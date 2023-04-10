Каррагер об ошибке Зинченко с «Ливерпулем»: «На кону чемпионский титул, а он будто на тренировке. Такого нельзя допускать»

Джейми Каррагер раскритиковал Александра Зинченко за игру в матче с «Ливерпулем».

В 30-м туре « » и « » сыграли вничью (2:2). На 88-й минуте полузащитник «Ливерпуля» сравнял счет после передачи Трента Александр-Арнолда, пробросившего мяч между ног .

«Я не могу перестать думать о Зинченко. На кону чемпионский титул, нужно быть более агрессивным. Нельзя допускать этого.

Зинченко должен играть более интенсивно. А он как будто на тренировке и не хочет, чтобы ему прокинули мяч между ног», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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