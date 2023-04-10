Клубы РПЛ предложили оставить Fan ID только на топ-матчах, разрешить оформлять его удаленно и убрать для детей, пенсионеров и инвалидов

Клубы РПЛ предложили несколько инициатив по упрощению Fan ID.

По информации «РБ Спорт», в пятницу, 7 апреля, в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) состоялось совещание по поводу упрощения Fan ID с участием представителей Мир , клубов, фанатских объединений и профильных организаций, отвечающих за реализацию идеи.

Ряд клубов выступил с набором важных инициатив по упрощению системы. Клубы и лига отметили, что если не вносить изменений, то в текущих условиях и при нынешней динамике оформления Fan ID стоит ожидать дальнейшую стагнацию в посещаемости матчей.

Среди предложений были такие:

– Сохранить в новом сезоне текущие требования к Фонбет Кубку России (Fan ID необходим только на финале), а в РПЛ Fan ID оставить только для матчей так называемой повышенной категории опасности (московские дерби, матчи уровня «Зенит» – «Спартак» и тому подобное;

– Предложено отказаться от процедуры загрузки фотографии при подаче заявления на Fan ID или автоматически подгружать его из загранпаспортов;

– Предложено отказаться от необходимости очного подтверждения личности в МФЦ, перейдя на удаленный формат по аналогии, к примеру, с сервисами верификации личности для каршеринга. Также клубы хотят, чтобы им разрешили оформлять заявления для болельщиков в случае, если они этого хотят;

– Предложено открыть мобильные пункты МФЦ возле стадионов и разрешить подачу заявлений и их верификацию в отделениях пенсионного фонда, банков, ж/д вокзалов и аэропортов;

– Предложено отказаться от оформления Fan ID детям до 14 лет, а по наступлению 14-летия сделать переходный период 3 месяца. Также была высказана идея либо об отказе от Fan ID для пенсионеров и инвалидов, либо о разрешении его оформлять с помощью соцработников и в физическом виде.

Также был предложен ряд стимулирующих мер для болельщиков:

– Бесплатный проезд на всем общественном транспорте всем покупателям билетов и держателям абонементов за 3 часа до матча и 3 часа после матча;

– Возвращение пива на стадионы;

– Расширить применение «Пушкинской карты» на стадионах.

Кроме того, предлагается увеличить объемы информирования, продвижения и разъяснительной работы о Fan ID.

Fan ID и трибуны: минимум за 20 лет на «Локо» – «Зенит», новый рост «Спартака», антирекорд в Грозном