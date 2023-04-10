Каррагер об ошибке Зинченко с «Ливерпулем»: «На кону чемпионский титул, а он будто на тренировке. Такого нельзя допускать»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Арсенал Роберто Фирмино Александр Зинченко Трент Александер-Арнолд Футбол

Джейми Каррагер раскритиковал Александра Зинченко за игру в матче с «Ливерпулем».

В 30-м туре АПЛ «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью (2:2).  На 88-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино сравнял счет после передачи Трента Александр-Арнолда, пробросившего мяч между ног Зинченко.

«Я не могу перестать думать о Зинченко. На кону чемпионский титул, нужно быть более агрессивным. Нельзя допускать этого.

Зинченко должен играть более интенсивно. А он как будто на тренировке и не хочет, чтобы ему прокинули мяч между ног», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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28 комментариев

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Ildar Shagiev
Не понимаю, почему это называют "ошибкой". Каждого защитника может обвести соперник, это часть игры, ни у кого нет 100% отборов.

Ошибка была у Томиясу в матче с МС, когда он отдал на ход КДБ перед которым не было никого кроме вратаря и он забил гол.
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Полуэктов Пётр
Ответ Nick Ytbe
xG 3.97 у Ливерпуля, концовку Арсенал провалил, хорошо что удалось отскочить
flashscore 4.32 насчитал
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Кокич
1) Трент Александр-Арнолд пробросил мяч между ног Зинченко.
2) Каррагер: " Зинченко как будто на тренировке и не хочет, чтобы ему прокинули мяч между ног".

Кто понял ход мыслей Каррагера?
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Konstar
Ответ За Валенсию с 1999
Трент - хозяин Зины
Мартинелли - хозяин Трента
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Tigo_Volchara93
Ну ниче
Если упустят титул Зинченко поплачет, его пожалеют и все будет ок
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Super Objectively
Ответ Ман Сити
Так весь АПЛ хозяин Трента
тонко ))тонко )))
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Геннадий Тёкин
Ответ igls54
«На кону чемпионский титул»: сказал Каррагер и заплакал
Следом заплакал Зинченко).
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Алина Иванова
в том то и прикол, что на тренировке он как раз лучше себя показывает, потому что хочет выпендриться перед партнёрами, что вот посмотрите какой я крутой, а надо как раз наоборот, на поле это показывать, а не во всяких бессмысленных челленджах
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Nick Ytbe
xG 3.97 у Ливерпуля, концовку Арсенал провалил, хорошо что удалось отскочить
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Артемий Дмитриев
Куда ему до джерарда))
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НАВАЛЬНЫЙ
А то Каррагер никогда не косячил
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Ман Сити
Ответ За Валенсию с 1999
Трент - хозяин Зины
Так весь АПЛ хозяин Трента
+5
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Vasily Stavchansky
Чувак вел всю игру, тянет команду во всех матчах, но всё равно виноват...
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Ман Сити
А привозы Ван дейка? А ну там же нет на кону ничего, сорри, очередной бестрофейный сезон ливера.
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За Валенсию с 1999
Трент - хозяин Зины
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Михаил Сафонов
То есть если ты на тренировке косякнул, то это ничего страшного, в матче же ты 100% не накосячишь, да? Логика покинула каррагера
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London.is.blue
На кону чемпионский титул, а Джерард скользит по газону и дарит Челси гол.
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Евгений Михайлов
Зинченко должен играть более интенсивно. А он как будто на тренировке и не хочет, чтобы ему прокинули мяч между ног
_
Что это вообще? Как связана интенсивность и проброс между ног? Что он хочет от Зины, если сам говорит что тот "не хочет" чтоб ему пробросили? Какой-то бессвязный поток мыслей, я даже зашел в источник и проверил оригинал, потому что думал что переводчик портачит. Единственное, что там мог сделать Саша, так это сфолить после проброса, а так - бывает с каждым.
+5
-2
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Ко-ко-джамбо
🤡🤡🤡Так о Тренте подумай в моменте с Хвичей например, обо всей обороне Ливерпуля🤡🤡🤡
Ну и там проброс между ног получился, не сказать чтобы Зинченко широко ноги расставлял, с таким же успехом мяч мог и не проскачить
+7
-2
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a_shishkin
Каррагера скоро добавят на миротворец.
+3
-2
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Ascar Shatmanov
Ответ igls54
«На кону чемпионский титул»: сказал Каррагер и заплакал
🤣🤣
+2
0
+2
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deadjoker
В финале лч он тоже ворон считал в эпизоде с голом.
+2
-2
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Moffo
Не ошибаются только те кто пятой точкой на диване сидит. Зинченко удачи и чемпионства.
+30
-5
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Давид Agabekyan
Ответ Доминатор3000
Лол. 88 минута,какая интенсивность? Это к Артете вопрос,где раньше замена была…
Игроки Ливерпуля же когда бегали? Вопросы к Артете почему игрок, который не вывозит 90 минут всё время в старте
+6
-6
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porosenochek
Бреда Питта проверили между ног...
+3
-2
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