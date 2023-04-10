Карпин о 1-м голе «Оренбурга»: «Судья говорит, что Эктов рукой сыграл, но затем сделал передачу. То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такое правило?»

Валерий Карпин остался недоволен судейством матча «Оренбург» – «Ростов» (2:2).

Матч 22-го тура Мир обслуживала бригада арбитров под руководством Романа Сафьяна.

– Больше положительных или отрицательных эмоций?

– Вторым таймом, естественно, доволен. Тем, что при счете 0:2 не бросили играть, создавали моменты, забили два. Негативных больше, но не от команды – от других людей.

– В первом тайме « » смотрелся лучше. Почему?

– По мне – нет.

– 2:2 – закономерный результат?

– Вторым таймом доволен, что при счете 0:2 не бросили играть. Негативных впечатлений, естественно, больше, но не от команды – от других людей.

Если первый гол, который нам забили, засчитывать... Судья говорит: «Да, он рукой сыграл, но после этого сделали еще передачу». Это как? Как это трактовать?

То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой и после этого делать передачу? Это как вообще? Или мы чего-то не знаем? Вы знаете такое правило, что рукой можно подрабатывать?

Он говорит: «Да, рукой он подработал, но после этого было две передачи, и потом только гол». Это как? – заявил главный тренер « ».