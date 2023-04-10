«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» до 13 очков в таблице Ла Лиги
«Барселона» оторвалась от «Реала» в таблице Ла Лиги, несмотря на потерю очков.
В 28-м туре Ла Лиги команда тренера Хави на своем поле сыграла вничью с «Жироной» (0:0).
«Мадрид» в субботу дома потерпел поражение от «Вильярреала» (2:3).
Отрыв «Барсы», у которой 72 очка после 28 матчей, от «Реала» (59) увеличился до 13 баллов.
А вот в 2019/2020 Левандовский должен был получить, там у него не было конкурентов. Бундеслига, Лч лучший бомбардир
Тащить чуть ли не в одиночку ужасную мёртвую команду бездарного тренера Кумана и подставлять ноги под прострелы штрафной во вратарской - разный уровень футбольных скиллов. Даже в лучший в карьере сезон Лёва был значительно ниже Лео.
Убедились в реальном уровне поляка? Просто крепкий форвард, мастеровитый, который, правда, забивает при этом примерно 1 голевой момент из 4-5.
В Баварии у него были эти 4 момента за матч, из которых он в среднем один и забивал.
В Баварии в бундеслиге, как мы знаем, даже Шупо-Матинг постоянно забивает и выглядит звездой европейского футбола.
Лео заслужил все восемь своих золотых мячей.
И судя по результату и комментам, видимо, на зря…
Даже в испанской прессе сейчас много инсайдов, что Барса готова расстаться с любым игроком из отданых в аренду и многими игроками из основной команды, но не с Абде
Но эта фраза звучит странно "Так что претендовать на что-то серьезное не приходится"
По факту Барса сегодня в одном шаге от титула чемпиона Испании.
Даже пиковая Барса времён Хави-Иньеста-Месси не каждый сезон брала Ла Лигу.
Так что это уже весьма серьёзное достижение.