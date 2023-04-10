Футбол – самый массовый вид спорта в России по данным Минспорта (им занимаются 3,3 млн человек), на втором месте – плавание
Футбол остается самым массовым видом спорта в России по отчетам Министерства спорта.
Сообщается, что футболом занимаются 3,337 млн человек. Всего в России 9 видов спорта, где количество занимающихся перешло отметку в миллион.
Самые массовые виды спорта в России в 2022-м
1. Футбол – 3 337 498 человек
2. Плавание – 2 554 606
3. Волейбол – 2 497 396
4. Легкая атлетика – 1 961 474
5. Баскетбол – 1 791 946
6. Фитнес-аэробика – 1 718 062
7. Лыжные гонки – 1 106 534
8. Вело- и пешие маршруты – 1 089 148
9. Шахматы – 1 015 957
10. Настольный теннис – 892 491
Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏
Плавание более интересно и полезно людям, это факт. Я бы еще сказал, что 1.7 млн. занимающихся никому не нужным баскетболом вызывает вопросы. Видимо, действительно, приписали сюда занятия баскетболом на физкультуре.
ps: хорошо отдохнуть в отпуске)
миллионах любителей или о профи?) Товарищ мой катается на доске за 8тыс с Авито, в моем гараже лежит. Шлем, ботинки всё там же куплено суммарно на 30к. Это цена ботинок фиугрных детских, которые нельзя купить б/у. Он катается несколько раз в году на Урале и Шерегеше (живёт посередине). На дней 10 с таким же своим напарником. Очевидно, что они попадут в список занимающихся, хотя по факту им парк раз инструктор покажет (второй тип в три раза чаще катается в горы). Вряд ли в число занимающихся ФК попадают дети с уличного катка в прокатных или своих ботинках из Спортмастера. Хотя, у нас всё возможно и вероятно их тоже считают. Я под занятиями спортом, всё же подразумеваю участие в соревнованиях хотя бы раз в год, хотя бы районных/городских. И в ФК, где эстетический вид это часть одной из оценок, без платьев не обойтись и это не простые ткани - они рвутся, протираются.
Основное - Сводный отчет 1-ФК по Российской Федерации (xls, 230 Kb)
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