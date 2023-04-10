Бердыев покинул «Сочи», проведя 5 матчей в РПЛ. Хохлов назначен и. о. тренера (Metaratings)

Теги Дмитрий Хохлов Курбан Бердыев премьер-лига Россия отставки Сочи Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи».

Как утверждает Metaratings, 70-летний специалист больше не является тренером южан.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет Дмитрий Хохлов.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. При нем команда проиграла 3 из 5 матчей в Мир РПЛ и идет на 9-м месте.

0:7 за два матча, первый удар на 90-й минуте – у Бердыева бедовый старт с «Сочи»

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118 комментариев

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Hollywood Hogan
Ответ Shuller18
Шутят не над Курбаном, а над культом вокруг него. Бердыев уже много лет ничего не показывает как тренер, но его приспешники верили, что вот сейчас он как вернется, да как нагнет всю РПЛ, даже в сборную сватали. И чего? Самое забавное, что даже после такого провала все равно будут доказывать, будто Бердыев до сих пор лучший тренер России, Барселону же победил... А мне особенно смешно после его слов в сторону Федотова, что того якобы игроки сделали в Сочи. Чего же Бердыева не сделали сейчас?
Всего-лишь с "какой-то" фк Ростов взял призовые места, а Калачёв получал респекты от Моуриньо. Вы уверены, что без Бердыича это было реально?
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Barcelona For Life83
Только в Рубин не возвращайся... Татары предадут ещё раз, однозначно!
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Adams
Ответ King_X
Ага Ведь предыдущие свои топовые/боевые команды он строил за 5 матчей 😂🤦🏻‍♂️ Топ-аналитика, продолжайте
А вас совсем не смущает, что последней боевой командой у него был Ростов 8 (!!!) лет назад. Что чувак последние 5 лет фактически сидел без работы (не считая вояжа в Казахстан). Или может последний заход в Рубин был успешным? Хватит уже себя обманывать. Бекиевич тренерский труп до сих пор мелькающий из-за достижений середины прошлого десятилетия и хомячков, который до сих пор верят в его тренерский гений.
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Max Zhomkov
Ответ Эльдар Савостин
Мы все помним легендарный заголовок Советского Спорта)
это было эпично)
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Shuller18
Ответ Гекдениз Кардениз
судить о его работе по 5 матчам , без траннсферов и нормальной предсезонки это бред , я думаю там не все так просто с его увольнением. Учитывая тот факт что его на долгий период подписывали и вобще не дали времени, они что не знали что Курбан периодически в автобус играет и только команда уже полностью под него может играть в тот футбол который показывал его Ростов? Думаю дополнительно выйдет информация что и как с его увольнением учитывая что Сочи уже особо ни на что не претендавал ждать что он их моментально вверх подымет без трансферов и предсезонной нормальной подготовки это диагноз
Предсезонка как раз была, летом за пару недель тоже особо не разгуляешься. Бразильца тоже какого-то купили. Так что не отмазывайся.
Зачем и почему его назначили, вопрос открытый. Но это была ошибка
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РУБИК
Курбан Бекиевич крепись ! Ты и так сделал за пять матчей практически невозможное , обыграв коней и динамиков и набрав очков вровень , а то и больше , чем упакованные по уши СМ и КС . Все эти мутные решения лишний раз подтверждают , что наш футбол сливают и ему уже ничего не поможет ................
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Stas Nadtochy
Топ менеджмент во всей красе. Любят принимать "умные и взвешенные" решения
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Маэстро777
бумеранг вернулся
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scorp19
Автобус не завёлся
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Маэстро777
Ответ Shuller18
Ахаха Ахахахаха Ахахахахахаха Порвал РПЛ, как и обещали) Ну мб хоть теперь секта свидетелей победы над Барселоной поймет, что время Курбана давно прошло?
зато когда ЦСКА обыграли крику было. А на деле тьфу
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Маэстро777
Ответ Shuller18
Шутят не над Курбаном, а над культом вокруг него. Бердыев уже много лет ничего не показывает как тренер, но его приспешники верили, что вот сейчас он как вернется, да как нагнет всю РПЛ, даже в сборную сватали. И чего? Самое забавное, что даже после такого провала все равно будут доказывать, будто Бердыев до сих пор лучший тренер России, Барселону же победил... А мне особенно смешно после его слов в сторону Федотова, что того якобы игроки сделали в Сочи. Чего же Бердыева не сделали сейчас?
Вот и я о том же. молчал бы лучше
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King_X
Ответ Adams
Надеюсь теперь уже до всех дойдёт, что Курбан давно закончился как тренер и перестанут предлагать его назначить (выберите свой любимый клуб)
Ага
Ведь предыдущие свои топовые/боевые команды он строил за 5 матчей 😂🤦🏻‍♂️

