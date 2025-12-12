  • Спортс
  Осимхен, Лукман, Эджуке, Чуквуэзе, Ндиди, Ивоби, Басси – в составе Нигерии на Кубок Африки
Сборная Нигерии представила состав на Кубок Африки.

Главный тренер Эрик Шелль представил список из 28 игроков, которые будут представлять Нигерию на турнире, который начнется 21 декабря.

Вратари: Стэнли НвабилиЧиппа Юнайтед»), Амас Обасогие («Сингида Блэкстарс»), Фрэнсис УзохоОмония»);

Защитники: Кэлвин Басси («Фулхэм»), Олувасемилого Алайи («Халл»), Брайт Осейи-Сэмюэл («Бирмингем»), Бруно Оньемаечи («Олимпиакос»), Чидози Авазьем («Нант»), Заиду Сануси («Порту»), Иго Огбу («Славия» Прага), Райан Алебиусу («Блэкберн»);

Полузащитники: Алекс Ивоби («Фулхэм»), Фрэнк Оньека («Брентфорд»), Уилфред Ндиди («Бешикташ»), Рафаэл Нвадике («Брюгге»), Точукву Ннади («Зюлте-Варегем»), Фисайо Деле-Баширу («Лацио»), Эбенезер Акинсанмиро («Пиза»), Мухаммед Усман («Ирони Тверия»);

Нападающие: Адемола Лукман («Аталанта»), Самюэль Чуквуэзе («Фулхэм»), Виктор Осимхен («Галатасарай»), Саймон Мозес («Париж»), Чидера Эджуке, Акор Адамс (оба – «Севилья»), Пол Онуачу («Трабзонспор»), Сириль Дессерс («Панатинаикос»), Салим Фаго Лаваль («Истра 1961»).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Футбольной федерации Нигерии
