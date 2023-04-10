Пеп Гвардиола: «Очень хочу выиграть ЛЧ. «Сити» всегда старается победить, но это не значит, что мы выиграем. У Джордана 6 титулов за 16 сезонов в НБА»

Теги Майкл Джордан Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола очень хочет выиграть Лигу чемпионов.

Об этом специалист рассказал, отвечая на вопрос, насколько он хочет победить в этом турнире.

«Очень хочу [выиграть Лигу чемпионов]. Это нужно заслужить, и мы попробуем сделать первый шаг завтра.

Это вопрос задают уже 6-7 лет, это происходит каждый сезон. Мы пытались [выиграть ЛЧ] каждый сезон, но команды, с которыми мы сталкивались, тоже хороши.

Мы всегда стараемся выиграть, но это не значит, что мы выиграем. Майкл Джордан выиграл шесть титулов НБА, сколько сезонов он играл? 16 (15 – Sports.ru).

Мы должны быть идеальны, чтобы добиться хорошего результата с «Баварией», – сказал Гвардиола.

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46 комментариев

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Evgeniy 72
Ответ Syndycate
Ну кстати будет очень интересно, если они в финал выйдут вместе с Сити, одно из проклятий точно снимется) Это как ЧМ по хоккею 2008 в Канаде, Канада против России, Россия вроде 15 лет не побеждала на ЧМ, а страна хозяйка тоже очень долго не могли выиграть ЧМ, вот там одно из проклятий и снялось)
Не путай направленное проклятие на определенный срок от определенного (очень известного) человека с какими-то статистическими выкладками. Для Бенфики срок проклятия на сто лет назначен, и после каждого финала это подтверждалось, несмотря на походы в церковь и к раввинам, пока это действующая легенда. А все остальное тобой приведённое - никакой мистики не несёт, просто статистика, пусть и занятная.
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OldRedWhite
Ответ Н.Ф.
Пеп Гвардиола: «Очень хочу выиграть ЛЧ. Но это не значит, что мы выиграем, потому что я люблю экспериментировать, искать что-то новое, перехитрить самого себя, в конце концов»
Например провести матч без замен )))
Как с Лейпцигом )))
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Алексей Матыгин
Джордан тут то при чём?
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nemo
Ответ Krauvec Cool
Ну другие мешки, типа Реала, Челси, Баварии, берут же ЛЧ. Где дух футбола?
не чувствуешь разницу? кто владелец реала или Баварии?
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nemo
Ответ Evgeniy 72
Бенфика не может выиграть финал Еврокубка до 2063 года. Просто загугли "проклятие Белы Гуттмана", и посчитай, сколько финалов с тех пор они с тех пор проиграли. Кстати, в Португалии к этому относятся вполне серьёзно.
нормальный человек не может верить в такие вещи
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Tydeus
Ответ Red Sonya
Джордан был один 6 лет и тащил пустое чикаго. Он взял бы и 8 подряд из 14 в чикаго. Ерунда
Зачем глупости писать? У него был гениальный тренер, который без Джордана ещё 5 титулов взял. Джордан великий, но у него и команда была соответствующая, в одиночку 72-10 регулярный чемпионат не заканчивают.
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Spiker1606
Ответ London.is.blue
Деньги вбуханные в Сити принесли самую доминирующую команду в истории АПЛ со всеми возможными рекордами. А для британцев АПЛ и ЛЧ трофеи одного уровня примерно, поэтому Пеп уже легенда британского футбола.
Нет, он не является легендой британского футбола. 87% англичан считают его лысым шарлатаном.
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si40w
Ответ ConorNite
Сравнение с Джорданом некорректно. Баскетбол - это совершенно другой спорт. Да и деньги, вбуханные в Сити, уже давно должны были оправдаться и принести плоды
Назовите победителей ЛЧ за последние 20 лет, кто "вбухал" меньше
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Red Sonya
Джордан был один 6 лет и тащил пустое чикаго. Он взял бы и 8 подряд из 14 в чикаго. Ерунда
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Друг Писателя
Ответ Kanonir152
Интересно, что бы на это сказал Майк Тайсон.
Бери выше, Стэтхэм.
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Друг Писателя
Ответ Вадим Сидоров
Как в том анекдоте про алкаша мечтающего бросить пить. Если я брошу пить, то у меня не будет мечты))
Ахахахаха не слышал.
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Виктор Войнов
Пепа, Смолов покусал, что ли?
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Друг Писателя
Ответ DolJun
в точку. так и гвардиоле люди создали образ гения-новатора, который если команда побеждает - затаскивает на тренерском скиле, а если нет - то команда виновата, ну или сам себя переиграл. но правда в том, что без эвребе он бы не победил в лч, а это минус три чашки в общем зачете и место ниже луиса энрике в истории тренеров барсы. что еще раз показывает, что без судей, миллиардных составов и читов вроде месси или холанда в своей команде гвардиола просто пустышка. люди не учитывают тот фактор, что брали пепа в сити не для побед в апл, которые были и при манчини с пеллегрини. и разговоры про давление, если уж тебя возвели в такой ранг мессии, это в пользу бедных. уверен, что как только сити возьмет лч - чсв физрука, которое и так в небесах, покинет пределы этой галактики, поэтому искренне надеюсь что при гвардиоле этого не произойдет.
