Футбол – самый массовый вид спорта в России по данным Минспорта (им занимаются 3,3 млн человек), на втором месте – плавание

Теги Министерство спорта России массовый спорт Футбол

Футбол остается самым массовым видом спорта в России по отчетам Министерства спорта.

Сообщается, что футболом занимаются 3,337 млн человек. Всего в России 9 видов спорта, где количество занимающихся перешло отметку в миллион.

Самые массовые виды спорта в России в 2022-м

1. Футбол – 3 337 498 человек

2. Плавание – 2 554 606

3. Волейбол – 2 497 396

4. Легкая атлетика – 1 961 474

5. Баскетбол – 1 791 946

6. Фитнес-аэробика – 1 718 062

7. Лыжные гонки – 1 106 534

8. Вело- и пешие маршруты – 1 089 148

9. Шахматы – 1 015 957

10. Настольный теннис – 892 491

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏

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132 комментария

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Никита Филимонов
Ответ Ярик01
Статистика по ссылке. Там взяли 10,9 млн. занимающихся в общеобразовательных учреждениях, из них всего лишь 3,8 млн. в ШСК (школьный спортивный клуб или по старому "секция").
По приведенной вами ссылке эти числа и указаны: 2.5 млн. занимается плаванием, 1.7 млн. баскетболом. И? С чем вы спорите-то? Пытаетесь опровергнуть этот документ этим же документом?
Плавание более интересно и полезно людям, это факт. Я бы еще сказал, что 1.7 млн. занимающихся никому не нужным баскетболом вызывает вопросы. Видимо, действительно, приписали сюда занятия баскетболом на физкультуре.
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Вячеслав Пустохин
Ответ Max Zhomkov
вот я щас на кубе в отпуске, пятки в море намочил и уже спортсменом стал
Искренне вас поздравляю! Летом обязательно присоединюсь к вашей спортивной группе!
ps: хорошо отдохнуть в отпуске)
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Spartakus1984
Ответ Romeo Yankovich
что примечательно, это показатель уровня жизни. бюджетные виды спорта тут указаны. где трусы нужны. а где хоккей? где боевые искусства, за занятиями которыми нужно платить?
Хоккей дорогой вид спорта
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Tim Abdullin
хоккей где? )
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Max Zhomkov
Ответ Вячеслав Пустохин
Очередные цифры с потолка. Пловцы - это все отдыхающие на побережье Черного моря что ли?
вот я щас на кубе в отпуске, пятки в море намочил и уже спортсменом стал
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haymaker
Ответ Valery McCane
Так мы о миллионах любителей или о профи?) Товарищ мой катается на доске за 8тыс с Авито, в моем гараже лежит. Шлем, ботинки всё там же куплено суммарно на 30к. Это цена ботинок фиугрных детских, которые нельзя купить б/у. Он катается несколько раз в году на Урале и Шерегеше (живёт посередине). На дней 10 с таким же своим напарником. Очевидно, что они попадут в список занимающихся, хотя по факту им парк раз инструктор покажет (второй тип в три раза чаще катается в горы). Вряд ли в число занимающихся ФК попадают дети с уличного катка в прокатных или своих ботинках из Спортмастера. Хотя, у нас всё возможно и вероятно их тоже считают. Я под занятиями спортом, всё же подразумеваю участие в соревнованиях хотя бы раз в год, хотя бы районных/городских. И в ФК, где эстетический вид это часть одной из оценок, без платьев не обойтись и это не простые ткани - они рвутся, протираются.
ну я согласен. Если мы берём соревнующихся фигуристов, то надо брать и соревнующихся сноубордистов. С точки зрения затрат, убеждён, вторые обходятся дороже.
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Spartakus1984
Танцы на льду на видать)))
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iluvatar
Уверен что этот список составили в течении одного дня, чтобы отчитаться перед начальством
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haymaker
Ответ Sergey Smolensky
Учитывая, сколько в хоккее любительских лиг, то я думаю занимаются им больше, чем в ФК.
тут даже думать нечего. За один час на льду может заниматься штук 30 мелких хоккеистов, а 10 фигуристов уже будут рисковать друг друга покалечить.
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Evgueniy
Ответ rarog
Хокеей дорогое удовольствие просто, чтобы им массово занимались
для ребёнка дорогое, для взрослого терпимо более чем
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Valery McCane
Ответ haymaker
вы опять нечестно сравниваете. Если жить рядом с катком и просто ходить на массовое катание, то это дешевле сноуборда. Если вы говорите про платья, то это соревновательный уровень. Что вы знаете о соревнованиях по сноуборду? Катки есть везде, а горы везде? Соревновательный сноуборд сколько стоит? А переломы лечить? )
Так мы о
миллионах любителей или о профи?) Товарищ мой катается на доске за 8тыс с Авито, в моем гараже лежит. Шлем, ботинки всё там же куплено суммарно на 30к. Это цена ботинок фиугрных детских, которые нельзя купить б/у. Он катается несколько раз в году на Урале и Шерегеше (живёт посередине). На дней 10 с таким же своим напарником. Очевидно, что они попадут в список занимающихся, хотя по факту им парк раз инструктор покажет (второй тип в три раза чаще катается в горы). Вряд ли в число занимающихся ФК попадают дети с уличного катка в прокатных или своих ботинках из Спортмастера. Хотя, у нас всё возможно и вероятно их тоже считают. Я под занятиями спортом, всё же подразумеваю участие в соревнованиях хотя бы раз в год, хотя бы районных/городских. И в ФК, где эстетический вид это часть одной из оценок, без платьев не обойтись и это не простые ткани - они рвутся, протираются.
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Андрей Томинов
ГДЕ ДЗЮДО!!!???
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MemoMoreno
А про смешенные единоборства. Походу забыли написать.
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Evgueniy
Был уверен, что Фигурное катание...
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haymaker
Ответ Valery McCane
Эти точно дешевле, приятель сноубордом занимался. Если жить рядом с горами (даже уральскими). Я вам просто напомню, что детское платье на одну из программ (а их две) стоит на уровне блатных лыж горных. Часы льда и так называемые "подкатки" это просто космос. Та же Трусова и Косторная не из самых бедных семей.
вы опять нечестно сравниваете. Если жить рядом с катком и просто ходить на массовое катание, то это дешевле сноуборда. Если вы говорите про платья, то это соревновательный уровень. Что вы знаете о соревнованиях по сноуборду? Катки есть везде, а горы везде? Соревновательный сноуборд сколько стоит? А переломы лечить? )
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Ярик01
Ответ Valery McCane
А можете кинуть ссыль на документ, я его пытаюсь найти, но не пойму в каком эта десятка и остальные данные. там наверняка же и другие виды есть
http://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/
Основное - Сводный отчет 1-ФК по Российской Федерации (xls, 230 Kb)
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Ярик01
Ответ Никита Филимонов
Вот что фантазировать - статистика в статье, не так ли? Не говоря уж о том, что записывать всех школьников в "занимающихся баскетболом" на том основании, что баскетбол входит в школьную программу - нелепо. Через козла тоже в школе прыгают - все занимаются гимнастикой по такой логике?
Статистика по ссылке. Там взяли 10,9 млн. занимающихся в общеобразовательных учреждениях, из них всего лишь 3,8 млн. в ШСК (школьный спортивный клуб или по старому "секция").
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Valery McCane
Ответ Ярик01
Ну тем, что в этом документе отражено, что в стране всего лишь 6 575 бассейнов, да еще с загруженностью в 490 млн. человек, то есть 390 тел на бассейн, да еще и каждый занимающийся раз в два дня ходит.
А можете кинуть ссыль на документ, я его пытаюсь найти, но не пойму в каком эта десятка и остальные данные. там наверняка же и другие виды есть
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Федя Букин
Ответ ТТД Бубнова
Помогите найти фигурное катание (
ща позову
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haymaker
Ответ Valery McCane
Ну, вряди ли такие, как в ФК или теннисе, где нельзя на ровной поляне бросить мяч, а физрука оформить тренером по футболу в школе. Здесь же на спортс был материал сколько стоит заниматься фигурным катанием в Москве. Прямо по тысячам рублей было расписано.
если вы сказали про высоты, а в хоккее это минимум уровень КХЛ, то без индивидуальной работы с тренером не обойтись никак. Тренер будет стоить ровно столько же, сколько в ФК с учётом аренды льда. Разве что хореограф не понадобится, но может понадобиться тренер по силовой. Более того, должна быть команда. Команда это не только выезды на игры, но и потенциальная релокация всей семьи из деревни в райцентр.
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Mukunku 64
На той неделе приобщился к спорту N2
Был с друзьями в сауне с бассейном, про наличие
Допинга и массажисток скромно умолчу, иначе можно
Нарваться на скандал с личным,,тренером" и быть
Отчисленным с базового лагеря и лишится стипендии
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Valery McCane
Ответ Timur_A
Нет, ты попадаешь в число занимающихся аэробикой, в число пловцов, в тяжелоатлеты, в велопрогульщики на велотренажёре и в легкоатлеты на беговой дорожке.
ещё пауэрлифтер он и воркаут (если подходил к турнику посмотреть).
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Никита Филимонов
Ответ Ярик01
Секция тут причем? Вот что фантазировать, открой файл, раздел 2, там общеобразовательный процесс входит
Вот что фантазировать - статистика в статье, не так ли? Не говоря уж о том, что записывать всех школьников в "занимающихся баскетболом" на том основании, что баскетбол входит в школьную программу - нелепо. Через козла тоже в школе прыгают - все занимаются гимнастикой по такой логике?
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lokom
Биты продаются часто, но бейсбола нет… Как же так?!
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Valery McCane
Ответ MisterApple
Где хоккей кста?
660к занимается. экстраполируйте место
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