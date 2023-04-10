Роднина о словах главы МВД Германии: «Это не просто развитие болезни, а уже последние отрыжки. Правительства не могут ничего указывать МОК»

Ирина Роднина отреагировала на слова главы МВД Германии о возможном отказе в выдаче виз

Ранее Нэнси Фезер заявила, что страна может отказать российским спортсменам в выдаче виз, если их допустят к международным стартам.

«Мне кажется, это не просто развитие болезни, а уже последние отрыжки.

– международная неправительственная организация. Как правительства не могут ничего указывать МОК, так и МОК – им. МОК работает в согласовании с международными федерациями, особенно с олимпийскими.

Ни разу за всю свою жизнь не видела, чтобы кто-то принимал положительные решения для россиян или в свое время спортсменов из Советского Союза. В лучшем случае не нарушают международное право», — сказала .

Глава МВД Германии заявила о возможном отказе в выдаче виз российским спортсменам, если их допустят к международным стартам