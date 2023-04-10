Александр Мостовой: «Не считаю поступок Дзюбы некрасивым. Тоже не пойду жать руку тому, кто меня кинул»
Александр Мостовой отказался критиковать Артема Дзюбу за отношение к Сергею Семаку.
Форвард «Локомотива» не пожал главному тренеру «Зенита» руку после игры в 22-м туре Мир РПЛ, завершившейся победой петербуржцев со счетом 2:1.
«Не считаю поступок Дзюбы некрасивым. У каждого есть своя правда, а мы многого не знаем. Поставьте на место Дзюбы другого человека: если его выгнали оттуда, то пошел бы он? Вряд ли бы он пошел здороваться.
Если бы «Локомотив» выиграл, а Дзюба забил два, то, может, сам пошел бы к нему здороваться.
У каждого есть свои нюансы и причины. Я тоже не пойду жать руку тому, кто меня кинул или еще что-то сделал. Многое не забывается», – заявил бывший полузащитник сборной России.
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