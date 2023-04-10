Тихонов о том, что Большунова пригласили в Норвегию: «Мой совет Александру – не езди. Расценят, будто ты пошел на поклон, а ты – русский мужик!»

Теги Александр Тихонов лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Биатлон

Александр Тихонов заявил, что Александру Большунову не стоит ехать в Норвегию

Ранее Большунов рассказал о сообщении от норвежского спортсмена: «На этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились».

«Если Большунов туда поедет, с голода умрет, если у него не будет своих денег. Потому что норвежцы никогда никого не угостят. Это редкие скупердяи.

Я много лет с ними соревновался. Глядя на Столтенберга, норвежцы потеряли всякое уважение как нация. С какой целью они приглашают Большунова? Побыть в гостях?

Я много раз там был в гостях. За свой счет будешь пить и кушать – это сто процентов. Я норвежцам не доверяю. Большунову нужно крепко подумать.

Теперь они понимают, что мир не хочет смотреть норвежцев, астматиков. Когда они занимают первые три места. Кого смотреть? Ни телевидению, ни прессе, ни журналистам это не интересно.

Когда только начались эти бойкоты, я сразу сказал: «Они придут». Но нужно дождаться, чтобы нас не просто уважали, но и боялись. К великому сожалению, мы не уважаем в первую очередь сами себя.

Не надо никого винить, вина только наша. Жить нужно по принципу: когда стучатся в дверь, нужно сначала стрелять, потом открывать.

От них можно ожидать все, что угодно. Мой совет: не езди. Расценят, будто ты пошел на поклон, а ты – русский мужик, Большунов!» – сказал Тихонов

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21 комментарий

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Atsuktuvas
Ответ psa.1207
Не приглашают — везде русофобы, боятся и завидуют. Пригласили — не езди, подумают, что пошёл на поклон.
Процесс сражения стал важнее любого результата.
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petr
С месяц назад -Тихонов -норвежцы молодцы -хорошие ребята -мы дружили -совсем мараз уже доканал этого перевертыша
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brig_Mercury
Это какой-то поток сознания, кажется, он с водки перешёл на вливания другим способом иных веществ. Плюс ещё признался, что сам такой жмот, который в гости исключительно ради халявы заходит, а ещё хорошо бы стырить что-нибудь у хозяев.
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Александр Сачков
Ответ Погладь быка
Иваныч, не могли бы "гордые россияне" перестать в Беларусь постоянно на поклоны ездить? Вот просто раз и навсегда забыть о существовании этой страны.
В чем конкретно заключаются поклоны?
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Alexander2022
Ответ Melnikov1968
Не надо никого винить, вина только наша. Жить нужно по принципу: когда стучатся в дверь, нужно сначала стрелять, потом открывать.(с) То есть даже спрашивать не надо: "Кто?", сразу всю обойму высаживать? У Тихонова какие-то уголовные принципы. Всю жизнь злобу на норвежцев держит, никак не успокоится.
А какие могут они быть у уголовника?
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свободу попугаю
совсем плохо у деда с головой
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Viks
За свой счет будешь пить и кушать – это сто процентов. --- Халявы не будет?! Катастрофа!
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gimmefive
Ответ krolik213
Опуская его хамство и неуместные реплики, абстрагируясь от его не очень высокого интеллектуального потенциала, у него Интересная у него логика в плане гостеприимства. Если тебя в гости зовут, неужели это значит сразу, что тебя принц Эмират зовёт, будет все у тебя в шоколаде и гарем тебе закажем? Сам небось и чая бы не налил, дед таблетки все забывает выпить, такая откровенная ахинея
Так это классическое отношение всех этих "патриотов". Мы Русские, значит нам все по умолчанию должны в ноги кланяться. Когда перед ними красные дорожки не стелят - это сразу русофобия
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Melnikov1968
Не надо никого винить, вина только наша. Жить нужно по принципу: когда стучатся в дверь, нужно сначала стрелять, потом открывать.(с)
То есть даже спрашивать не надо: "Кто?", сразу всю обойму высаживать? У Тихонова какие-то уголовные принципы. Всю жизнь злобу на норвежцев держит, никак не успокоится.
+4
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Viks
Кто его пригласил? что за бред?
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Birdman NBA
Когда же ты постучившься в дверь к принципиальному человеку?
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psa.1207
Не приглашают — везде русофобы, боятся и завидуют. Пригласили — не езди, подумают, что пошёл на поклон.
+11
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mastikhin
> чтобы нас не просто уважали, но и боялись

а ничего, что это взаимоисключающие вещи? че-то совсем уже сдал дедуля
+6
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hrehyznik
Помнится ,икону собой же подаренную ,в деревенском храме отбирал:) сердобольный ты наш воин.
+4
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krolik213
Опуская его хамство и неуместные реплики, абстрагируясь от его не очень высокого интеллектуального потенциала, у него Интересная у него логика в плане гостеприимства. Если тебя в гости зовут, неужели это значит сразу, что тебя принц Эмират зовёт, будет все у тебя в шоколаде и гарем тебе закажем? Сам небось и чая бы не налил, дед таблетки все забывает выпить, такая откровенная ахинея
+4
0
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Вадим Сидоров
Тебя старый пердун забыли спросить
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Vasiliy S
Знаем мы настоящих "русских мужиков"

Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!
+21
-1
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Погладь быка
Иваныч, не могли бы "гордые россияне" перестать в Беларусь постоянно на поклоны ездить? Вот просто раз и навсегда забыть о существовании этой страны.
+14
-1
+13
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Альтависта
🤡🤡🤡
+7
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titon23
Этот комментарий от Тихонова вызывает размышления о национальных стереотипах и международных отношениях
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Евгений Соболев
Когда уже утухнет это старое мурло?
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