  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Страсбур» с 13 очками лидирует в таблице ЛК после 5 туров, «Шахтер» – 2-й, «Райо» – 7-й, «Кристал Пэлас» – 9-й, «Фиорентина» –11-я, «Динамо» Киев – 28-е
3

«Страсбур» с 13 очками лидирует в таблице ЛК после 5 туров, «Шахтер» – 2-й, «Райо» – 7-й, «Кристал Пэлас» – 9-й, «Фиорентина» –11-я, «Динамо» Киев – 28-е

«Страсбур» возглавил таблицу ЛК после 5 туров.

«Страсбур» возглавил таблицу Лиги конференций после 5-го тура, набрав 13 очков.

Вторую строчку с 12 очками занимает «Шахтер», третьим идет «Ракув», набравший 11 очков.

В первую восьмерку также входят АЕК, «Самсунспор», «Спарта», «Райо Вальекано» и «Майнц» – у всех команд по 10 баллов.

«Кристал Пэлас», кипрский АЕК, «Фиорентина», «Целе» и АЗ, набравшие по 9 очков, занимают места с 9-го по 13-е.

Армянский «Ноа» – 17-й с 8 баллами. «Динамо» Киев идет вне зоны плей-офф с 3 очками – на 28-м месте. Последним идет «Рапид» из Вены, не набравший ни одного очка.

Полная таблица доступна по ссылке.

Что делать с Хаби Алонсо?26003 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoСамсунспор
logoСпарта Прага
logoЛа Лига
logoРакув
logoвысшая лига Польша
logoНоа
logoЛига конференций УЕФА
logoФиорентина
logoАЗ
logoвысшая лига Нидерланды
logoвысшая лига Кипр
logoСтрасбур
logoШахтер
logoвысшая лига Греция
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoКристал Пэлас
logoЧемпионат Украины по футболу
logoАЕК
logoЦеле
logoПремьер-Лига Армения
logoАЕК Ларнака
logoРайо Вальекано
logoДинамо Киев
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Словения
logoМайнц
logoвысшая лига Австрия
logoРапид Вена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
1 минуту назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
54 минуты назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»
8 минут назад
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
19 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
44 минуты назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
сегодня, 04:57
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34