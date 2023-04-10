«Барселона» – «Жирона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Барселона» примет «Жирону» в 28-м туре Ла Лиги
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 10 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
«Барселона» примет «Жирону» в 28-м туре Ла Лиги
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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"Очередное каталонское дерби спровоцировало резкие заморозки до -15°C в столице Испании.
Ряд игроков мадридского ФК «Реал» были доставлены с переохлаждением на матч с лондонским «Челси». Но английских пенсионеров, традиционно экономящих на отоплении квартир, непросто удивить подобными перепадами температур".
виска Барса!
также, желаю крупной удачи клубу Атлетико,дабы он расположился на второй позиции! потому как,БАР приятнее ,чем БРА)