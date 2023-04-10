ЦСКА повел 3-2 в серии со СКА, выиграв 7:3 в пятом матче. Команда Федорова уступала 0:2 по ходу игры
ЦСКА вышел вперед в серии финала Западной конференции против СКА.
Команда тренера Сергея Федорова одержала победу со счетом 7:3 в пятом матче серии.
В составе ЦСКА четыре очка (3+1) набрал нападающий Михаил Григоренко.
По ходу первого периода московский клуб уступал со счетом 0:2.
ЦСКА повел в серии со счетом 3-2 и следующий матч проведет на домашней площадке.
Победитель серии СКА – ЦСКА встретится в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
- Дата проведения
- 10 апреля, 19.30, «Ледовый дворец»
- 1:0 – 6 Никишин (Фальковский, Волков)
- 2:0 – 7 Галимов (Прохоркин, Камалов)
- 2:1 – 12 Светлаков (Слепышев, Карнаухов)
- 2:2 – 13 Григоренко (Мамин, Соркин)
- 2:3 – 32 Григоренко (Слепышев, Макаров)
- 2:4 – 46 Окулов (Плотников, Провольнев)
- 2:5 – 51 Мамин (Григоренко, Нестеров)
- 3:5 – 54 Волков (Бардаков, Прохоркин)
- 3:6 – 54 Григоренко (Мамин, Клаэссон)
- 3:7 – 58 Окулов ()
К петербуржцам это не относится.
А относится к адептам Йозе Марино.
Даже если каким то чудом в пятницу вернутся в Питер, то это будет без шансов.
Спасибо, за сезон, что называется
МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛКО ЕГО СТАЛО.🤣