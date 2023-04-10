«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» до 13 очков в таблице Ла Лиги

«Барселона» оторвалась от «Реала» в таблице Ла Лиги, несмотря на потерю очков.

В 28-м туре команда тренера Хави на своем поле сыграла вничью с «Жироной» (0:0).

« » в субботу дома потерпел поражение от «Вильярреала» (2:3).

Отрыв «Барсы», у которой 72 очка после 28 матчей, от «Реала» (59) увеличился до 13 баллов.