«Калгари» не вышел в плей-офф. В прошлом сезоне клуб занял 1-е место в дивизионе

Теги Нэшвилл Калгари Дэррил Саттер НХЛ Назем Кадри Джонатан Юбердо Хоккей

«Калгари» не вышел в плей-офф, проиграв «Нэшвиллу» по буллитам.

«Флэймс» лишились шансов на выход в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Предаторс» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

У команды 91 очко в 81 игре, у занимающего 2-е место в зоне wild card на Западе «Виннипега» – 93 в 80.

При этом в случае возможного равенства очков «Калгари» уступит «Джетс» по дополнительному показателю (числу побед в основное время). 

«Флэймс» не вышли в плей-офф в двух сезонах из трех после возвращения Дэррила Саттера на пост главного тренера. 

В прошлом сезоне команда заняла 1-е место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 111 очков в 82 играх. В плей-офф вылетела во 2-м раунде, уступив «Эдмонтону».

В межсезонье клуб покинули форварды Джонни Годро и Мэттью Ткачак. Состав пополнили нападающие Джонатан Юбердо и Назем Кадри. 

12 комментариев

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Дима Миронов
Ответ Александр Романов
Ошибка была брать Кадри , который абсолютно нулевой , да и старый , дальше будет только регрессировать , и нужно было менять Юбердо , потому что он несчастлив в клубе , и пользы от него тоже мало
Юбердо и с доплатой никто не возьмёт
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Дима Миронов
Ответ ruslanych
Неравный вышел размен Ткачака на Юбердо, конечно. 54 очка при таком контракте, катастрофа просто)
так то Юбердо играет по старому договору за 5,9,новый со следующего начнет действовать)
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HALIF
Какой смысл выходить в плей офф, чтобы вылететь в первом раунде, разве что опыт небольшой для молодых. Проще всего обвинить во всем Кадри и Хубердо, но они не Мак и Драй, без толковых игроков в одном звене, потолок у них 20-25 голов.
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Серый
вот и сходили пос.ать
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Alex the brave
Ответ ruslanych
Неравный вышел размен Ткачака на Юбердо, конечно. 54 очка при таком контракте, катастрофа просто)
Тут все писали что Калгари выиграло от трейда в одну калитку, где эти проповедники сейчас, никто не знает.
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CM1
Учитывая изменения в ростере, это было вполне ожидаемо...
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ruslanych
Неравный вышел размен Ткачака на Юбердо, конечно. 54 очка при таком контракте, катастрофа просто)
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t0ni12
Потому я и говорил еще пару лет назад, что Саттер - не решение. Дед не хочет меняться, а в современной НХЛ на старых дрожжах далеко не уедешь.
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LOsP06GH
Ну Саттера снимут понятно, а когда наконец заменят генимена!?
+1
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dzenga 1
А на что они рассчитывали!? Так растерять свой актив - это надо сверхумение!
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Александр Романов
Ошибка была брать Кадри , который абсолютно нулевой , да и старый , дальше будет только регрессировать , и нужно было менять Юбердо , потому что он несчастлив в клубе , и пользы от него тоже мало
+5
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Sonny Milano
Печальный клоун Саттер поставил на буллиты в решающей игре великого снайпера Ника Ричи :) Это всё, что нужно знать о сезоне Lames.
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