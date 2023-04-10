Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола очень хочет выиграть Лигу чемпионов.

Об этом специалист рассказал, отвечая на вопрос, насколько он хочет победить в этом турнире.

«Очень хочу [выиграть чемпионов]. Это нужно заслужить, и мы попробуем сделать первый шаг завтра.

Это вопрос задают уже 6-7 лет, это происходит каждый сезон. Мы пытались [выиграть ЛЧ] каждый сезон, но команды, с которыми мы сталкивались, тоже хороши.

Мы всегда стараемся выиграть, но это не значит, что мы выиграем. Майкл Джордан выиграл шесть титулов НБА, сколько сезонов он играл? 16 (15 – Sports.ru).

Мы должны быть идеальны, чтобы добиться хорошего результата с «Баварией», – сказал .