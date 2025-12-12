  • Спортс
  • Андрей Талалаев: «Я остаюсь в «Балтике» до конца сезона как минимум. Буду там, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы»
99

Андрей Талалаев: «Я остаюсь в «Балтике» до конца сезона как минимум. Буду там, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы»

Андрей Талалаев: я остаюсь в «Балтике» как минимум до конца этого сезона.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сообщил, что принял решение остаться во главе команды как минимум до конца этого сезона.

Калининградский клуб по итогам 18 туров Мир РПЛ набрал 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

«Более чем на восемь наших футболистов пришли запросы от клубов, которые предлагают им контракты больше, чем у них есть на данный момент. Это отчасти дестабилизирует обстановку в команде, но это можно направить в правильное русло. Это признание наших футболистов.

Андраде? У него контракт еще на полтора года. Если поступит предложение, от которого всем трудно будет отказаться, тогда мы, конечно, подумаем. Это касается всех футболистов, не только Андраде. Лично для меня главный критерий: может ли футболист продолжать прогрессировать в нашей команде.

Я, прежде всего, хочу сказать, что я остаюсь в «Балтике». Я буду работать до тех пор, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы. У меня была договоренность с руководством, что если будет серьезное предложение из Европы, то мы пожмем руки и найдем компромисс.

Сейчас мы определились, что идем дальше. До конца этого сезона как минимум. И я рад, что принял это решение», – заявил Талалаев.

Талалаева предложили не только «Спартаку», но и «Динамо» (Иван Карпов)

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
