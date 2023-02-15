Драка «Шинника» и украинского «Миная», поражение «ПСЖ» от «Баварии», Загитова спела под фонограмму, Костомарову ампутировали кисти рук, 4-е золото Бо на чемпионате мира и другие новости

1. Массовая драка между игроками «Шинника» и украинского «Миная» произошла в турецком отеле. Baza утверждала, что конфликт возник из-за требования исполнить гимн Украины, украинский «Бомбардир» – из-за поведения пьяного игрока «Шинника». В итоге ярославцы заявили, что не являются инициаторами конфликта и заступились за одноклубника, украинцы – что причиной драки стало «позорное поведение россиян по отношению к работнице отеля и провокационные выкрики». Остальные подробности – здесь.

2. «Бавария» обыграла «ПСЖ» на выезде (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря голу Комана. Месси нанес 2 удара (оба заблокировали) и собрал 5 фолов. У Лео нет результативных действий за 3 матча в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ».

В другом матче дня «Милан» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) благодаря голу Браима Диаса. Это первая победа «россонери» в плей-офф ЛЧ впервые за 10 лет.

3. В Москве прошел фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов вышли на лед, а Алина Загитова спела под фонограмму с Zivert. На шоу Трусову представили как чемпионку России, а Валиеву – как чемпионку России и Олимпиады.

4. НХЛ. «Вашингтон» без Овечкина уступил «Каролине», Андрей Свечников довел безголевую серию до 17 игр. «Сент-Луис» забросил 6 шайб «Флориде», Барбашев набрал 1+2 и стал 3-й звездой матча. Все результаты дня – здесь.

5. Роману Костомарову ампутировали кисти рук, утверждает «Матч ТВ». Позже состояние олимпийского чемпиона резко ухудшилось – врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза.

6. Йоханнес Бо выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й, Фийон-Майе – 4-й. У норвежца 4 золотых медали в 4 гонках в Оберхофе.

7. КХЛ. «Сибирь» проиграла «Торпедо», «Спартак» уступил «Динамо», «Ак Барс» победил «Адмирал», «Амур» обыграл «Автомобилист».

В ходе матча с «Амуром» форвард «Автомобилиста» Да Коста на русском выругался в адрес оператора и ударил по камере во время матча с «Амуром»: «Иди отсюда, #####».

8. НБА. 36+13+9 от Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Бостон» и другие результаты.

9. Овечкин покинул расположение «Вашингтона» в связи со срочной госпитализацией отца и вылетает в Москву. Капитан «Вашингтона» прилетит в Москву 15 февраля.

10. Трансферные новости. Подписать Захаряна пытался «Галатасарай». Хавбек «Динамо» отказался от перехода. «Реал» следит за Хвичей на случай провала сделки по Беллингему, но платить 100 млн евро не будет. «Барса» и Ндика устно договорились о трансфере летом, защитник уйдет из «Айнтрахта» бесплатно.

11. «Зенит» и «Волга» сыграют матч Кубка России в Ульяновске. Комиссию устроило качество поля.

12. «Феррари» представила болид 2023 года и сразу же показала его на трассе в прямой трансляции.

13. IBU объявил о создании зала славы биатлона. В него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм.

14. Промес не полетел со «Спартаком» на сбор в Турцию. Он пропустил все три сбора.

15. Алекс Волкановски сохранил первое место в рейтинге P4P после поражения от Махачева. Как устроен рейтинг, можно узнать здесь.

16. Сборная России может провести несколько товарищеских матчей с бразильскими клубами в марте.

17. Экс-президент ИИХФ Фазель получил гражданство России и стал совладельцем производителя яблок «Алма Холдинг».

18. Матч «Шерифа» с «Партизаном» пройдет без зрителей по решению службы безопасности Молдовы. Депутат Кептонар заявил, что под видом сербских фанатов в страну могли прибыть диверсанты.

19. Порно снимали в туалете стадиона «Ниццы» во время матча с «Лиллем». Клуб подал жалобу.

Цитаты дня.

«Услышал крики «Слава Украине», ответил: «Слава России». Это спланированная акция украинского клуба, ребята говорят». Игрок «Шинника» Семейкин о драке с «Минаем»

Альба о ЧМ-2022: «Все фанаты хотели, чтобы Месси победил – за все, что он перенес»

Чайковская о допинговом деле Валиевой: «Нужно, чтобы Камила ощутила себя человеком, против которого ведется большая политическая игра»

Нагельсманн о победе «Баварии»: «Удивлен, что «ПСЖ» был так пассивен. Они вообще не планировали отбирать мяч»

Леандро Фернандес: «Не чувствую больших различий между россиянами и аргентинцами. Эти народы – братья, мне кажется»

Мостовой об Абаскале: «Можете представить, чтобы кто-то в Испании платил ему 1,5 млн евро? Да никогда в жизни!»

Пеп Гвардиола: «Прошу прощения у Джеррарда за свои необязательные и глупые комментарии. Мне стыдно»

Губерниев о пении Загитовой: «Алина, чуть лучше попадать в фонограмму – и будет роскошное пение!»

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