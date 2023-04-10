Еврейская АО, Ингушетия и Крым – самые неспортивные регионы России по данным Минспорта, лидер – Сахалинская область
Еврейская автономная область признана самым неспортивным регионом России в 2022 году.
Согласно отчетам Министерства спорта России процент занимающихся спортом среди населения в возрасте от 3 до 79 лет в регионе составил 33,3 – это самый низкий показатель по стране. Самый спортивный регион – Сахалинская область (63%).
Всего в России систематически занимаются спортом или физической культурой 69,829 млн человек – это 52,95%.
Самые спортивные регионы России в 2022-м
1. Сахалинская область – 63%
2. Тамбовская область – 62,3%
3. Краснодарский край – 61,1%
4. Тюменская область – 60%
5. Белгородская область – 58,7%
Самые неспортивные регионы России в 2022-м
1. Еврейская автономная область – 33,3%
2. Северная Осетия-Алания – 37,7%
3. Ингушетия – 38,6%
4. Крым – 38,9%
5. Брянская область – 40,4%
Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏
Я тренирую детей в помещении, которое взял по договору с городским отделом спорта. Зимой ко мне подошел начальник клуба, мол, нужно собрать статистику по занимающимся. В итоге в эту статистику он включил всех, кто хотя бы раз-другой появился у нас в клубе, всех кто уже бросил заниматься, всех кто уехал из города. По нашим детям и отчасти по любителям-ветеранам он минимум процентов на 30-40 завысил показатели.
И это на начальном уровне. Потом эти данные еще отредактируют в городском отделе спорта и передадут на уровень республики, где наверняка еще поправят. Отсюда и берутся совершенно нереальные цифры.
Уже как-то писал, что когда увидел эти цифры, то решил поглядеть как эта статистика соотносится с нашей реальностью. Взял всех жителей нашего подъезда и поглядел какие цифры по занятиями спортом мы бы показали. У нас живут около 40 человек, помимо меня и дочки спортом занимается только один-два человека, да и то это спортом можно назвать с натяжкой (вроде бы одна женщина ходит на фитнес, а одна девочка танцует). Получается, что даже со мной цифра занимающихся не более 10%.
ну а так, если в целом, то данные Минспорта о спортивной активности в регионах России должны привлечь внимание общества и властей к проблемам спорт. инфраструктуры