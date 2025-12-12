«Страсбур» с 13 очками лидирует в таблице ЛК после 5 туров, «Шахтер» – 2-й, «Райо» – 7-й, «Кристал Пэлас» – 9-й, «Фиорентина» –11-я, «Динамо» Киев – 28-е
«Страсбур» возглавил таблицу ЛК после 5 туров.
«Страсбур» возглавил таблицу Лиги конференций после 5-го тура, набрав 13 очков.
Вторую строчку с 12 очками занимает «Шахтер», третьим идет «Ракув», набравший 11 очков.
В первую восьмерку также входят АЕК, «Самсунспор», «Спарта», «Райо Вальекано» и «Майнц» – у всех команд по 10 баллов.
«Кристал Пэлас», кипрский АЕК, «Фиорентина», «Целе» и АЗ, набравшие по 9 очков, занимают места с 9-го по 13-е.
Армянский «Ноа» – 17-й с 8 баллами. «Динамо» Киев идет вне зоны плей-офф с 3 очками – на 28-м месте. Последним идет «Рапид» из Вены, не набравший ни одного очка.
Полная таблица доступна по ссылке.
Что делать с Хаби Алонсо?26003 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости