Кавазашвили о тренере года в РПЛ: «Галактионов – лучший. Он пришел в большой футбол и стал ставить молодых в основной состав. Российские воспитанники у него играют прилично»
Анзор Кавазашвили: Галактионов – лучший тренер РПЛ, хорошо работает с молодежью.
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал Михаила Галактионова из «Локомотива» лучшим тренером 2025 года в РПЛ.
После первого круга Мир РПЛ железнодорожники занимают 3-е место в турнирной таблице. По итогам 18 туров команда Галактионова набрала 37 очков и отстает от лидирующего «Краснодара» на три балла.
– Лучший тренер РПЛ в 2025 году?
– Я считаю, что у нас на сегодняшний день лучший тренер это Галактионов. Мне всегда нравилось, как он работал с молодежной сборной России.
Он пришел в большой футбол и стал ставить молодых игроков в основной состав. И у него в составе играют большинство своих воспитанников, воспитанников российского футбола, и играют они прилично, – сказал Кавазашвили.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
