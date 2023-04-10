Джорджевич про уход Бердыева из «Сочи»: «Нам ничего нельзя говорить на эту тему»
Лука Джорджевич сообщил, что в «Сочи» запрещено обсуждать отставку Курбана Бердыева.
70-летний специалист покинул должность главного тренера спустя 5 матчей после назначения.
«Без комментариев.
Нам ничего нельзя говорить на эту тему», – отметил нападающий.
Борис Ротенберг: «Сочи» и Бердыев расстались по его желанию. Все хорошо, никаких конфликтов»
В его голове не может такое уложиться
Та же муть, что в Химках. Подписали тренера до 25 года и тут на тебе.