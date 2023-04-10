Из-за толчка Педана в спину Провольневу между игроками СКА и ЦСКА возникла стычка за секунду до конца матча
Андрей Педан толкнул Владислава Провольнева в спину за секунду до конца матча СКА и ЦСКА.
СКА проиграл ЦСКА (3:7, 2-3 в серии) в пятом матче финала Западной конференции.
Действия защитника петербуржцев Андрея Педана спровоцировали потасовку за одну секунду до завершения основного времени матча.
Хоккеист СКА, ускорившись, толкнул в спину игрока ЦСКА Провольнева, который после этого оказался на льду вместе с Евгением Кетовым. Из-за этого у хоккеистов произошла небольшая стычка.
По итогам этого эпизода Педан получил четыре минуты штрафа – по две минуты отдельно за блокировку и грубость.
Я понимаю, Кучер, к примеру, обижался бы, или Гусь.