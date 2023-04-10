Карпин о стадионе «Оренбурга»: «Можно «Ростову» такое же поле, чтобы столько же крошки насыпали? Сколько команд выиграли здесь?»

Валерий Карпин отметил влияние газона на «Газовике» на уровень игры соперников «Оренбурга».

– Какие впечатления? Как обычно после игры – разные. Думаю, что на этом поле все команды проваливают первый тайм. Если вы возьмете статистику, то к 30‑й минуте «Оренбург» уже всегда вел в счете.

– То, что приехали заранее, не помогло?

– Конечно нет.

– Нет желания получить такое же поле и тренироваться на нем постоянно?

– Можете нам заплатить, чтобы такое же поле сделали, чтобы столько же крошки насыпали. Чтобы оно было один в один. Можете? Я не могу. Говорят, что размеры тоже меньше, но дело не в этом, дело в привыкании к нему. Привычка. Дело в отскоке мяча. Сколько команд выиграли здесь?

– Просто «Оренбург» и раньше играл на этом поле. Может быть, дело еще в силе оренбургской команды?

– Естественно. В первом туре, например, в матче против «Крыльев Советов» был другой « », поэтому «Крылья» и победили, – сказал главный тренер « » после ничьей со счетом 2:2 в 22-м туре Мир .