Джорджевич про уход Бердыева из «Сочи»: «Нам ничего нельзя говорить на эту тему»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Лука Джорджевич Сочи Футбол

Лука Джорджевич сообщил, что в «Сочи» запрещено обсуждать отставку Курбана Бердыева.

70-летний специалист покинул должность главного тренера спустя 5 матчей после назначения.

«Без комментариев.

Нам ничего нельзя говорить на эту тему», – отметил нападающий.

Борис Ротенберг: «Сочи» и Бердыев расстались по его желанию. Все хорошо, никаких конфликтов»

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12 комментариев

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Tigo_Volchara93
Ответ Тайосич
Что, Бердыев действительно матчи сдавал за счёт следующего сезона?
Я тоже такую версию высказал, и какой-то дилетант, видевший футбол с вертолета начал гадости писать.
В его голове не может такое уложиться
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samarskij-kuzmich
Ужас. Какой тоталитарный режим в ФК Сочи. А кто руководит клубом, кто владелец мои спонсор? Может дело в нём ?))
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Valeross
Ну хотя бы на черногорском расскажи как и что)
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Нейтральный критик
Ответ Бухгалтер2021
скажи че боишься
Когда тебя по-доброму попросили молчать Бердыев и Ротенберг... Лучше не испытывать судьбу.
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Фифа Алекс
дискредитация Бердяева!
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Бухгалтер2021
скажи че боишься
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-1
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Тайосич
Что, Бердыев действительно матчи сдавал за счёт следующего сезона?
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Ярик01
Забавно, что же случилось такое, процент начал с игроков брать или что покрупнее
+1
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DedSkyWalker
Так сказали же, что расстались по обоюдному согласию. Явно все кристально чисто и полюбовно🤔
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j30
тряпки
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-3
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blaugrano
Кто бы сомневался. Бабло отмывается в тишине.
Та же муть, что в Химках. Подписали тренера до 25 года и тут на тебе.
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alexsem69
Говори, мы никому не расскажем)))
+11
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