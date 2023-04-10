Карпин о 1-м голе «Оренбурга»: «Судья говорит, что Эктов рукой сыграл, но затем сделал передачу. То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такое правило?»
Валерий Карпин остался недоволен судейством матча «Оренбург» – «Ростов» (2:2).
Матч 22-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Романа Сафьяна.
– Больше положительных или отрицательных эмоций?
– Вторым таймом, естественно, доволен. Тем, что при счете 0:2 не бросили играть, создавали моменты, забили два. Негативных больше, но не от команды – от других людей.
– В первом тайме «Оренбург» смотрелся лучше. Почему?
– По мне – нет.
– 2:2 – закономерный результат?
– Вторым таймом доволен, что при счете 0:2 не бросили играть. Негативных впечатлений, естественно, больше, но не от команды – от других людей.
Если первый гол, который нам забили, засчитывать... Судья говорит: «Да, он рукой сыграл, но после этого сделали еще передачу». Это как? Как это трактовать?
То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой и после этого делать передачу? Это как вообще? Или мы чего-то не знаем? Вы знаете такое правило, что рукой можно подрабатывать?
Он говорит: «Да, рукой он подработал, но после этого было две передачи, и потом только гол». Это как? – заявил главный тренер «Ростова».
"Он говорит: «Да, рукой он подработал, но после этого было две передачи, и потом только гол». Это как?"
Вот тут Валерон, конечно, играет на публику, не знающую правил. Прекрасно он знает, что имеет значение была рука непосредственно перед голом или прошли какие-то действия после этого. А если не знает, то непонятно как он когото тренирует?)