Разин возглавил «Металлург». Контракт – на 2 года

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин возглавил «Металлург»

Клуб из Магнитогорска объявил о назначении 49-летнего специалиста на должность главного тренера. Контракт рассчитан на два года. 

В качестве игрока Разин выступал за «Металлург» с 1994 по 2001 (с перерывом в сезоне-1996/97) годы, а также в сезоне-2004/05. В составе команды он дважды стал чемпионом России и дважды выиграл Евролигу. 

До назначения в «Металлург» Разин тренировал такие клубы, как «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». 

Фото: https://t.me/metallurgmgn/

44 комментария

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oldgordon
Реально команду надо хорошо встряхнуть. Наверное, Разин самая подходящая кандидатура. Тем более, он играл в Металлурге, команда ему не чужая. Он может добиваться успехов, если ему не мешать. Игрок был очень неплохой, кухню хоккейную знает изнутри, поэтому и подход к команде должен подобрать. Удачи ему!
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Andy
Ответ Metallurg111
В Авто пришли деньги после Разина уже
А что тогда раз не очень с деньгами то было его после первого же сезона выгнали?
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Александр Раецкий
Ответ Фёдор Кузнецов
Он вернётся из аренды 30 апреля
Вернуть и создать тройку Гребёнкин-Канцеров-Юров...
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Andy
Ответ Дима Миронов
посмотрел Авто 11 место на востоке, Амур 12
Ты походу сам эту таблицу выдумал)) Авто набрал на 29 очков больше Амура на на ПЯТЬ мест выше.Во сказочники то, врут и не стесняются))
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Nikolay_exp
Удачи Андрею Викторовичу, всё таки ММГ клуб более амбициозный чем Северсталь! Всё же для Магнитки это свой человек и поддержка у болельщиков у него будет, что немаловажно!
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fd6gtd8k77
Ответ Rio de Janeiro
Год назад эти пассажиры были в нескольких минут от КГ
Ключевое слово-год назад.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Серый
Думаю и он, и Юров засверкают у Разина новыми красками.
Да там много кто может Юров, Гребенкин, Канцеров,Крохалев, Козлов, Жуков, Зимин, Набоков
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Фёдор Кузнецов
Ответ Александр Раецкий
Надо вернуть домой Гребёнкина.Слишком воробей щедрый такими игроками разбрасываться.
Он вернётся из аренды 30 апреля
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ Валерка Боров Сухачев
Ты постоянно требуешь мужика для Голдобина,может ты таким способом свою кандидатуру выдвигаешь?)Добивайся своего и он будет твоим,не останавливайся )
Молодец, что изучаешь историю моих комментариев. А вот мне на тебя плевать
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Серый
Ответ Александр Раецкий
Надо вернуть домой Гребёнкина.Слишком воробей щедрый такими игроками разбрасываться.
Думаю и он, и Юров засверкают у Разина новыми красками.
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Xell
Ждем КГ. Удачи и побед!
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-3
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Валерка Боров Сухачев
Ответ Персональные данные Номер 67327384
И мужика Голдобину пусть выпишут
Ты постоянно требуешь мужика для Голдобина,может ты таким способом свою кандидатуру выдвигаешь?)Добивайся своего и он будет твоим,не останавливайся )
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Олег
У АНДРЮХИ большой потенциал, главное состав
подобрать хороший. Удачи!!!
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Олег
Ответ Андрей Лосев
50 на 50. Посмотрим , как Разин освоится в условиях не такого стесненного бюджета, но хочется, чтобы получилось
Поживём увидем, в любом случае
удачи Андрею.
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гилберт
Логично. Удачи!
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Персональные данные Номер 67327384
И мужика Голдобину пусть выпишут
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-3
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Пинающий Достоинства
Так то свой, удачи тренеру !!
+2
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Руслан Х
Разину удачи!✊🏻
+3
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Metallurg111
Ответ Andy
А Авто не топ клуб был?
В Авто пришли деньги после Разина уже
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-1
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Андрей Лосев
Ответ Олег
Добро пожаловать в Магнитку. УДАЧИ,НАДЕЮСЬ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ ...
50 на 50. Посмотрим , как Разин освоится в условиях не такого стесненного бюджета, но хочется, чтобы получилось
+1
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Johanson8987
Блин, ну это реально круто. Дай бог все получится.
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Дима Миронов
Ответ Andy
Ты таблицу то глянь)) На уровне Амура они были))
посмотрел Авто 11 место на востоке, Амур 12
+1
-1
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Виктор Пьянков
Ну человек реально заслужил, его северсталь не была мальчиком для бития
+4
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Олег
Добро пожаловать в Магнитку.
УДАЧИ,НАДЕЮСЬ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ ...
+5
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Александр Раецкий
Надо вернуть домой Гребёнкина.Слишком воробей щедрый такими игроками разбрасываться.
+1
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