Самое смешное если снова мимо ЛЧ пролетит с миллиардным составом и АПЛ.
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jonnysilverhand01
Пёп бери апл и кубок, Лига будет за Наполи !
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LIVERPOOL18921503/25052005
Так Смолов же даже не играл в НБА
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Evgeniy 72
Ответ Kanonir152
А разве деньги, вложенные в Сити, еще не оправдались?
Ноль ЛЧ - при огромных тратах, понятно, что пока вложенное бабло не оправдалось. Если что, то Абрамович выгонял Моура, несмотря на внутренние трофеи, после таких трат ждут именно титула ЛЧ...
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Вадим Сидоров
Ответ Н.Ф.
Пеп Гвардиола: «Очень хочу выиграть ЛЧ. Но это не значит, что мы выиграем, потому что я люблю экспериментировать, искать что-то новое, перехитрить самого себя, в конце концов»
Как в том анекдоте про алкаша мечтающего бросить пить. Если я брошу пить, то у меня не будет мечты))
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Борода Пике
Ответ DolJun
в точку. так и гвардиоле люди создали образ гения-новатора, который если команда побеждает - затаскивает на тренерском скиле, а если нет - то команда виновата, ну или сам себя переиграл. но правда в том, что без эвребе он бы не победил в лч, а это минус три чашки в общем зачете и место ниже луиса энрике в истории тренеров барсы. что еще раз показывает, что без судей, миллиардных составов и читов вроде месси или холанда в своей команде гвардиола просто пустышка. люди не учитывают тот фактор, что брали пепа в сити не для побед в апл, которые были и при манчини с пеллегрини. и разговоры про давление, если уж тебя возвели в такой ранг мессии, это в пользу бедных. уверен, что как только сити возьмет лч - чсв физрука, которое и так в небесах, покинет пределы этой галактики, поэтому искренне надеюсь что при гвардиоле этого не произойдет.
Ты бы к психологу сходил, что ли... А то даже мне тяжеловато смотреть на твою психологическую травму
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Syndycate
Ответ Evgeniy 72
Бенфика не может выиграть финал Еврокубка до 2063 года. Просто загугли "проклятие Белы Гуттмана", и посчитай, сколько финалов с тех пор они с тех пор проиграли. Кстати, в Португалии к этому относятся вполне серьёзно.
Ну кстати будет очень интересно, если они в финал выйдут вместе с Сити, одно из проклятий точно снимется) Это как ЧМ по хоккею 2008 в Канаде, Канада против России, Россия вроде 15 лет не побеждала на ЧМ, а страна хозяйка тоже очень долго не могли выиграть ЧМ, вот там одно из проклятий и снялось)
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Krauvec Cool
Ответ Dvin
Есть какой-то дух футбола в том, что такие мешки как Ман сити и ПСЖ так и не могут взять ЛЧ. Имея в составе лучших игроков и лучших тренеров (по крайней мере сити точно)
Ну другие мешки, типа Реала, Челси, Баварии, берут же ЛЧ. Где дух футбола?
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Evgeniy 72
Ответ Syndycate
Проиграют в финале Бенфике)
Бенфика не может выиграть финал Еврокубка до 2063 года. Просто загугли "проклятие Белы Гуттмана", и посчитай, сколько финалов с тех пор они с тех пор проиграли. Кстати, в Португалии к этому относятся вполне серьёзно.
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DolJun
Ответ London.is.blue
Про Джордана в точку. Люди создали ему образ супермена, который всегда побеждал. Но правда в том, что без Скотти Пиппена и Фила Джексона Майкл не мог пройти 1 раунд плей-офф. Что ещё раз показывает, что в одиночку никто в командных видах спорта не побеждает. Конечно, если у тебя в команде Роналду/Месси/Джордан/Леброн, а тренирует тебя Джексон/Гвардиола, то твои шансы на успех возрастают, но все равно должен сложится целый пазл. Люди не учитывают тот фактор, что Сити молодая команда, если брать Еврокубки и в принципе футбол на топ уровне, которая не имеет опыта таких побед, и испытывает колоссальное давление со стороны фанов и прессы, а каждый их вылет сопровождается насмешками. Уверен, что как только Сити возьмёт 1 чашку ЛЧ, очень быстро последует вторая.
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Ярик01
Ответ deadjoker
Предыдущий упоминавший Джордана вылетел. :)
Тот после вылета говорил
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deadjoker
Предыдущий упоминавший Джордана вылетел. :)
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Dvin
Есть какой-то дух футбола в том, что такие мешки как Ман сити и ПСЖ так и не могут взять ЛЧ. Имея в составе лучших игроков и лучших тренеров (по крайней мере сити точно)
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