«Кержакова ни один игрок не хотел видеть в клубе. Он не понимал, какие замены делать в последней игре, и ему помогли». Генменеджер «Кармиотиссы» о российском тренере

Теги Александр Кержаков высшая лига Кипр Кармиотисса Чемпионат.com Футбол

В «Кармиотиссе» заверили, что Александр Кержаков был не в состоянии сам делать замены.

Ранее российский тренер в интервью Sports.ru заявил, что в перерыве его последнего матча в команде владелец сделал замены вместо него.

«Я бы назвал Кержакова джентльменом, но теперь вынужден читать всю чушь, которую он наговорил.

Ни один игрок клуба не хотел видеть его в команде. На последней игре ему помогли, потому что он не понимал, какие замены надо делать.

Мы не в детском саду! Это профессиональный футбол», – заявил генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус.

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре

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36 комментариев

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Мыкола
Зачем он унижает Сашу? Пусть он остановится))
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Men77
Судя по всему этому клубу "не везет" с тренерами, раз за 2 года 10 тренеров поменяли 🤣
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Guardsman
Три раза женился, любит Шнурова, доверенное лицо Путина. Понятно, что не умеет руководить игрой.
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Koulmann
Лол, какие же там клоуны на Кипре))
Кто-то помогает главному тренеру делать замены в перерыве в проф футболе?
Так облажаться даже в интервью. Страшно представить, что там у них в клубе.

Да, может Кержаков не супертренер, но судя по НН замены он делать умеет. Как и его команды не быть клоунами, как эта кипрская хрениосса.
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gelkin
Что он несёт? Мне непонятно как можно не понимать какие замены сделать после года работы в РПЛ
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Владислав Дм Артемьев
И деньги мы все ему заплатили, это он всё врёт, чтобы алименты не платить! И игроки его не любили! И соперников он не знал! И какие замены делать не знал! И вообще, он не джентльмен!
Какой же брееед))
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moldfan
Ответ Алексей Полиенков
Жену зачем-то бывшую и алименты на ребёнка приплели.
ну тут возможно они и не обманывают. Звучит правдоподобно. Хотя скользкие типы конечно, может и это ложь.
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Алексей Полиенков
Ответ moldfan
Чем больше комментариев от этого менеджера читаю, тем больше понимаю, что Кержаков по всей видимости говорил правду. Вместо того, чтобы опровергнуть. Начали плести бред о рыбалке, не желании игроков и тд.
Жену зачем-то бывшую и алименты на ребёнка приплели.
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Спартак сила
керж физрук
ещё хуже карпа
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RoyJones
Из видео Нобеля было видно какой черт этот Пунин.
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Lost Sock
а тебя прям все игроки видеть хотят
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PleyMo
Работал я греками. Ох… это кошмар. Жуткие националисты. Уверены в своей правоте во всем.
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Владислав Демидов
Керж заставил игроков приезжать на тренировки заранее, начал делать техническую съемку тренировок и игр. Уверен, что были еще изменения. Дело такое - тип приехал в клуб, где все на контрактах и хотят флексить, а какой-то русский заставляет работать. Конечно коллектив не хотел такого. Это не дает права руководству лезть в дела тренера. Полностью на стороне Саши
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Кирилл Устинов
Ахахах 😅 Боже, как может взрослый человек, неся такую дичь, рассчитывать что кто-то в это поверит? Помогали делать замены...😳
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Marli
Ответ Макс Кидалов
Ну он сам виноват в этом, те же 300 млн рублей, ну купи ты просто недвижку коммерческую и сдавай потом, на всю жизнь хватит дохода с недвижки, а он поверил в сказки какие то и хотел сразу миллиарды заработать. А потом поженился на дочке депутата, что он хотел от такой жены? Конечно у неё запросы на миллион и при разводе вообще его без трусов оставила. Вообще футболисту с такой ЗП нельзя жениться официально, пусть пример с Роналду берет. Пусть живёт, растёт детей, семью содержит, но смысла от брака? Только конфликт, суды, алименты.
да все это понятно, чисто по-человечески жалко
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Не уверен!!
Ответ Сергей Сергеев
Не знаю, кто там был прав, кто виноват Но по фактам. Кержаков один из лучших российских игроков и лучший пока бомбардир в истории России футбола. Это раз. То есть это уже многое говорит, что он не раздолбай. Уехал в Севилью. Попытался Начал тренировать с фнл . Томь с ним показывала симпатичную игру. Чуть не спаслась. Игроки отзывались неплохо о нем Нино. Был ли хоть один человек, который думал, что они не сольются обратно? А они заняли 11 место. Даже не стыки. Это факты, которые наверно говорят о нем, как о целеустремлённом человеке. Даже то что он орал на игроков нн, как говорят. Так орал то наверно, чтобы не проигрывали? А кто такой Антонис Антониус? Какие заслуги вообще?
Факты?) он лучший бомбардир, т. е. хорошо умел бить по мячу и это не равно, что он не раздолбай))
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Полуэктов Пётр
Мне кажется, что вот этим бредом данный сударь Антонис Антониус резко перечеркнул всё, что он говорил до этого. И если раньше кто-то и мог поверить в его версию истории, то после "На последней игре ему помогли, потому что он не понимал, какие замены надо делать." ни один человек в здравом уме не станет воспринимать его слова всерьез.
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Ярик01
Ответ Злодей Спб
Никто не допускает, что Кержаков, будучи гениальным футболистом, может быть посредственным тренером и менеджером?
В НН он нормально отработал
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Yujanin
не знал кого выпустить,потому что кого там не выпусти ,все шлак.Они два пасп точных сделать не могут
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Злодей Спб
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DedSkyWalker
Ответ Сергей Сергеев
Не знаю, кто там был прав, кто виноват Но по фактам. Кержаков один из лучших российских игроков и лучший пока бомбардир в истории России футбола. Это раз. То есть это уже многое говорит, что он не раздолбай. Уехал в Севилью. Попытался Начал тренировать с фнл . Томь с ним показывала симпатичную игру. Чуть не спаслась. Игроки отзывались неплохо о нем Нино. Был ли хоть один человек, который думал, что они не сольются обратно? А они заняли 11 место. Даже не стыки. Это факты, которые наверно говорят о нем, как о целеустремлённом человеке. Даже то что он орал на игроков нн, как говорят. Так орал то наверно, чтобы не проигрывали? А кто такой Антонис Антониус? Какие заслуги вообще?
Антонис Антониус похоже родственник Зыгмунда Зыгмундовича из Финико. Такой же фрукт
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moldfan
Чем больше комментариев от этого менеджера читаю, тем больше понимаю, что Кержаков по всей видимости говорил правду.

