Футбол – самый массовый вид спорта в России по данным Минспорта (им занимаются 3,3 млн человек), на втором месте – плавание

Футбол остается самым массовым видом спорта в России по отчетам Министерства спорта.

Сообщается, что футболом занимаются 3,337 млн человек. Всего в России 9 видов спорта, где количество занимающихся перешло отметку в миллион.

Самые массовые виды спорта в России в 2022-м

1. Футбол – 3 337 498 человек

2. Плавание – 2 554 606

3. Волейбол – 2 497 396

4. Легкая атлетика – 1 961 474

5. Баскетбол – 1 791 946

6. Фитнес-аэробика – 1 718 062

7. Лыжные гонки – 1 106 534

8. Вело- и пешие маршруты – 1 089 148

9. Шахматы – 1 015 957

10. Настольный теннис – 892 491

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