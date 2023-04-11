«Калгари» не вышел в плей-офф. В прошлом сезоне клуб занял 1-е место в дивизионе

«Калгари» не вышел в плей-офф, проиграв «Нэшвиллу» по буллитам.

«Флэймс» лишились шансов на выход в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Предаторс» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

У команды 91 очко в 81 игре, у занимающего 2-е место в зоне wild card на Западе «Виннипега» – 93 в 80.

При этом в случае возможного равенства очков « » уступит «Джетс» по дополнительному показателю (числу побед в основное время).

«Флэймс» не вышли в плей-офф в двух сезонах из трех после возвращения на пост главного тренера.

В прошлом сезоне команда заняла 1-е место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 111 очков в 82 играх. В плей-офф вылетела во 2-м раунде, уступив «Эдмонтону».

В межсезонье клуб покинули форварды Джонни Годро и Мэттью Ткачак. Состав пополнили нападающие Джонатан Юбердо и Назем Кадри.