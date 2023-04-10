«Барселона» два матча не забивает на «Камп Ноу» – 0:4 с «Реалом» и 0:0 с «Жироной». У Левандовского без голов 7 из 8 последних игр
Роберт Левандовски отметился голами только в одном матче из последних 8.
Сегодня нападающий «Барселоны» не сумел отличиться в игре с «Жироной» (0:0) в 28-м туре Ла Лиги.
Начиная с 26 февраля поляк забил лишь «Эльче» (два гола 1 апреля). Еще в семи играх за клуб и сборную он ушел с поля без результативных действий.
«Барселона» за последние две игры (обе прошли на «Камп Ноу») тоже ни разу не забила. 5 апреля она со счетом 0:4 уступила «Реалу» в Кубке Испании.
Далее «блауграна» сыграет в гостях с «Хетафе» – это случится 16 апреля.
Так может стоит немного ротировать состав? Или страх потерять преимущество в 13 очков слишком велик?
Есть же молодые и горячие Торре, Ахомаш, Гарридо. Неужели с ними в составе сегодня сыграли бы хуже?