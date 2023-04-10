Черчесов и «Ференцварош» продлили контракт до 2024-го. При нем клуб выиграл чемпионат и Кубок Венгрии и вышел в плей-офф ЛЕ
«Ференцварош» продлил контракт с российским тренером Станиславом Черчесовым.
Об этом сообщил сам бывший тренер сборной России.
«Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год – до лета 2024 года. Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном», – сказал Черчесов.
Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Венгрии и выиграла Кубок страны.
В текущем сезоне «Ференцварош», заняв первое место в группе, напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру». Также клуб лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 6 очков.
У них впереди еще встреча со 2м местом.
В последнее время, неудачи какие-то у клуба, лично я думал, что это как раз связано с тем, что Черчесов собирается уходить, ну или клуб решил отказаться от его услуг, а тут продление контракта.
Думаю, теперь точно заиграют нормально, и выиграют чемпионат.
Может летом, кого-то из рпл купят в клуб, было бы интересно посмотреть.
Он будет командовать дивизией "Ференцварош" до 2024
Напомним, что с 3 марта 2023 дивизия Черчесова находится в котле и не может одежрать победу в 7 битвах подряд