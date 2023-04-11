«Калгари» не вышел в плей-офф. В прошлом сезоне клуб занял 1-е место в дивизионе
«Калгари» не вышел в плей-офф, проиграв «Нэшвиллу» по буллитам.
«Флэймс» лишились шансов на выход в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Предаторс» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
У команды 91 очко в 81 игре, у занимающего 2-е место в зоне wild card на Западе «Виннипега» – 93 в 80.
При этом в случае возможного равенства очков «Калгари» уступит «Джетс» по дополнительному показателю (числу побед в основное время).
«Флэймс» не вышли в плей-офф в двух сезонах из трех после возвращения Дэррила Саттера на пост главного тренера.
В прошлом сезоне команда заняла 1-е место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 111 очков в 82 играх. В плей-офф вылетела во 2-м раунде, уступив «Эдмонтону».
В межсезонье клуб покинули форварды Джонни Годро и Мэттью Ткачак. Состав пополнили нападающие Джонатан Юбердо и Назем Кадри.
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