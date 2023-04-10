Форвард ЦСКА Григоренко сделал хет-трик в 5-м матче со СКА. Окулов забил 4 гола в последних 3 играх серии

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Константин Окулов Хоккей

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко сделал хет-трик в матче со СКА.

Форвард московского клуба забросил три шайбы в ворота петербургской команды в пятом матче финала Западной конференции (7:3, 3-2 в серии).

Григоренко забил по одному голу в каждом из трех периодов. Третью шайбу он забросил в пустые ворота СКА.

На счету Григоренко теперь 9 голов в 19 матчах плей-офф. 

Кроме того, дублем в пятой игре серии отметился форвард ЦСКА Константин Окулов. Нападающий отличился четыре раза в последних трех матчах серии.

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6 комментариев

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Vagner01
Просто космический гол Миша завалил! Я даже сначала не понял как она туда зашла! Волшебник!
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Космический Котик
Ответ barsik94
Страшновато за нас как-то, ЦСКА с каждым матчем в ПО всё больше и больше разгоняется)) в финале мы далеко не фавориты будем
Забавно. А я вот как болельщик ЦСКА глядя сегодняшнюю игру подумал, что не важно, кто пройдет в финал, с такой игрой против Казани вообще нет шансов)) Билл перемолотит просто вот это вот всё.
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artistry
Так и дальше держать - все могут забить.
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barsik94
Страшновато за нас как-то, ЦСКА с каждым матчем в ПО всё больше и больше разгоняется)) в финале мы далеко не фавориты будем
+1
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*BG*
Грига сегодня забросил важнейшие шайбы! Красава!
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Виктор Пьянков
Григоренко впринципе топ для нашей лиги, играет вроде незаметно, но в плей офф раскрывается, ну и Костя Окулов молодец в нужные моменты раззабивался
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