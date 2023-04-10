«Барселона» два матча не забивает на «Камп Ноу» – 0:4 с «Реалом» и 0:0 с «Жироной». У Левандовского без голов 7 из 8 последних игр

Теги Барселона Ла Лига Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски Жирона Футбол

Роберт Левандовски отметился голами только в одном матче из последних 8.

Сегодня нападающий «Барселоны» не сумел отличиться в игре с «Жироной» (0:0) в 28-м туре Ла Лиги.

Начиная с 26 февраля поляк забил лишь «Эльче» (два гола 1 апреля). Еще в семи играх за клуб и сборную он ушел с поля без результативных действий.

«Барселона» за последние две игры (обе прошли на «Камп Ноу») тоже ни разу не забила. 5 апреля она со счетом 0:4 уступила «Реалу» в Кубке Испании.

Далее «блауграна» сыграет в гостях с «Хетафе» – это случится 16 апреля.

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8 комментариев

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Экспертное мнение
Ответ Пако
Если объективно, то надо признать, что в текущем чемпионате не так хороша «Барселона», как плох «Реал»
Бредишь конечно, ты когда вообще в последний раз видел команду, которая к 28 туру пропустила только 9 мячей? Думаю у Реала такого и за 100 лет не было.
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Burel
Ответ Demn213
Ну да, Левандовски мёртвый после ЧМ
тяжело вдесятером играть, да ещё какой-то польский брусок впереди мешается
0
-2
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ДЖИН
Ротация нужна. Команда к весне просто выдахлась. Благо задел позволяет.
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Ya Tolik
Фати, Рафинья, Лёва, Гави - будто устали.
Так может стоит немного ротировать состав? Или страх потерять преимущество в 13 очков слишком велик?
Есть же молодые и горячие Торре, Ахомаш, Гарридо. Неужели с ними в составе сегодня сыграли бы хуже?
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Пако
Если объективно, то надо признать, что в текущем чемпионате не так хороша «Барселона», как плох «Реал»
+5
-3
+2
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Vinnipukh Vinni
Ответ atomio
чето совсем потухли. после таких вот матчей непонятно, как Барса может везти 13 очков отрыва Роялю и насколько же плохи должны быть остальные команды.
Что непонятного? Была куча матчей 1:0. Играли примерно так же или чуть лучше, но счёт был победный, а не 0:0 или 1:1.
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0
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Demn213
Ну да, Левандовски мёртвый после ЧМ
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atomio
чето совсем потухли. после таких вот матчей непонятно, как Барса может везти 13 очков отрыва Роялю и насколько же плохи должны быть остальные команды.
0
-2
-2
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