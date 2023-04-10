Еврейская АО, Ингушетия и Крым – самые неспортивные регионы России по данным Минспорта, лидер – Сахалинская область

Еврейская автономная область признана самым неспортивным регионом России в 2022 году.

Согласно отчетам Министерства спорта России процент занимающихся спортом среди населения в возрасте от 3 до 79 лет в регионе составил 33,3 – это самый низкий показатель по стране. Самый спортивный регион – Сахалинская область (63%).

Всего в России систематически занимаются спортом или физической культурой 69,829 млн человек – это 52,95%.

Самые спортивные регионы России в 2022-м

1. Сахалинская область – 63%

2. Тамбовская область – 62,3%

3. Краснодарский край – 61,1%

4. Тюменская область – 60%

5. Белгородская область – 58,7%

Самые неспортивные регионы России в 2022-м

1. Еврейская автономная область – 33,3%

2. Северная Осетия-Алания – 37,7%

3. Ингушетия – 38,6%

4. Крым – 38,9%

5. Брянская область – 40,4%

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