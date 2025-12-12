Мерсон о Салахе: «Ливерпуль» ничего бы не выиграл, если бы не он. Мо лишь сказал, что хочет играть – как можно уничтожать его за это?»

Пол Мерсон: «Ливерпуль» ничего не выиграл бы без Салаха.

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон поддержал Мохамеда Салаха .

Напомним, вингер «красных» провел в запасе весь матч АПЛ против «Лидса» (3:3), предыдущие две игры он тоже начинал в запасе. После матча Салах раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота : «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше». 33-летний египтянин не был включен в заявку на матч ЛЧ против «Интера» (1:0).

«Я на стороне Мо Салаха. Думаю, ему досталось слишком сильно. Возможно, ему не следовало делать того, что он сделал, но он человек. Он победитель. Он легенда. Его показатели на фланге – голы и результативные передачи – просто зашкаливают. На мой взгляд, мы больше никогда такого не увидим.

Он лишь сказал, что хочет играть. У него проблемы, потому что он не играет. Как можно уничтожать его за это?

В команде есть и другие игроки, которых можно было бы исключить [из стартового состава], и он, вероятно, думает: «Мы не очень хороши, и я не играю». Я считаю, что это просто неправильно.

«Ливерпуль » ничего бы не выиграл, если бы не Мо Салах. Если убрать его голы и результативные передачи, то я не думаю, что в ближайшее время в этом списке появятся какие-либо трофеи», – сказал Мерсон.