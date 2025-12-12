  • Спортс
  • Гуллит о «Реале»: «Беллингем – жертва того, что Мбаппе, Винисиус и Родриго не отрабатывают без мяча. При Кроосе у «Мадрида» был баланс»
24

Гуллит о «Реале»: «Беллингем – жертва того, что Мбаппе, Винисиус и Родриго не отрабатывают без мяча. При Кроосе у «Мадрида» был баланс»

Руд Гуллит: Беллингем – лучший игрок в составе «Реала».

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит считает, что спад Джуда Беллингема связан с игрой его партнеров по «Реалу».

«Мбаппе не так много работает без мяча. Винисиус Жуниор и Родриго мало что делают, и другим приходится работать вдвое больше. Беллингем стал жертвой этого. Он не может играть так, как играл, когда в команде был Кроос – тогда у них был баланс. Он лучший игрок в их составе.

Беллингем необходим сборной, и если [Тухель] его не вызовет, я считаю, это будет неправильным решением», – сказал Гуллит в эфире BeIN Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
