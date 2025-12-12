«Фенербахче» Тедеско продлил серию без поражений до 14 матчей. Команда не проигрывает с сентября
«Фенербахче» не проигрывает на протяжении 14 матчей.
«Фенербахче» продлил серию без поражений.
Команда экс-тренера «Спартака» и сборной Бельгии Доменико Тедеско разгромила «Бранн» (4:0) в 6-м туре общего этапа Лиги Европы.
Таким образом, серия клуба без поражений составила 14 матчей. Турки не проигрывают с 24 сентября – тогда уступили в Лиге Европы «Динамо» Загреб (1:3).
15 декабря «Фенербахче», идущий третьим в чемпионате Турции, примет «Коньяспор».
Что делать с Хаби Алонсо?25880 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости