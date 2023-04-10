«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» до 13 очков в таблице Ла Лиги

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Барселона» оторвалась от «Реала» в таблице Ла Лиги, несмотря на потерю очков.

В 28-м туре Ла Лиги команда тренера Хави на своем поле сыграла вничью с «Жироной» (0:0).

«Мадрид» в субботу дома потерпел поражение от «Вильярреала» (2:3).

Отрыв «Барсы», у которой 72 очка после 28 матчей, от «Реала» (59) увеличился до 13 баллов.

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53 комментария

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Goofts
Ответ nobrainnopain
ЗМ дают не за карьеру, а за сезон. Нравится не нравится, но в тот год он был лучшим.
В тот год был лучшим Месси. Сезон 2020/2021 Месси был, дирижером Барселоны. Провел фантастический сезон в Ла лиге. Все голы при его непосредственном участии. + выйграл копу.
А вот в 2019/2020 Левандовский должен был получить, там у него не было конкурентов. Бундеслига, Лч лучший бомбардир
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Iamliam
Ответ Parce
Придется Месси вернуться и опять за всю команду креативить в атаке
Вот кто точно там картины не испортит. А точнее наоборот. С нетерпением жду его возвращения.
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инна витенберг
Ответ Parce
Придется Месси вернуться и опять за всю команду креативить в атаке
Лет десять
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bel01
Ответ nobrainnopain
ЗМ дают не за карьеру, а за сезон. Нравится не нравится, но в тот год он был лучшим.
Вторым за спиной Лео с большим отрывом.
Тащить чуть ли не в одиночку ужасную мёртвую команду бездарного тренера Кумана и подставлять ноги под прострелы штрафной во вратарской - разный уровень футбольных скиллов. Даже в лучший в карьере сезон Лёва был значительно ниже Лео.
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Малахов Григорий
Ответ Kipriot
Согласен с тобой, топы из других стран также нагибают эту шляпу. В плане Хави, он может и станет лучше, но щас очень тяжело идёт игра. Сколько не смотрю, в основном на фарте это чемпионство даётся. Ну везёт сильнейшим, ждём изменений
Будем надеяться, но пока игра оставляет желать лучшего. Срочно нужны усиления в атаку. Травма пары игроков, и вот что происходит с Барсой. С Дембеле и Педри было бы куда креативнее в атаке
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инна витенберг
Ответ Parce
Так че стараться, на эконом режиме чемпионат докатают. Барселона свое отмучила
Ты фанат барсы , а не болельщик умей трезво оценить игру если это игра
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nobrainnopain
Ответ bel01
А кто там кричал в истерике, что в 2021 Месси "нагло украл мяч о Левандовского", который играет чуть ли не гениально, забивая в каждом матче за Баварию? Убедились в реальном уровне поляка? Просто крепкий форвард, мастеровитый, который, правда, забивает при этом примерно 1 голевой момент из 4-5. В Баварии у него были эти 4 момента за матч, из которых он в среднем один и забивал. В Баварии в бундеслиге, как мы знаем, даже Шупо-Матинг постоянно забивает и выглядит звездой европейского футбола. Лео заслужил все восемь своих золотых мячей.
ЗМ дают не за карьеру, а за сезон. Нравится не нравится, но в тот год он был лучшим.
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ДЖИН
Ответ Игорь Климов
Вообще-то за ничью дают +1 балл.
😅😅😅
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aek4
Ответ Малахов Григорий
Позорище. Я изначально был сторонником того, чтобы дать шанс Хави. Однако сейчас понимаю: никакой конкретики в атаке, частые провалы в обороне (чего только стоит момент Жироны, когда правее ворот мяч полетел при выходе 1 на 1). В этом сезоне Барса провела лишь один стоящий матч, в котором был добыт положительный результат - в суперкубке с Реалом. В остальных матчах с топами были провалы. Пожалуйста, уберите Хави по окончании сезона. Я, как фанат сине-гранатовых, больше не могу смотреть на такую Барселону. К тому же по игре в Атлетико Мадрид превращаемся. В общем, нет конкретики в атаке, слабая оборона (будем честны, так мало пропущенных в Ла Лиге благодаря Тер Штегену), нет результата с топ командами, скучный, в большей степени оборонительный футбол. Барса катится ко дну
Там выход 2 в 1 был, если б Кастельянос покатил на Цыганкова, тот бы уже бил без помех.
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Игорь Климов
Ответ Danckoi tabak
А как она могла увеличить отрыв сыграв по нулям
Вообще-то за ничью дают +1 балл.
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bel01
А кто там кричал в истерике, что в 2021 Месси "нагло украл мяч о Левандовского", который играет чуть ли не гениально, забивая в каждом матче за Баварию?

Убедились в реальном уровне поляка? Просто крепкий форвард, мастеровитый, который, правда, забивает при этом примерно 1 голевой момент из 4-5.
В Баварии у него были эти 4 момента за матч, из которых он в среднем один и забивал.

В Баварии в бундеслиге, как мы знаем, даже Шупо-Матинг постоянно забивает и выглядит звездой европейского футбола.

