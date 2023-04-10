Черчесов и «Ференцварош» продлили контракт до 2024-го. При нем клуб выиграл чемпионат и Кубок Венгрии и вышел в плей-офф ЛЕ

«Ференцварош» продлил контракт с российским тренером Станиславом Черчесовым.

Об этом сообщил сам бывший тренер сборной России.

«Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год – до лета 2024 года. Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном», – сказал Черчесов.

возглавил « » в декабре 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Венгрии и выиграла Кубок страны.

В текущем сезоне « », заняв первое место в группе, напрямую вышел в 1/8 финала , где уступил «Байеру». Также клуб лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 6 очков.