Александр Мостовой: «Не считаю поступок Дзюбы некрасивым. Тоже не пойду жать руку тому, кто меня кинул»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой отказался критиковать Артема Дзюбу за отношение к Сергею Семаку.

Форвард «Локомотива» не пожал главному тренеру «Зенита» руку после игры в 22-м туре Мир РПЛ, завершившейся победой петербуржцев со счетом 2:1.

«Не считаю поступок Дзюбы некрасивым. У каждого есть своя правда, а мы многого не знаем. Поставьте на место Дзюбы другого человека: если его выгнали оттуда, то пошел бы он? Вряд ли бы он пошел здороваться.

Если бы «Локомотив» выиграл, а Дзюба забил два, то, может, сам пошел бы к нему здороваться.

У каждого есть свои нюансы и причины. Я тоже не пойду жать руку тому, кто меня кинул или еще что-то сделал. Многое не забывается», – заявил бывший полузащитник сборной России.

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94 комментария

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Valentin Kompaneytsev
Никто его не кидал.
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Ира15577
Ответ Фантом
Строго говоря, "Зенит" даже предложил новый контракт. Но со снижением зарплаты, что в случае 33-летнего игрока в общем-то вполне естественно.
А ничего, что этот игрок имел статистику лучше молодых???!!!
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jonnysilverhand01
Мостовой говорящая голова
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Team_Coach
Так писали, что Мостовой попал в реанимацию или он оттуда дает интервью?
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Ира15577
Ответ MyGerodot
Когда Дзюба был действительно нужен, то Семак его из аренды вытащил в основу. И Артём оправдал доверие, очень помог клубу. Но не думаю, что Богданыч обещал ему пожизненное высокооплачиваемое пребывание в Зените. В футболе стиль игры меняется со временем, требуются игроки другого плана. И это нормально. Если же это Артёму кажется странным, то это уже проблема самого Артёма.
Не согласна! С такими сильными бразильцами Дзюба еще долго мог играть в Зените! Ему, как и Роналду, нужны хорошие пасы от нормальных партнеров! А дальше они разберутся
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Forza Juve
Два обиженных
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Ира15577
Полностью поддерживаю здесь Александра!! Семак мог бы сделать так, чтобы Дзюба не ушел из Зенита, но решил не напрягаться и не с кем не связываться!
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Nogoi89
Ответ Олег Лыжин
из Зенита то?
Семак с ним ладил дольше всех, и эффективнее всех его применял, пока Дзюба сам берега не начал путать.
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PsichoEscape
Выгнали🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Закончился контракт и человек пошел покорять Турцию
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MyGerodot
Когда Дзюба был действительно нужен, то Семак его из аренды вытащил в основу. И Артём оправдал доверие, очень помог клубу. Но не думаю, что Богданыч обещал ему пожизненное высокооплачиваемое пребывание в Зените. В футболе стиль игры меняется со временем, требуются игроки другого плана. И это нормально. Если же это Артёму кажется странным, то это уже проблема самого Артёма.
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Bangal88
Канчельскис и Мостовой в поисках третьего в свою компанию
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Nick Crosier
Семак может и не самый эмоциональный,но уж в подлости или кидательстве его нельзя обвинить. Богданыч никогда плохого слова ни про кого не сказал,а ведь может и имеет на это все права,учитывая характеры российских футболистов.
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yrok77
Ответ Водяра
Спортс следит за чемпионатом верблюдов и кропил он этих всяких оздоевых и карагюмрюков.
когда Дзюба "играл" в Турции постоянно новости о нем писали, а за Оздоевым можно не следить. По ходу так считают на спортсе
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mahurat
Александр Мостовой - главное, высказаться против Зенита.
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LaLkA911 #npoct
А где коменты заремы?🤔
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Lost Sock
двое из лорца
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mean machine/
Только последний подонок ( ну или спартаковец, что одно и то же ) может считать, что Семак как-то "кинул" Дзюбу.
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kilo_gilo
Ответ Юра Коленко
Саша у тебя данные что Семак кинул Дзюбу?Это пахнет клеветой
в этом-то и прокол,что у Дзюбы "ни с кем конфликта нет" и Семака он "просто не увидел")
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XXXL
Ответ Egor Litvinov
Так вот кому Дзюба на самом деле видео записывал
Люди (?)! Вы себя слышите?
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Futbol2710
Дзюба,когда закончит с футболом,то у них неплохой дуэт на матч ТВ образуется
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укротитель троллей
семак дзюбу на деньги кинул ?))
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Omega-3
Всё бы ничего, но вот только Дзюбу никто не выгонял.
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Фантом
Ответ Алексей Мясников
Комментарий удален модератором
Строго говоря, "Зенит" даже предложил новый контракт. Но со снижением зарплаты, что в случае 33-летнего игрока в общем-то вполне естественно.
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Boory
Не пожал и не пожал, это вообще никого не касается кроме них
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Алексей Ненахов
Ответ gustavo1097
Биба и боба. В чем его Зенит кинул? В том что не захотел три миллиона с лишним платить 34 летнему деду, который уже год не приносил результат?
Повторяется история как в Спартаке
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