Вместо того, чтобы опровергнуть. Начали плести бред о рыбалке, не желании игроков и тд.
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Dmitry Orlov
Ответ Сергей Сергеев
Не знаю, кто там был прав, кто виноват Но по фактам. Кержаков один из лучших российских игроков и лучший пока бомбардир в истории России футбола. Это раз. То есть это уже многое говорит, что он не раздолбай. Уехал в Севилью. Попытался Начал тренировать с фнл . Томь с ним показывала симпатичную игру. Чуть не спаслась. Игроки отзывались неплохо о нем Нино. Был ли хоть один человек, который думал, что они не сольются обратно? А они заняли 11 место. Даже не стыки. Это факты, которые наверно говорят о нем, как о целеустремлённом человеке. Даже то что он орал на игроков нн, как говорят. Так орал то наверно, чтобы не проигрывали? А кто такой Антонис Антониус? Какие заслуги вообще?
Ну первый абзац можно отбросить - хороший игрок - не всегда хороший тренер, и наоборот - не все хорошие тренеры провели блестящие карьеру, как игроки.
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Caustic
Тренера не хочет видеть никто в клубе, тренер не понимает какие замены делать. И при этом тренер уходит сам, а не клуб его увольняет. Ну-ну.
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Dmitry Orlov
Назначил тренера - доверяй. Дать совет, какие замены произвести, генменеджер/владелец клуба может, но проводить замены ВМЕСТО тренера - тут его полномочия всё, окончены. Не может же тренер в обход владельца/гендира/спортдира привести игрока в клуб и сказать "он теперь будет тут тренироваться и играть" (а Кержакову даже помощников не разрешили привести), с чего выполнять работу тренера за него должно быть позволено другим лицам?
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