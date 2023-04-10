Джорджевич про уход Бердыева из «Сочи»: «Нам ничего нельзя говорить на эту тему»

Лука Джорджевич сообщил, что в «Сочи» запрещено обсуждать отставку Курбана Бердыева.

70-летний специалист покинул должность главного тренера спустя 5 матчей после назначения.

«Без комментариев.

Нам ничего нельзя говорить на эту тему», – отметил нападающий.

Борис Ротенберг: «Сочи» и Бердыев расстались по его желанию. Все хорошо, никаких конфликтов»