Из-за толчка Педана в спину Провольневу между игроками СКА и ЦСКА возникла стычка за секунду до конца матча

Теги ЦСКА СКА драки видео КХЛ Кубок Гагарина Андрей Педан Владислав Провольнев Хоккей

Андрей Педан толкнул Владислава Провольнева в спину за секунду до конца матча СКА и ЦСКА.

СКА проиграл ЦСКА (3:7, 2-3 в серии) в пятом матче финала Западной конференции.

Действия защитника петербуржцев Андрея Педана спровоцировали потасовку за одну секунду до завершения основного времени матча.

Хоккеист СКА, ускорившись, толкнул в спину игрока ЦСКА Провольнева, который после этого оказался на льду вместе с Евгением Кетовым. Из-за этого у хоккеистов произошла небольшая стычка.

По итогам этого эпизода Педан получил четыре минуты штрафа – по две минуты отдельно за блокировку и грубость.

17 комментариев

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Eliza77
Вся команда сродни педану…
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ББ
Ответ *BG*
Тоже обижен на ЦСКА, за то, что его в том сезоне, перед его отъездом в НХЛ, посадили на трибуну, и затем (после его возвращения в КХЛ) права на него отдали в Ак Барс.
Да, я в курсе. Земляк В.Петрова, но обиженка какая-то.
Я понимаю, Кучер, к примеру, обижался бы, или Гусь.
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*BG*
Ответ ББ
Ну...таких не берут в космонавты. Ожиганов разочаровал. Вроде, наш парень, КХ брал с Красной Армией...А здесь, я смотрю, после заброшеной шайбы рукой себя по эмблеме стучит, типа, с детства за СКА.
Тоже обижен на ЦСКА, за то, что его в том сезоне, перед его отъездом в НХЛ, посадили на трибуну, и затем (после его возвращения в КХЛ) права на него отдали в Ак Барс.
+1
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ugmyanswer
Ответ ББ
Ну...таких не берут в космонавты. Ожиганов разочаровал. Вроде, наш парень, КХ брал с Красной Армией...А здесь, я смотрю, после заброшеной шайбы рукой себя по эмблеме стучит, типа, с детства за СКА.
Туда толи со ституток набирают
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ugmyanswer
Ответ ББ
Ну...таких не берут в космонавты. Ожиганов разочаровал. Вроде, наш парень, КХ брал с Красной Армией...А здесь, я смотрю, после заброшеной шайбы рукой себя по эмблеме стучит, типа, с детства за СКА.
Да это кр ыса,давно понятно
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ББ
Ответ *BG*
А жених этот, кстати, в школе ЦСКА занимался. Но в Красную Армию его не взяли. А он вон как вырос. Обиду, наверняка, затаил на ЦСКА.
Ну...таких не берут в космонавты. Ожиганов разочаровал. Вроде, наш парень, КХ брал с Красной Армией...А здесь, я смотрю, после заброшеной шайбы рукой себя по эмблеме стучит, типа, с детства за СКА.
+2
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ugmyanswer
Ответ ББ
Не только Пердан в табло получил. Никишин(у которого гёлфренда ходит на игры, фигуристочка, или гимнасточка какая-то) словил люлей, и альбинос Кетов, и вечно получающий в дыню Пашнин.
От со сисочили
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*BG*
Ответ ББ
Синхронисточка, значит? Ну, глянула на жениха во всей красе, так сказать:)
А жених этот, кстати, в школе ЦСКА занимался. Но в Красную Армию его не взяли. А он вон как вырос. Обиду, наверняка, затаил на ЦСКА.
+1
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Mihmesh35
чувак толкнул помимо Провольнева еще и своего же, причем довольно сильно, это вообще поступок идиота
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*BG*
Ответ Rare Shyy
там потом ещё #33 вроде, Стошнин или как-то так, лежачему по почкам долбил. а этот же Педан спровоцировал массовую драку. проигрывать надо достойно, это не цирк
А потом Дыбленко, кого Пашнин и бил, мастерски перевел Пашнина в партер, и тому тоже накидал. Веселуха, однако. Главное, чтобы без травм обошлось.
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ББ
Ответ *BG*
Синхронистка, точнее. Но не суть.
Синхронисточка, значит? Ну, глянула на жениха во всей красе, так сказать:)
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*BG*
Ответ ББ
Не только Пердан в табло получил. Никишин(у которого гёлфренда ходит на игры, фигуристочка, или гимнасточка какая-то) словил люлей, и альбинос Кетов, и вечно получающий в дыню Пашнин.
Синхронистка, точнее. Но не суть.
+1
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Старый конформист
Неприятный и неопрятный тип с укороченной фамилией...
+3
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Дим Димыч
в следущем матче они калечить начнут???
+1
0
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ББ
Не только Пердан в табло получил. Никишин(у которого гёлфренда ходит на игры, фигуристочка, или гимнасточка какая-то) словил люлей, и альбинос Кетов, и вечно получающий в дыню Пашнин.
+11
-1
+10
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Rare Shyy
там потом ещё #33 вроде, Стошнин или как-то так, лежачему по почкам долбил. а этот же Педан спровоцировал массовую драку. проигрывать надо достойно, это не цирк
+10
-1
+9
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jexon
Долба....бы.....как так можно играть! ЦСКА во всём был лучше!
+14
-1
+13
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