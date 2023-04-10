Борис Ротенберг: «Сочи» и Бердыев расстались по его желанию. Все хорошо, никаких конфликтов»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Борис Ротенберг-старший Р-Спорт Сочи Футбол

Борис Ротенберг сообщил, что Курбан Бердыев по собственному желанию ушел из «Сочи».

Сегодня клуб объявил об уходе 70-летнего специалиста, который был назначен в ноябре 2022 года.

«Все хорошо, никаких конфликтов, [расстались] по его желанию.

У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», – сказал президент «Сочи».

«Сочи» при Бердыеве проиграл 3 из 5 матчей с общим счетом 1:9 и дважды победил – по 2:0 с ЦСКА и «Динамо»

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5 комментариев

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Pelerin
Полез в бухгалтерию, надавали по рукам. У финских подданных есть кому пилить бюджет и без туркмена)
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Nikita Lobko
Вакансия для Кержакова ?
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Вадим Симонов
Неожиданно рано,думал до лета протянет.
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Eleman SPb
в 70 лет тяжело работать, тем более в такой карусели
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sager76
Этот негр мертвый… подумал Бекиевич)
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