Разин возглавил «Металлург». Контракт – на 2 года

Андрей Разин возглавил «Металлург»

Клуб из Магнитогорска объявил о назначении 49-летнего специалиста на должность главного тренера. Контракт рассчитан на два года.

В качестве игрока Разин выступал за « » с 1994 по 2001 (с перерывом в сезоне-1996/97) годы, а также в сезоне-2004/05. В составе команды он дважды стал чемпионом России и дважды выиграл Евролигу.

До назначения в «Металлург» тренировал такие клубы, как «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь».

Фото: https://t.me/metallurgmgn/