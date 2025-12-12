«Фенербахче» Тедеско продлил серию без поражений до 14 матчей. Команда не проигрывает с сентября

«Фенербахче» не проигрывает на протяжении 14 матчей.

«Фенербахче» продлил серию без поражений.

Команда экс-тренера «Спартака» и сборной Бельгии Доменико Тедеско разгромила «Бранн» (4:0) в 6-м туре общего этапа Лиги Европы.

Таким образом, серия клуба без поражений составила 14 матчей. Турки не проигрывают с 24 сентября – тогда уступили в Лиге Европы «Динамо» Загреб (1:3).

15 декабря «Фенербахче», идущий третьим в чемпионате Турции, примет «Коньяспор».