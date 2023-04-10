Еврейская АО, Ингушетия и Крым – самые неспортивные регионы России по данным Минспорта, лидер – Сахалинская область

Теги Министерство спорта России массовый спорт Легкая атлетика

Еврейская автономная область признана самым неспортивным регионом России в 2022 году.

Согласно отчетам Министерства спорта России процент занимающихся спортом среди населения в возрасте от 3 до 79 лет в регионе составил 33,3 – это самый низкий показатель по стране. Самый спортивный регион – Сахалинская область (63%).

Всего в России систематически занимаются спортом или физической культурой 69,829 млн человек – это 52,95%.

Самые спортивные регионы России в 2022-м

1. Сахалинская область – 63%

2. Тамбовская область – 62,3%

3. Краснодарский край – 61,1%

4. Тюменская область – 60%

5. Белгородская область – 58,7%

Самые неспортивные регионы России в 2022-м

1. Еврейская автономная область – 33,3%

2. Северная Осетия-Алания – 37,7%

3. Ингушетия – 38,6%

4. Крым – 38,9%

5. Брянская область – 40,4%

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏

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30 комментариев

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Бобынин
Не, ну в 90ые в Тамбове действительно много спортсменов было: поповские, кабановские, совинские, шамояновские...а сейчас то кто?)
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I GAMeS
Ответ Iomov
Точно. Крым принадлежит скифам- Аланам! То есть осетинам. Крым- территория Осетии-Алании! А Осетия входит в состав России. Учи историю украинец!
Наследие Аланы не являются Осетины только Дигорцы, Ингуши, и Чеченцы, так как в России не живут все русские.
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Omar Sivori
Ответ Omar Sivori
Ну фигурным катанием в Ингушетии никто заниматься не будет, а насчет борцух в сборной России два игрока с Ингушетии(население 500 тысяч), хотя здесь ни полей, ни стадионов нет
В сборной России по футболу
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Бобынин
Тамбов??!!!🤣🤣🤣🤣
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Omar Sivori
Ответ Покерный Футбол
А вы живете в стереотипе где любой кавказец сразу борцуха?
Ну фигурным катанием в Ингушетии никто заниматься не будет, а насчет борцух в сборной России два игрока с Ингушетии(население 500 тысяч), хотя здесь ни полей, ни стадионов нет
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vadned
Могу написать откуда такие цифры берутся.

Я тренирую детей в помещении, которое взял по договору с городским отделом спорта. Зимой ко мне подошел начальник клуба, мол, нужно собрать статистику по занимающимся. В итоге в эту статистику он включил всех, кто хотя бы раз-другой появился у нас в клубе, всех кто уже бросил заниматься, всех кто уехал из города. По нашим детям и отчасти по любителям-ветеранам он минимум процентов на 30-40 завысил показатели.

И это на начальном уровне. Потом эти данные еще отредактируют в городском отделе спорта и передадут на уровень республики, где наверняка еще поправят. Отсюда и берутся совершенно нереальные цифры.

Уже как-то писал, что когда увидел эти цифры, то решил поглядеть как эта статистика соотносится с нашей реальностью. Взял всех жителей нашего подъезда и поглядел какие цифры по занятиями спортом мы бы показали. У нас живут около 40 человек, помимо меня и дочки спортом занимается только один-два человека, да и то это спортом можно назвать с натяжкой (вроде бы одна женщина ходит на фитнес, а одна девочка танцует). Получается, что даже со мной цифра занимающихся не более 10%.
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Міш Міш
Потому, что это не россия ))
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Анна Мария
Ответ DynamoUfa
там не так много условий, борьба, футбол да и все
Приезжайте в КБР и посмотрите великолепные дворцы спорта, даже в отдаленных горных селах, не только в Нальчике. И если увидите на улице молодежь с сигаретой или банкой пива, наверняка приезжие.
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Валерий Петров
Ответ El Fenomeno 9️⃣
А что там на Сахалине? Видимо проблема с паромами и люди с континента на остров туда-сюда вплавь добираются😆
Ну это летом. А вот зимой на коньках или лыжах, можно с ружьишком, медведей отгонять, считай биатлон
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El Fenomeno 9️⃣
А что там на Сахалине? Видимо проблема с паромами и люди с континента на остров туда-сюда вплавь добираются😆
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Oleg77491
У меня из моих коллег с работы(8 человек) спортом занимаюсь я один. Это что то около 12,5 %. Географически Свердловская область. Из друзей, родных знакомых примерно такая же выборка . Вот более менее реальные цифры
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Sergeev55
как говорит мой дядя, для него спорт это пиво перед телевизором
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Вячеслав Пустохин
Соревнования: кто больше нарисует
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Iomov
Ответ Catalonia is the independent republic
Крым не является РФ... Опечатка
Точно. Крым принадлежит скифам- Аланам! То есть осетинам. Крым- территория Осетии-Алании! А Осетия входит в состав России. Учи историю украинец!
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Yujanin
Ответ Catalonia is the independent republic
Крым не является РФ... Опечатка
Зато Каталония это Испания
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Анна Мария
Ответ Sirius26
Ну там кроме единоборств особо ничем не занимаются,да и теми же единоборствами не так много занимаются,плюс женщины не сильно в спорте крутятся в сравнении с другими регионами...
Неправда, почти все мальчики обязательно занимаются лет с 5-6 серьезно каким-нибудь видом спорта, это одно из условий воспитания маль чиков, поэтому они в основном не пьют и не курят а девочки занимаются танцами и гимнастикой.Это тоже одно из условий правильного воспитания ребенка. А разные виды борьбы это национальный вид спорта кавказцев издавна.
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Catalonia is the independent republic
Крым не является РФ... Опечатка
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Yujanin
чем здесь заниматься кроме футбола и единоборств?!Нет ни дворцов спорта,ни бассейнов.Если где-то и есть,то ничтожно мало
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titon23
ну не скажите, в Крыму все вполне нормально со спортом.
ну а так, если в целом, то данные Минспорта о спортивной активности в регионах России должны привлечь внимание общества и властей к проблемам спорт. инфраструктуры
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dimitrii36
какой процент обывателей sports, имеет отношение к спорту,хотя бы поверхностное и любительское, а уж футбольных экспертов вообще не счесть, а судьи кто
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Inka90
Ответ ретроградный меркурий
Цифры, взятые с потолка. Какие 60%?? Даже если включить национальный вид спорта литрбол, и то столько не соберётся
Из чего я могу сделать вывод, что Сахалин вы и на карте не найдёте.
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Sirius26
Ответ Omar Sivori
На Кавказе неспортивные регионы... Ну да, ну да
Ну там кроме единоборств особо ничем не занимаются,да и теми же единоборствами не так много занимаются,плюс женщины не сильно в спорте крутятся в сравнении с другими регионами...
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Павел Сморщков
А оно нам таки надо?
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Viks
В Крыму ещё не научились цифры рисовать. А Сахалин далеко - кто ж его проверит?
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Ковид 07.10.52
Ответ ретроградный меркурий
Цифры, взятые с потолка. Какие 60%?? Даже если включить национальный вид спорта литрбол, и то столько не соберётся
Они шопинг спортом считают...и смотрящих ТВ....
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