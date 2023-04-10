Карпин о 1-м голе «Оренбурга»: «Судья говорит, что Эктов рукой сыграл, но затем сделал передачу. То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такое правило?»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Оренбург Роман Сафьян Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин остался недоволен судейством матча «Оренбург» – «Ростов» (2:2).

Матч 22-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Романа Сафьяна.

– Больше положительных или отрицательных эмоций?

– Вторым таймом, естественно, доволен. Тем, что при счете 0:2 не бросили играть, создавали моменты, забили два. Негативных больше, но не от команды – от других людей.

– В первом тайме «Оренбург» смотрелся лучше. Почему?

– По мне – нет.

– 2:2 – закономерный результат?

– Вторым таймом доволен, что при счете 0:2 не бросили играть. Негативных впечатлений, естественно, больше, но не от команды – от других людей.

Если первый гол, который нам забили, засчитывать... Судья говорит: «Да, он рукой сыграл, но после этого сделали еще передачу». Это как? Как это трактовать?

То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой и после этого делать передачу? Это как вообще? Или мы чего-то не знаем? Вы знаете такое правило, что рукой можно подрабатывать?

Он говорит: «Да, рукой он подработал, но после этого было две передачи, и потом только гол». Это как? – заявил главный тренер «Ростова».

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55 комментариев

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spawn0
Валера, нормальное было судейство. Твоя команда билась, отыгралась. Побереги нервы, готовься к Зениту.
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Zlatan
Вместо того чтобы радоваться что Оренбургу чистый гол отменили, Комличенко не удалили за симуляции, Валера опять ноет
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dimanchik179
Ответ Виталий Иващенко
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Смотрю тебе не привыкать ощущать вкус.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ forward1988
Валера вечно недовольный,что выигрывают злой,проигрывают тоже самое,видимо человек сложный и конфликтный
И именно поэтому как минимум половина игроков Ростова пришла в команду, что называется, "к Карпину"?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Egor Aleksandrovich
Валера, имей совесть, ну уж кому-кому, но явно не южанам ныть на судейство.
Сахар всё равно запрещают есть, а так хоть можно заговором подсластить послевкусие🤓
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Даниил Гутин
Ответ Виталий Иващенко
так его толкнули, когда он принимал мяч. Это называется- игровой момент и нарушение, за которым следуют санкции и пенка.
Он падает даже при самом незначительном касании, Неймару такое и не снилось, радует, что судьи перестали этому верить
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forward1988
Валера вечно недовольный,что выигрывают злой,проигрывают тоже самое,видимо человек сложный и конфликтный
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Виталий Иващенко
Ответ Даниил Гутин
Рассказал бы лучше, как Комличенко в концовке, когда время поджимало, стал пенальти выпрашивать
так его толкнули, когда он принимал мяч. Это называется- игровой момент и нарушение, за которым следуют санкции и пенка.
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Сергей Нефёдов
Блин, ну вот конечно не следовало засчитывать. Но какой же голасо, как же он вдарил, Мансилья
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Виталий Иващенко
Ответ Treq Qert
Вечный неудачник Валера уже утомил давно…не тренер он,пускай заканчивает
давно не тренер, а команда идёт под его руководством на 2ом месте, с составом без одного лега. Когда даже в сраном оренбурге, торпедо есть леги. Ты о чём вообще тут гонишь?
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Roman Roman
Ответ fil_spb
Я, во-первых, там вообще не вижу попадания в руку, больше похоже что это было бедро. Во-вторых, уже пару лет как правила изменили и теперь случайное попадание мяча в руку в естественном положение это не фол. Даже в атаке. Вот тут можно почитать подробнее - https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1325664_Kogda_igra_rukoj__fol_a_kogda__net_Razobrali_spornyje_traktovki_i_novoje_pravilo_a_takzhe_sdelali_dla_vas_pamatku__video_momentov Ну и последнее, ответ судьи был практически цитатой из правил. После первого года ВАР и кучи отмененных из-за рук голов, в правила внесли изменения, что если после попадания в руку было несколько пасов и мяча коснулись несколько игроков, то ВАР не имеет права вмешиваться, даже если действительно была наказуемая игра рукой. Так что если Карпина возмущают правила игры в футбол, то пусть пишет в спортлото, в смысле в ФИФА.
причём тут "вижу/не вижу"? со слов Карпина судья признал "руку", но объяснил это по-дурацки... в этом вижу кринж я...
