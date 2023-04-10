Журова о словах главы МВД Германии: «Ничего удивительного. Вся Европа это сделает, они никому не дадут визу»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова заявила, что ее не удивили слова главы МВД Германии об отказе в визах.

Ранее Нэнси Фезер отметила, что страна может отказать российским спортсменам в выдаче виз, если их допустят к международным стартам. 

«В этом я даже и не сомневалась! Говорила ранее: МОК может допустить нас под нейтральным флагом, но все страны начнут отказывать российским спортсменам в визах. Они имеют на это право.

Никак не стоит решать эту проблему. Будет так. Что мы им, ноту напишем?

Германия, как и другие страны, сражу скажет МОК, что российские спортсмены угрожают безопасности страны. Сам же Олимпийский комитет перед нами и нашими спортсменами чист, а вот эти страны...

Похожий случай был и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. МОК дал ему аккредитацию, а Великобритания не разрешила ему въезд в страну. А это, на секундочку, президент страны! То есть европейцы могут отказать даже ему, что говорить о спортсменах?

Мы можем сейчас переломать всем копья, начать отстаивать интересы, а итог будет один – нам запретят въезд в страну и не выдадут визу. Если сейчас это сделала Германия, то за ней потянутся и другие страны.

Азиатские государства не последуют этой тенденции, а вот вся Европа сразу это сделает. Они никому не дадут визу, что и следовало всем нам ожидать. В этом, увы, нет ничего удивительного», – сказала Журова.

Глава МВД Германии заявила о возможном отказе в выдаче виз российским спортсменам, если их допустят к международным стартам

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6 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Надо у них визы не брать, пусть успокоятся.
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LIVERPOOL18921503/25052005
Журова о словах главы МВД Германии: «Ничего удивительного. Вся Европа это сделает, они никому не дадут визу. Но а причину "русофобии" уточняйте у царя»
+4
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+4
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Елена Иванова
Ответ Максим Медов
Это хорошо для нас. А они идиоты с точки зрения политтехнологии. На их месте я бы наоборот шел на встречу тем самым вбивал клин. Они очень много сделали политтехнологических ошибок, начиная от притеснения языка, заканчивая спортом. Ну а навязывая новые ценности, они дарят такие ценные козыри для власти, что словами не передать какие они идиоты.
"Вбивал клин" между кем и кем? И "дарят ценные козыри власти"... Какой власти? И про притеснение языка тоже не совсем ясно. Вы о ком вообще, о главе МВД Германии или о Журовой?
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Dikki Shelton
А что случилось?
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tyuiop tyuiop
Ответ Максим Медов
Это хорошо для нас. А они идиоты с точки зрения политтехнологии. На их месте я бы наоборот шел на встречу тем самым вбивал клин. Они очень много сделали политтехнологических ошибок, начиная от притеснения языка, заканчивая спортом. Ну а навязывая новые ценности, они дарят такие ценные козыри для власти, что словами не передать какие они идиоты.
какой язык притесняли в Германии?
у этого кремлебота сбились настройки, несите следующего
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Максим Медов
Это хорошо для нас. А они идиоты с точки зрения политтехнологии. На их месте я бы наоборот шел на встречу тем самым вбивал клин. Они очень много сделали политтехнологических ошибок, начиная от притеснения языка, заканчивая спортом. Ну а навязывая новые ценности, они дарят такие ценные козыри для власти, что словами не передать какие они идиоты.
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-7
-7
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