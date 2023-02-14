«Барса» и Ндика устно договорились о трансфере летом. Защитник уйдет из «Айнтрахта» бесплатно

Защитник « » дал согласие на переход в «Барселону».

Как сообщает Sport1, каталонский клуб и футболист достигли устной договоренности о летнем трансфере. Однако об оформлении сделки говорить еще рано – «Барса» рассматривает и альтернативные варианты.

Контракт 23-летнего игрока с «Айнтрахтом» рассчитан до конца этого сезона. Вероятность продления соглашения стремится к нулю.

В текущем сезоне Бундеслиги Ндика провел 20 матчей. Его статистику можно найти здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!