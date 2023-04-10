Каррагер об ошибке Зинченко с «Ливерпулем»: «На кону чемпионский титул, а он будто на тренировке. Такого нельзя допускать»
Джейми Каррагер раскритиковал Александра Зинченко за игру в матче с «Ливерпулем».
В 30-м туре АПЛ «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью (2:2). На 88-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино сравнял счет после передачи Трента Александр-Арнолда, пробросившего мяч между ног Зинченко.
«Я не могу перестать думать о Зинченко. На кону чемпионский титул, нужно быть более агрессивным. Нельзя допускать этого.
Зинченко должен играть более интенсивно. А он как будто на тренировке и не хочет, чтобы ему прокинули мяч между ног», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
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Ошибка была у Томиясу в матче с МС, когда он отдал на ход КДБ перед которым не было никого кроме вратаря и он забил гол.
2) Каррагер: " Зинченко как будто на тренировке и не хочет, чтобы ему прокинули мяч между ног".
Кто понял ход мыслей Каррагера?
Если упустят титул Зинченко поплачет, его пожалеют и все будет ок
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Что это вообще? Как связана интенсивность и проброс между ног? Что он хочет от Зины, если сам говорит что тот "не хочет" чтоб ему пробросили? Какой-то бессвязный поток мыслей, я даже зашел в источник и проверил оригинал, потому что думал что переводчик портачит. Единственное, что там мог сделать Саша, так это сфолить после проброса, а так - бывает с каждым.
Ну и там проброс между ног получился, не сказать чтобы Зинченко широко ноги расставлял, с таким же успехом мяч мог и не проскачить