Топ-аналитика, продолжайте
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Спортивный костюм
Поттера бы так уволили 🤣
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CAHEK_96
Опять не Мостовой
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Sultan Abdulazizov
Как его с такой фамилией еще из страны не выгнали?)
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Ветеран Агроном
Хохлов??? Это серьёзная заявка на переходные...
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Слава МТС
а как же знаменитые Курбаноские пацюки, жалко животин )))
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Filipp Gorski
О Дмитрий Украинцев
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Гекдениз Кардениз
Ответ Shuller18
Шутят не над Курбаном, а над культом вокруг него. Бердыев уже много лет ничего не показывает как тренер, но его приспешники верили, что вот сейчас он как вернется, да как нагнет всю РПЛ, даже в сборную сватали. И чего? Самое забавное, что даже после такого провала все равно будут доказывать, будто Бердыев до сих пор лучший тренер России, Барселону же победил... А мне особенно смешно после его слов в сторону Федотова, что того якобы игроки сделали в Сочи. Чего же Бердыева не сделали сейчас?
судить о его работе по 5 матчам , без траннсферов и нормальной предсезонки это бред , я думаю там не все так просто с его увольнением. Учитывая тот факт что его на долгий период подписывали и вобще не дали времени, они что не знали что Курбан периодически в автобус играет и только команда уже полностью под него может играть в тот футбол который показывал его Ростов? Думаю дополнительно выйдет информация что и как с его увольнением учитывая что Сочи уже особо ни на что не претендавал ждать что он их моментально вверх подымет без трансферов и предсезонной нормальной подготовки это диагноз
+3
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Эльдар Савостин
Ответ Вова Паскаянц
Давай Хохлов,спасай Сочи🙏🏼
Мы все помним легендарный заголовок Советского Спорта)
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Сибирский литовец
Может ещё и Сочи вклинится в группу лидеров с НН и Факелом , похоже я поторопился в прогнозах 😆
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Coodesnik
Давай! Бей Хохлов и стучи от радости. Назначили тренером тебя!
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Shuller18
Ответ Гекдениз Кардениз
щас фены зенит повылазили все шутят на Курбаном , забыли как в прссе оказались без ЛЧ и Ростов 2 место занял после чего весь состав увели у Ростова
Шутят не над Курбаном, а над культом вокруг него. Бердыев уже много лет ничего не показывает как тренер, но его приспешники верили, что вот сейчас он как вернется, да как нагнет всю РПЛ, даже в сборную сватали. И чего? Самое забавное, что даже после такого провала все равно будут доказывать, будто Бердыев до сих пор лучший тренер России, Барселону же победил...
А мне особенно смешно после его слов в сторону Федотова, что того якобы игроки сделали в Сочи. Чего же Бердыева не сделали сейчас?
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Гекдениз Кардениз
Ответ Shuller18
Бердыев умел в тики-таку?)
я образно выразился ну порадуйся че зато Цска отшпилил на твоих глазах
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Shuller18
Ответ Гекдениз Кардениз
при чем в типичном стиле да и контратаки норм были просто рот ждал моментально от него тики таку , а такого не бывает
Бердыев умел в тики-таку?)
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