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Cearvm
Вроде была такая трактовка, что если рука случайно коснулась мяча (без фола) за несколько передач до гола, то ее не проверяют. Потому что раньше вообще за любое касание мяча руки в атакующей фазе отменяли, не только у бьющего.
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Ninjah
Там за полчаса до гола рука была. Его даже бы по самой первой трактовке, где любая рука - нарушение, защитали бы.
"Он говорит: «Да, рукой он подработал, но после этого было две передачи, и потом только гол». Это как?"
Вот тут Валерон, конечно, играет на публику, не знающую правил. Прекрасно он знает, что имеет значение была рука непосредственно перед голом или прошли какие-то действия после этого. А если не знает, то непонятно как он когото тренирует?)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Bulat89
Без пенальти Валерон уже никак?)
Победа Ростова над Торпедо всего тур назад была, а ты уже не помнишь?
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Direct free kick
Ответ Lukich 161
Не хочет он в Спартак
Не нужен он Спартаку
+3
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Виталий Иващенко
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Eugene88
Ответ Злодей Спб
Как вообще можно руководить клубом и сборной, тут точно нет конфликта интересов ;)?
Конфликта нет, наоборот согласие интересов агентского лобби и валеры) состав сборной выбирают агенты
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Lukich 161
Ответ Direct free kick
карпуша хватить ныть, просто уйди
Не хочет он в Спартак
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Алексей Орехов
Если говорить про гол, то посмотрите повтор, Эктов не очень удачно принимает мяч, тот отскакивает от газона ему в руку, да он ей не играл, но как нам долго уже рассказывают, что любое касание в атаке это фол. Карпина, думаю, больше возмутил не сам факт, а ответ судьи, что "после руки было еще две передачи, поэтому не отменил гол". Отмененный гол 50 на 50, беда таких моментов, что их свистят по разному. При желании Байрамяна можно было бы удалить, но и желтой тут достаточно. Не понял за что желтую в этом моменте получил игрок Оренбурга.
Минимум за затяжку времени: после свистка игрок Оренбурга не должен был трогать мяч.
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Bulat89
Без пенальти Валерон уже никак?)
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Lukich 161
Ответ riverman1980
Физрук, набравший половину очков с пенальти, жалуется на судей 🤦‍♂️
Хоть команда из Рио ноги вчера от Пиняева унесла...
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fil_spb
Ответ Lukich 161
В том то и дело трактуют по разному: одни судьи сразу свистят и останавливают атаку, а другие вот так ещё касания потом считают
В том то и дело, что тут вообще ничего считать не нужно было. Такое попадание в руку, если оно вообще было, в принципе не является нарушением. То что профессиональный тренер этого не знает это позорище. Лучше бы правила учил, вместо неадекватного нытья на пресс-конференциях
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Игорь Валуев
Правильно Карпин сказал.Была игра рукой.смотри 1:20
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Lukich 161
Ответ Алексей Орехов
Если говорить про гол, то посмотрите повтор, Эктов не очень удачно принимает мяч, тот отскакивает от газона ему в руку, да он ей не играл, но как нам долго уже рассказывают, что любое касание в атаке это фол. Карпина, думаю, больше возмутил не сам факт, а ответ судьи, что "после руки было еще две передачи, поэтому не отменил гол". Отмененный гол 50 на 50, беда таких моментов, что их свистят по разному. При желании Байрамяна можно было бы удалить, но и желтой тут достаточно. Не понял за что желтую в этом моменте получил игрок Оренбурга.
Самый адекватный комментарий!!!
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Lukich 161
Ответ fil_spb
Я, во-первых, там вообще не вижу попадания в руку, больше похоже что это было бедро. Во-вторых, уже пару лет как правила изменили и теперь случайное попадание мяча в руку в естественном положение это не фол. Даже в атаке. Вот тут можно почитать подробнее - https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1325664_Kogda_igra_rukoj__fol_a_kogda__net_Razobrali_spornyje_traktovki_i_novoje_pravilo_a_takzhe_sdelali_dla_vas_pamatku__video_momentov Ну и последнее, ответ судьи был практически цитатой из правил. После первого года ВАР и кучи отмененных из-за рук голов, в правила внесли изменения, что если после попадания в руку было несколько пасов и мяча коснулись несколько игроков, то ВАР не имеет права вмешиваться, даже если действительно была наказуемая игра рукой. Так что если Карпина возмущают правила игры в футбол, то пусть пишет в спортлото, в смысле в ФИФА.
В том то и дело трактуют по разному: одни судьи сразу свистят и останавливают атаку, а другие вот так ещё касания потом считают
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