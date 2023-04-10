Роднина о словах главы МВД Германии: «Это не просто развитие болезни, а уже последние отрыжки. Правительства не могут ничего указывать МОК»

Теги Ирина Роднина МОК Политика Фигурное катание

Ирина Роднина отреагировала на слова главы МВД Германии о возможном отказе в выдаче виз

Ранее Нэнси Фезер заявила, что страна может отказать российским спортсменам в выдаче виз, если их допустят к международным стартам. 

«Мне кажется, это не просто развитие болезни, а уже последние отрыжки.

МОК – международная неправительственная организация. Как правительства не могут ничего указывать МОК, так и МОК – им. МОК работает в согласовании с международными федерациями, особенно с олимпийскими.

Ни разу за всю свою жизнь не видела, чтобы кто-то принимал положительные решения для россиян или в свое время спортсменов из Советского Союза. В лучшем случае не нарушают международное право», — сказала Роднина

Глава МВД Германии заявила о возможном отказе в выдаче виз российским спортсменам, если их допустят к международным стартам

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3 комментария

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Мари Хуан
А нельзя получить визу в другой более дружественной стране шенгенской зоны и ехать соревноваться в германию?
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Мистер Уайт
Сахарок забыла предложить, чтоб отрыжки не было.
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-1
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maks44
Отрыжки - это Роднина, Тихонов и т.п. Отрыжки совка.
+6
-4
+2
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