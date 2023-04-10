Федоров о потасовке в конце матча: «Неуважение, это не красит хоккей. Единственный плюс – все закончили без травм»

Тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал неуважением потасовку в конце матча со СКА.

победил СКА (7:3, 3-2 в серии) в пятом матче финала Западной конференции.

За секунду до завершения встречи защитник СКА Андрей Педан толкнул Владислава Провольнева в спину, в результате чего на льду произошел небольшой конфликт между хоккеистами.

«Комментировать нечего. Думаю, обслуживающий персонал игры тоже задействован в этом.

Думаю, это не красит хоккей. Это неуважение. Эмоции приветствуются, но мы эмоции направляем на игру, на борьбу. Все остальное вы видели.

Это эмоциональная игра. Ребята не сдержались. Единственный плюс – думаю, все закончили матч без травм», – сказал главный тренер ЦСКА.

Из-за толчка Педана в спину Провольневу между игроками СКА и ЦСКА возникла стычка за секунду до конца матча