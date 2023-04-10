Журова о словах главы МВД Германии: «Ничего удивительного. Вся Европа это сделает, они никому не дадут визу»
Светлана Журова заявила, что ее не удивили слова главы МВД Германии об отказе в визах.
Ранее Нэнси Фезер отметила, что страна может отказать российским спортсменам в выдаче виз, если их допустят к международным стартам.
«В этом я даже и не сомневалась! Говорила ранее: МОК может допустить нас под нейтральным флагом, но все страны начнут отказывать российским спортсменам в визах. Они имеют на это право.
Никак не стоит решать эту проблему. Будет так. Что мы им, ноту напишем?
Германия, как и другие страны, сражу скажет МОК, что российские спортсмены угрожают безопасности страны. Сам же Олимпийский комитет перед нами и нашими спортсменами чист, а вот эти страны...
Похожий случай был и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. МОК дал ему аккредитацию, а Великобритания не разрешила ему въезд в страну. А это, на секундочку, президент страны! То есть европейцы могут отказать даже ему, что говорить о спортсменах?
Мы можем сейчас переломать всем копья, начать отстаивать интересы, а итог будет один – нам запретят въезд в страну и не выдадут визу. Если сейчас это сделала Германия, то за ней потянутся и другие страны.
Азиатские государства не последуют этой тенденции, а вот вся Европа сразу это сделает. Они никому не дадут визу, что и следовало всем нам ожидать. В этом, увы, нет ничего удивительного», – сказала Журова.
Глава МВД Германии заявила о возможном отказе в выдаче виз российским спортсменам, если их допустят к международным стартам
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