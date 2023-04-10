«Барселона» два матча не забивает на «Камп Ноу» – 0:4 с «Реалом» и 0:0 с «Жироной». У Левандовского без голов 7 из 8 последних игр

Роберт Левандовски отметился голами только в одном матче из последних 8.

Сегодня нападающий «Барселоны» не сумел отличиться в игре с «Жироной» (0:0) в 28-м туре .

Начиная с 26 февраля поляк забил лишь «Эльче» (два гола 1 апреля). Еще в семи играх за клуб и сборную он ушел с поля без результативных действий.

« » за последние две игры (обе прошли на «Камп Ноу») тоже ни разу не забила. 5 апреля она со счетом 0:4 уступила «Реалу» в Кубке Испании.

Далее «блауграна» сыграет в гостях с «Хетафе» – это случится 16 апреля.