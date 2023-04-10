«Барселона» – «Жирона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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«Барселона» примет «Жирону» в 28-м туре Ла Лиги

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Барселона – Жирона
Дата проведения
10 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
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6 комментариев

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Hella black
Уверенная победа Барселоны в своих стенах 💪🏼
Нужна пропасть между Кабинетом,что бы эти сливки играть бросили в Чемпе
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AminO2
EL PAÍS Madrid 10 ABR 2023 - 21:51
"Очередное каталонское дерби спровоцировало резкие заморозки до -15°C в столице Испании.
Ряд игроков мадридского ФК «Реал» были доставлены с переохлаждением на матч с лондонским «Челси». Но английских пенсионеров, традиционно экономящих на отоплении квартир, непросто удивить подобными перепадами температур".
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Arkadios Avgitidis
сегодня,надеюсь, Барса очередной победой, поставит Свою печать под пунктиком- чемпион ла лиги сезона 22-23!
виска Барса!
также, желаю крупной удачи клубу Атлетико,дабы он расположился на второй позиции! потому как,БАР приятнее ,чем БРА)
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Игорь Климов
Барселона удачи и победы!
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GuruFutbola
Нужно делать +20 к маю от кабинетных, вперед Барса!
+4
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Philatelist79
Барса, Барса, Барса!!!
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