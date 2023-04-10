Форвард ЦСКА Григоренко сделал хет-трик в 5-м матче со СКА. Окулов забил 4 гола в последних 3 играх серии

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко сделал хет-трик в матче со СКА.

Форвард московского клуба забросил три шайбы в ворота петербургской команды в пятом матче финала Западной конференции (7:3, 3-2 в серии).

забил по одному голу в каждом из трех периодов. Третью шайбу он забросил в пустые ворота СКА.

На счету Григоренко теперь 9 голов в 19 матчах плей-офф.

Кроме того, дублем в пятой игре серии отметился форвард ЦСКА Константин Окулов. Нападающий отличился четыре раза в последних трех матчах серии.