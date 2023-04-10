«Кержакова ни один игрок не хотел видеть в клубе. Он не понимал, какие замены делать в последней игре, и ему помогли». Генменеджер «Кармиотиссы» о российском тренере

В «Кармиотиссе» заверили, что Александр Кержаков был не в состоянии сам делать замены.

Ранее российский тренер в интервью Sports.ru заявил, что в перерыве его последнего матча в команде владелец сделал замены вместо него.

«Я бы назвал Кержакова джентльменом, но теперь вынужден читать всю чушь, которую он наговорил.

Ни один игрок клуба не хотел видеть его в команде. На последней игре ему помогли, потому что он не понимал, какие замены надо делать.

Мы не в детском саду! Это профессиональный футбол», – заявил генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус.

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре