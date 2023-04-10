Борис Ротенберг: «Сочи» и Бердыев расстались по его желанию. Все хорошо, никаких конфликтов»

Борис Ротенберг сообщил, что Курбан Бердыев по собственному желанию ушел из «Сочи».

Сегодня клуб объявил об уходе 70-летнего специалиста, который был назначен в ноябре 2022 года.

«Все хорошо, никаких конфликтов, [расстались] по его желанию.

У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», – сказал президент «Сочи».

«Сочи» при Бердыеве проиграл 3 из 5 матчей с общим счетом 1:9 и дважды победил – по 2:0 с ЦСКА и «Динамо»