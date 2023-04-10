ЦСКА повел 3-2 в серии со СКА, выиграв 7:3 в пятом матче. Команда Федорова уступала 0:2 по ходу игры

ЦСКА вышел вперед в серии финала Западной конференции против СКА.

Команда тренера одержала победу со счетом 7:3 в пятом матче серии.

В составе ЦСКА четыре очка (3+1) набрал нападающий .

По ходу первого периода московский клуб уступал со счетом 0:2.

ЦСКА повел в серии со счетом 3-2 и следующий матч проведет на домашней площадке.

Победитель серии СКА – встретится в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом».