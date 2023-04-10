Разин возглавил «Металлург». Контракт – на 2 года
Андрей Разин возглавил «Металлург»
Клуб из Магнитогорска объявил о назначении 49-летнего специалиста на должность главного тренера. Контракт рассчитан на два года.
В качестве игрока Разин выступал за «Металлург» с 1994 по 2001 (с перерывом в сезоне-1996/97) годы, а также в сезоне-2004/05. В составе команды он дважды стал чемпионом России и дважды выиграл Евролигу.
До назначения в «Металлург» Разин тренировал такие клубы, как «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь».
подобрать хороший. Удачи!!!
удачи Андрею.
УДАЧИ,НАДЕЮСЬ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ ...