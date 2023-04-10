Бердыев покинул «Сочи», проведя 5 матчей в РПЛ. Хохлов назначен и. о. тренера (Metaratings)
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи».
Как утверждает Metaratings, 70-летний специалист больше не является тренером южан.
Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет Дмитрий Хохлов.
Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. При нем команда проиграла 3 из 5 матчей в Мир РПЛ и идет на 9-м месте.
0:7 за два матча, первый удар на 90-й минуте – у Бердыева бедовый старт с «Сочи»
Зачем и почему его назначили, вопрос открытый. Но это была ошибка
Ведь предыдущие свои топовые/боевые команды он строил за 5 матчей 😂🤦🏻♂️
Топ-аналитика, продолжайте
А мне особенно смешно после его слов в сторону Федотова, что того якобы игроки сделали в Сочи. Чего же Бердыева не сделали сейчас?