, что можно и десять раз проиграть, выигрыв чемпионат. А вот выйти в 1/8 ЛЕ очень даже престижно для венгров.
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Давид Agabekyan
Ответ Artem Piatkov
Что бы тут не писали фанаты, но 7 матчей без побед с учётом Чемпионата Венгрии - это провал
Для кого? Для команды которая с 99% шансом уже чемпион не провал. Для руководства не провал, но мнение Артёма Пяткова важнее
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mancity111
Ответ Artem Piatkov
Что бы тут не писали фанаты, но 7 матчей без побед с учётом Чемпионата Венгрии - это провал
Да это вообще неважно. Выиграют же чемпионат. Кому нужны эти матчи ?
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Artem Piatkov
Ответ psixyec
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Ярик01
Это хорошо, а то последние неудачи показывали о проблемах и сомнениях
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Artem Piatkov
За былые заслуги полевому командиру было присвоено звание - генерал-лейтенант

Он будет командовать дивизией "Ференцварош" до 2024

Напомним, что с 3 марта 2023 дивизия Черчесова находится в котле и не может одежрать победу в 7 битвах подряд
+6
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Stanislav Cherchesov
Ответ phantom_payne
ПСЖ бы присмотреться к специалисту!
🤝
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psixyec
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phantom_payne
ПСЖ бы присмотреться к специалисту!
+18
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