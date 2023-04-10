Минцифры подготовило регламент оформления Fan ID. Максимальный срок предоставления услуги – 3 дня

Теги премьер-лига Россия болельщики стадионы Политика ТАСС Fan ID Футбол

Минцифры России подготовило административный регламент по оформлению Fan ID.

Из документа следует, что услуга предоставляется Минцифры лицам, достигшим возраста 14 лет, законным представителям лиц, не достигших возраста 14 лет, либо недееспособных лиц, а также представителям таких лиц, действующих по нотариальной доверенности.

Кроме того, в качестве категории заявителя также указывается ответственное лицо оператора информационной системы идентификации болельщиков, организатор официальных спортивных соревнований, а также организации, уполномоченные Минспортом РФ.

В качестве документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, указаны: документ, удостоверяющий личность (не требуется при подаче заявления через портал госулуг); документы, подтверждающие согласие на последующую обработку персональных данных и согласие на получение уведомлений; фотография посетителя спортивного соревнования (в электронном виде); а также документы, удостоверяющие личность посетителя спортивного соревнования.

Отмечается, что максимальный срок предоставления услуги должен составлять 72 часа с момента регистрации заявления.

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10 комментариев

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Tollie
надеюсь, после упрощения данной процедуры на трибунах станет меньше детей в колясках без билетов. безопасность в это тяжёлое время - превыше всего!

здорово, что Минцифры прислушалось к рекомендациям Владимира Владимировича, иначе честным болельщикам так и приходилось бы обивать пороги МФЦ.
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jayokocha
Зачем в современном мире ещё один документ?!)
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инок
Ну значит Fan ID не уберут. Вот такие матчи будут для их лоббистов показательные. Уже представляю как они расплываются в мерзкой улыбке и отвечают: "А что, люди ходят, значит все нормально."
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Severfan
уже год как действует эта антинародная система fan id, а они только регламенты подготавливают

виновные во введении этой системы должны быть установлены и наказаны соответствующим образом, сама система упразднена, всем оформившим fan id выдать календарик и воздушный шарик
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Spartakus1984
Да хоть 3 минуты,нееееет!!!!!
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Геннадий Тимченко
ещё шаг и сделают как ИНН - у каждого гражданина 🤣
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RW7
Как сказал бы Задорнов: «Ну тупыыыыыыые».
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Мосгорсуд
Опять чего то мутят.....проще отменить и всё
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blaugrano
Ответ Bartez1986
ну все. сейчас не будет продыху на стадионах от 13-летних хулиганов. и 7-месячных тоже
И каждый - с пивом.
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Bartez1986
ну все. сейчас не будет продыху на стадионах от 13-летних хулиганов. и 7-месячных тоже
+4
-1
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