Бердыев покинул «Сочи», проведя 5 матчей в РПЛ. Хохлов назначен и. о. тренера (Metaratings)

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи».

Как утверждает Metaratings, 70-летний специалист больше не является тренером южан.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет .

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. При нем команда проиграла 3 из 5 матчей в Мир и идет на 9-м месте.

0:7 за два матча, первый удар на 90-й минуте – у Бердыева бедовый старт с «Сочи»