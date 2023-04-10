ЦСКА повел 3-2 в серии со СКА, выиграв 7:3 в пятом матче. Команда Федорова уступала 0:2 по ходу игры

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии финала Западной конференции против СКА.

Команда тренера Сергея Федорова одержала победу со счетом 7:3 в пятом матче серии.

В составе ЦСКА четыре очка (3+1) набрал нападающий Михаил Григоренко.

По ходу первого периода московский клуб уступал со счетом 0:2.

ЦСКА повел в серии со счетом 3-2 и следующий матч проведет на домашней площадке.

Победитель серии СКА – ЦСКА встретится в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

СКА – ЦСКА 3:7 (2:2, 0:1, 1:4)
Дата проведения
10 апреля, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Никишин (Фальковский, Волков)
2:0 – 7 Галимов (Прохоркин, Камалов)
2:1 – 12 Светлаков (Слепышев, Карнаухов)
2:2 – 13 Григоренко (Мамин, Соркин)
2:3 – 32 Григоренко (Слепышев, Макаров)
2:4 – 46 Окулов (Плотников, Провольнев)
2:5 – 51 Мамин (Григоренко, Нестеров)
3:5 – 54 Волков (Бардаков, Прохоркин)
3:6 – 54 Григоренко (Мамин, Клаэссон)
3:7 – 58 Окулов ()

62 комментария

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riverman1980
Ответ jonnysilverhand01
Спасибо ЦСКА за этот день рождения, послезавтра еду на СВО, всем удачи пацаны !
Удачи!
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Конь_68
Ответ jonnysilverhand01
Спасибо ЦСКА за этот день рождения, послезавтра еду на СВО, всем удачи пацаны !
Возвращайся с победой!!! Удачи!!
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ARAMIS777
Sosали,sosёте и будете sosать!
К петербуржцам это не относится.
А относится к адептам Йозе Марино.
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Ярик01
Ответ jonnysilverhand01
Спасибо ЦСКА за этот день рождения, послезавтра еду на СВО, всем удачи пацаны !
Регистрация 7 апреля. Значит фантазия и вранье
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AndreyEN
а цскушки бояки оказывается)))
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hoook
Такие шайбы как у Григоренко деморализуют. А при счете 4-2 СКА опять бросил играть. Хоккей за это наказывает Отсутствие концепции игры, провалы в защите - больше нахрапа и эмоций - это СКА. Не знаю,что будет дальше, но финал АК Барс - ЦСКА был бы качественной парадигмой тренерской мысли.
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McLarenCSKA
Молодчики!
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Oliver65
Нервишки у питерцев ни к черту. Понимаю,что обидно дома так засадить,но вы же типа спортсменами себя считаете.
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Ярик01
Ответ Александр Михайлов
Не понятно, зачем Роттенберг убирает вратаря. Игра начисто проиграна, счёт 2-5.Неужели ему интересно смотреть, как в пустые ворота залетают шайбы соперника. Наберись мужества, признай поражение, не устраивай шоу. И главное, тренер это не менеджер!
С 2-5 в НХЛ и в регулярке снимают, чего терять
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Iv110
Системная система дала сбой!
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Дмитрий Шеховцов
Ответ jonnysilverhand01
Спасибо ЦСКА за этот день рождения, послезавтра еду на СВО, всем удачи пацаны !
Дай Бог вам вернуться домой живыми и с победой!
+9
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+2
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noff73
М-да, поднадоело это повторять, но ЦСКА - удивительная команда! К середине первого периода СКА вёл 2:0, смял москвичей по всем возможным направлениям и... потом всё это потихоньку исчезло. ЦСКА выровнял игру, забил, ещё забил, и в итоге забил 5 (пять, Карл!) раз подряд. Полный снос крыши)) . Питерцы, у вас всё было в ваших руках и в такой ситуации вы раз за разом даёте таким ребятам как Григоренко, Слепышев, Плотников, Окулов устраивать выходы на несчастного Николаева! Да, он мог бы и подтащить, но как же вы играете в своей зоне! В таком матче! Это не просто отсутствие дисциплины, это проблемы в психологии. Всё. Решите это - будет вам кубок. ЦСКА - с потрясной победой!
+3
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jonnysilverhand01
Ответ Андрей Аксёнов
Удачи, дружище
Спасибо братан! Будем держать оборону наших исконно русских земель !
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Bahtiyar Jumayew
молодцы ребята
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*BG*
Теперь главное не расслабляться. Следующая игра будет сложной. Питерцы загнаны в угол. Им терять уже нечего. Нужно сделать этот решающий шаг.
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Андрей Аксёнов
Ответ jonnysilverhand01
Спасибо ЦСКА за этот день рождения, послезавтра еду на СВО, всем удачи пацаны !
Удачи, дружище
+9
-3
+6
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Человек_Легенда
Не ну тут СКА, конечно, да. Подписали себе приговор.

Даже если каким то чудом в пятницу вернутся в Питер, то это будет без шансов.

Спасибо, за сезон, что называется
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eyeballerswow
Ответ Конь_68
2-0 вели, 3-7 слили... где то это уже было.. году примерно в 1972:))
а кто-то в серии вел 3-0, а потом 3-4. не напомнишь год?
0
-3
-3
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Водяра
Ответ jonnysilverhand01
Спасибо ЦСКА за этот день рождения, послезавтра еду на СВО, всем удачи пацаны !
Покойся с миром, бро. 👍🏽
+14
-16
-2
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Skif63
Супер-игра от ЦСКА, и разгром в итоге СКА!
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Владимир Войтенко
Ответ Rus 116
СКА грязь, достойно проигрывать надо уметь. Там Никишин героя в конце включил, жаль в табло не получил
Потому что бил человека, который был занят с другим.
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Олег
Такую Охинею нёс Вротенберг на интервью.
МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛКО ЕГО СТАЛО.🤣
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ББ
Приехали, на опыте и классе сделали из болота выгребную яму, и в конце люлей отвесили. Супер!
+1
0
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Ростов-на-Дону
"ЦСКА" с уверенной победой!
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Vagner01
Команда истеричек повержена! Осталось дома из добить!
+8
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