Лео заслужил все восемь своих золотых мячей.
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Danckoi tabak
А как она могла увеличить отрыв сыграв по нулям
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Kipriot
Ответ Малахов Григорий
Позорище. Я изначально был сторонником того, чтобы дать шанс Хави. Однако сейчас понимаю: никакой конкретики в атаке, частые провалы в обороне (чего только стоит момент Жироны, когда правее ворот мяч полетел при выходе 1 на 1). В этом сезоне Барса провела лишь один стоящий матч, в котором был добыт положительный результат - в суперкубке с Реалом. В остальных матчах с топами были провалы. Пожалуйста, уберите Хави по окончании сезона. Я, как фанат сине-гранатовых, больше не могу смотреть на такую Барселону. К тому же по игре в Атлетико Мадрид превращаемся. В общем, нет конкретики в атаке, слабая оборона (будем честны, так мало пропущенных в Ла Лиге благодаря Тер Штегену), нет результата с топ командами, скучный, в большей степени оборонительный футбол. Барса катится ко дну
Согласен с тобой, топы из других стран также нагибают эту шляпу. В плане Хави, он может и станет лучше, но щас очень тяжело идёт игра. Сколько не смотрю, в основном на фарте это чемпионство даётся. Ну везёт сильнейшим, ждём изменений
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aek4
Ответ Iamliam
Легко представить, как любая другая приезжающая на Камп Ноу команда тоже будет ставить автобус и Барса не сможет его взломать. Это к каждому домашнему матчу минус 2 очка. Нехорошая ситуация. Не хватает Дембеле, и вообще игрока, который может создать преимущество в одиночку.
Какой автобус? Ты матч смотрел?
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ДЖИН
Жирона всегда была неудобным соперником. Сыграли в плюс. Тоже не плохо. Печально что все плачют. Агу Агу. 🤣🤣🤣
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Евгений Чибисков
Интересно,после этой игры барсуки в общем чате хвалили друг друга?Или радовлись,что увеличили отрыв?
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AnMe
Не смог посмотреть игру
И судя по результату и комментам, видимо, на зря…
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Экспертное мнение
Кто говорит, что нужно двигаться дальше и старый Месси не нужен. Открою один секрет, как минимум в этой Барсе в ближайшее время не будет игрока уровня даже 40-летнего Месси. Да, это не значит, что Барса вечно должна зависеть от него, но если будет возможно - надо постараться вернуть. Как минимум в таких играх как сегодня он бы повеселил публику, а так вообще было не на что смотреть.
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Леван Мкртчян
Ответ Aleksandr Danilov
Бред не неси, кем бы без рычагов Барса играла? Жудгла и Эз Абде? Тогда речи о титуле даже бы не было
Абде сильнее нынешних Фати и Торреса на голову, на дистанции сезона. Если бы видели его игру за Осасуну , то не говрили бы так как сказали.
Даже в испанской прессе сейчас много инсайдов, что Барса готова расстаться с любым игроком из отданых в аренду и многими игроками из основной команды, но не с Абде
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Роман
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Будем представлять, что это был каталонский товарняк🤝
Почему представлять, если похоже так всё и было?)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Iamliam
Легко представить, как любая другая приезжающая на Камп Ноу команда тоже будет ставить автобус и Барса не сможет его взломать. Это к каждому домашнему матчу минус 2 очка. Нехорошая ситуация. Не хватает Дембеле, и вообще игрока, который может создать преимущество в одиночку.
Дембеле, Педри, Де Йонг. Лучший дриблер команды и мастер фланговых изоляций (одно из решений для взлома автобусов, кстати) и два главных креативщика команды.
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LokiSp
Ответ Aleksandr Danilov
Бред не неси, кем бы без рычагов Барса играла? Жудгла и Эз Абде? Тогда речи о титуле даже бы не было
Согласен, что было бы хуже. Но правда думаешь, что потенциальное чемпионство, которое если и будет достигнуто, то во многом благодарю невероятному везению и МАТШу (господи, сколько голов мы должны были пропустить по ходу сезона) стоило такой веерной распродажи будущих прав. Я вот сомневаюсь, тем более в ЛЧ выступили максимально неудачно.
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Виталий
Ответ Сергей Топильский
как вообще эта бездарная команда на первом месте
значит другие играют еще бездарнее
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Абдул Абакаев
Ответ ts_vlad
Забавно. В Бундеслиге за последние 5 сезонов был один чемпион, в АПЛ и Лиге 1 - два, в Ла Лиге - 3
бундеслига единственная из топ 5 где лет десять не меняется чемпион
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bel01
Ответ LokiSp
Лапорта пошел ва-банк и, видимо, проиграл. Вся эта когорта средних игроков делают команду невероятно слабой. Рафа, Фати, Торрес, Роберто, Кессье, Лева (без топовых партнеров вокруг) - это не уровень Барселоны. Просто смешно смотреть когда выходит Альба и показывает всем как надо вовремя и в нужное место открываться, как делать хорошие передачи, как обрабатывать сложные мячи. К сожалению слишком маленький костяк сильных игроков, многие из которых часто в лазарете, замены ДеЙонгу-Педри-Дембеле просто нет. Так что претендовать на что-то серьезное не приходится, а денег на перестройку нет и не предвидится. Штош, будем ждать лучших времен.
Соглашусь почти с каждым словом.
Но эта фраза звучит странно "Так что претендовать на что-то серьезное не приходится"
По факту Барса сегодня в одном шаге от титула чемпиона Испании.
Даже пиковая Барса времён Хави-Иньеста-Месси не каждый сезон брала Ла Лигу.
Так что это уже весьма серьёзное достижение.
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