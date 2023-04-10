Клубы РПЛ предложили оставить Fan ID только на топ-матчах, разрешить оформлять его удаленно и убрать для детей, пенсионеров и инвалидов

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва Краснодар стадионы Политика Fan ID Футбол

Клубы РПЛ предложили несколько инициатив по упрощению Fan ID.

По информации «РБ Спорт», в пятницу, 7 апреля, в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) состоялось совещание по поводу упрощения Fan ID с участием представителей Мир РПЛ, клубов, фанатских объединений и профильных организаций, отвечающих за реализацию идеи.

Ряд клубов выступил с набором важных инициатив по упрощению системы. Клубы и лига отметили, что если не вносить изменений, то в текущих условиях и при нынешней динамике оформления Fan ID стоит ожидать дальнейшую стагнацию в посещаемости матчей.

Среди предложений были такие:

– Сохранить в новом сезоне текущие требования к Фонбет Кубку России (Fan ID необходим только на финале), а в РПЛ Fan ID оставить только для матчей так называемой повышенной категории опасности (московские дерби, матчи уровня «Зенит» – «Спартак» и тому подобное;

– Предложено отказаться от процедуры загрузки фотографии при подаче заявления на Fan ID или автоматически подгружать его из загранпаспортов;

– Предложено отказаться от необходимости очного подтверждения личности в МФЦ, перейдя на удаленный формат по аналогии, к примеру, с сервисами верификации личности для каршеринга. Также клубы хотят, чтобы им разрешили оформлять заявления  для болельщиков в случае, если они этого хотят;

– Предложено открыть мобильные пункты МФЦ возле стадионов Москвы и разрешить подачу заявлений и их верификацию в отделениях пенсионного фонда, банков, ж/д вокзалов и аэропортов;

– Предложено отказаться от оформления Fan ID детям до 14 лет, а по наступлению 14-летия сделать переходный период 3 месяца. Также была высказана идея либо об отказе от Fan ID для пенсионеров и инвалидов, либо о разрешении его оформлять с помощью соцработников и в физическом виде.

Также был предложен ряд стимулирующих мер для болельщиков:

– Бесплатный проезд на всем общественном транспорте всем покупателям билетов и держателям абонементов за 3 часа до матча и 3 часа после матча;

– Возвращение пива на стадионы;

–  Расширить применение «Пушкинской карты» на стадионах.

Кроме того, предлагается увеличить объемы информирования, продвижения и разъяснительной работы о Fan ID.

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99 комментариев

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Питекантроп
Пыпа-айди не будет отменено до известного долгожданного события. До этого момента аусвайс оформляют рaбы.
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Volgogradets
Ответ Міш Міш
А вдруг мелкие убл...дки с пенсами и инвалидами споют "Хутин - пуйло" ? Что тогда ? нееет, не жили нормально, нечего и начинать !
что поют про Зеленского под Бахмутом?
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гилберт
Ответ Joseph Conin
Ссыкливая позиция у клубов. Их больше заботит страх попасть в немилость власти, чем миллионные убытки от этой шляпы
Миллионные убытки? Ха, ляпнешь чего нибудь и понесёшь миллиардные убытки.
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Борух73
Ответ Дмитрий Агалаков
Не понимаю я этих идиотских предложений и исканий. Есть идеальный вариант - полная отмена антинародного закона. Зачем ещё что-то изобретать?
за сворованные государственные деньги придется отвечать, поэтому ответственные будут упорствовать до последнего.
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Міш Міш
Ответ Катя СПб
Смотря кто играет. Если Спартак - то театр. ))
Цирк
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гилберт
Ответ Sajres_Smit
Пункт о топ-матчах, вероятно, добавили что бы умаслить предложивших закон силовиков. Так сказать что бы распильщики сохранили лицо. Звучит ужасно, понимаю, но логику клубов в этой инициативе вижу именно такой.
Тут распил это стороннее явление. Закон создан для практического применения и практической пользы. Закон сработал на все сто, толпы фанатов сидят дома.
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Elliot Alderson
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Пушкинская карта на футбольный матч? Это вроде не театр
Скорее цирк.
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Игорь Новиков
Ответ CaSpeR-13
они думают что все побегут оформлять его ради топ матча
До этого не бежали, а тут побегут?)
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Борух73
Ответ гилберт
Отмены фан айди не будет.
ты это QR-коду расскажи.
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Міш Міш
А вдруг мелкие убл...дки с пенсами и инвалидами споют "Хутин - пуйло" ? Что тогда ? нееет, не жили нормально, нечего и начинать !
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гилберт
Ответ Дмитрий Агалаков
Не понимаю я этих идиотских предложений и исканий. Есть идеальный вариант - полная отмена антинародного закона. Зачем ещё что-то изобретать?
Просто удивительно что вы и большинсиво фанатов не понимаете для чего нужен фан айди и что его введение сработало на все сто. А вы предлагаете отменить. Вот сейчас уже открыто говорится, давайте отменим фан айди для матчей где мало народу. А где может собраться огромная толпа, там фан айди. И сейчас непонятно???
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Норд из Скайрима
Ответ Катя СПб
Смотря кто играет. Если Спартак - то театр. ))
Дельфинарий вообще-то...
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Valery McCane
Ответ Пирс Морган
Ну, первый шаг, чтобы прекратить этот цирк
Так то разницы никакой. Бойкотирующие не будут его брать, даже если домой принесут его.
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Иван Рыбаков
Ответ гилберт
Отмены фан айди не будет.
Как и полных стадионов до его отмены.
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Valery McCane
Ответ Валерий Глубокий
При рождении детей , прям в род доме выдавать Фантики )))
К нам поедут массово рожать! Чтобы через лет 10 увидеть матч Факел-Торпедо.
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Владислав Ченский
Ну теперь заживем
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3 панды
А как определить топ матч? Если условные Локо и Краснодар играют, которые находятся ниже (в среднем) чем условные Ахмат Оренбург , то это топ матч, а Ахмат Оренбург — нет? Или топ 8, топ 4 являются «топ» командами?
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ДудьСдулся
Ответ Андраник Айвазян
Топ матчи, это когда будем играть в Лиге Чемпионов или лиге Европы
На топ-матч Россия --Ирак почему-то пускали без ФанУйди.
Сколько там болельщиков пострадало?
Сколько кресел вырвали и броссили на поле?
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rusgan
Разумные предложения. Проблема полностью не решится, но хотя бы первые шаги будут сделаны.
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BeastI666I
Ответ Сергей Королев
А отменить его не предложили?
в РФ нельзя ничего отменить! дед сказал как отрезал.
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Боевой Бурят Путина
Предлагаю оставить FanID только для крупнейших международных соревнований по всем видам спорта. В ближайшие 5-10 лет их на территории РФ точно не будет.
Также можно ввести FanID на соревнованиях по боксу, борьбе, ММА - там бородатые зрители периодически рвутся на ринг и спортсмены в зрительный зал
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AntonFCR
В конце ультанули
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BeastI666I
нафига!!! что за чушь?! чтобы деда не обидеть и футбол не убить?!
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гилберт
Ответ Иван Рыбаков
Надеюсь,что болельщики и на это предложение показывать чиновникам кукишь до полной отмены Фан Уйди.
Отмены фан айди не будет.
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Valery McCane
Как будто написали программу и теперь костылями подпирают. Ещё и узнал, что оказывается финал кубка тоже с ним. Это будет эпично - на полуфиналах по 25-30к зрителей, а на финале 7-10.
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