«Барса» и Ндика устно договорились о трансфере летом. Защитник уйдет из «Айнтрахта» бесплатно

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Эван Ндика Футбол

Защитник «Айнтрахта» Эван Ндика дал согласие на переход в «Барселону». 

Как сообщает Sport1, каталонский клуб и футболист достигли устной договоренности о летнем трансфере. Однако об оформлении сделки говорить еще рано – «Барса» рассматривает и альтернативные варианты.

Контракт 23-летнего игрока с «Айнтрахтом» рассчитан до конца этого сезона. Вероятность продления соглашения стремится к нулю. 

В текущем сезоне Бундеслиги Ндика провел 20 матчей. Его статистику можно найти здесь

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37 комментариев

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Schiaff1no
Лакомый кусочек для всех клубов. Странно, что Барса еще и раздумывает
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DolJun
Ответ Егор Зуев
Ему статую надо поставить
за те деньги, что он сэкономил подписывая бесплатных агентов))
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bengalsckyzh
Obite Evan N’Dicka... Каталонский top-клуб всё темнеет и чернеет... И ничего не сделать... Такая сегодня эпоха... Более того... На чемпионатах мира и Европы по боксу и на Олимпиадах, за сборную Испании выступает очень приличный чистокровный кубинец. А своих природных испанцев в этом виде нет и видимо уже и не будет. Тоже самое в борьбе и дзюдо и во многих летних олимпийских видах спорта... В соседней Португалии всё тоже самое... Вот она правда... Не тянут... Не тянут...
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KendrickistheKing!
Романо отчасти опровергнул новость сказав, что Барселона лишь одна из 5-6 команд, которые намереваются переманить Ндику летом. Ни о какой договоренности пока речи нет.

Ссылка: https://barcauniversal.com/barcelona-among-5-6-top-clubs-keen-to-sign-french-star-in-bosman-deal-romano/
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Марслан Акматалиев
Ндика, конечно, хороший защитник и перспективы есть, но оборона Барсы почти укомплектован.
Нужно только взять профильного правого защитника.
Араухо и Кунде думаю будут 100% основными, слева Альба, Алонсо и Бальде, Маркос может сыграть и ЛЦЗ, есть ещё Кристенсен, который набрал шикарную форму и пойди попробуй отнять у него место в основе, плюс ещё Гарсия.
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Кирилл Голивец
Ответ ЛеваяНогаХалка
Кунде правша, куда ему налево
Вы формулировку не поняли. это формат Кунде как одновременно центральный и крайний защ. и сильный в продвижении мяча. только левша
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deecder
Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Гусейн Магомедрасулов
Рано радоваться, это лишь устная договорённость. Челси за три дня до истечения контракта , выкупит его у Айнтрахта
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Кирилл Голивец
шикарный трансфер. просто шикарный. не понимал почему он в сборную не попал, Тео сделал свое дело во многих матчах, но его оборонительные слабости тоже минус. а так защитник дешамовский, но выбрал видимо одного зрелого на эту позицию. короче это Кунде налево. лцз/ложный лз оборонительного склада. даже Альбу стали переделывать в глубинную позицию в билд-апе. под аккуратное владение самое то. как есть маневр с Араухо/Кунде кого куда ставить в зависимости от задачи, там будет с Ндика. еще летом вроде Фойта хотели направо под такой формат. Хави любит аккуратных игроков с навыками флангов обороны.
Кунде правша, куда ему налево
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felix-sanchez
Ответ Мистер
Молодой перспективный, левоногий центральный защитник, но куда его поставять вот в чём вопрос, Араухо и Кристенсен забетонировали центр обороны, ещё есть Гарсия и может сыграть Алонсо. Посмотрим, думаю не помешает
Гарсию продадут, он не тянет.
+3
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Футбол_это_жизнь
Алемани после дурацких выходок команды Барто как глоток свежего воздуха. Браво
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Игорь Климов
Очень даже неплохой вариант.
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Кирилл Голивец
Ответ Ramin Mamedov
типичные фанаты Барсы- подписали бесплатно молодого игрока, у которого заканчивался контракт и который никому больше не нужен был, имеет 1 игру за молодежную сборную Франции до 21 года + 0 игр за основную сборную.. и это теперь стало гениальным трансфером Алемани...
он один из самых универсальных игроков и в чем-то ключевых обладателя ЛЕ
+3
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Кирилл Голивец
шикарный трансфер. просто шикарный. не понимал почему он в сборную не попал, Тео сделал свое дело во многих матчах, но его оборонительные слабости тоже минус. а так защитник дешамовский, но выбрал видимо одного зрелого на эту позицию.

короче это Кунде налево. лцз/ложный лз оборонительного склада. даже Альбу стали переделывать в глубинную позицию в билд-апе. под аккуратное владение самое то.

как есть маневр с Араухо/Кунде кого куда ставить в зависимости от задачи, там будет с Ндика. еще летом вроде Фойта хотели направо под такой формат. Хави любит аккуратных игроков с навыками флангов обороны.
+12
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Ramin Mamedov
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Серый
Ответ Raindrop Drop Top
Новые карманы для винисиуса
У хозяев Спотифая покупают
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Raindrop Drop Top
Новые карманы для винисиуса
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Hasan_072
Ппц ему 23😮 я думал ему лет 30-32
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Мукунку хороший
Иди ка ты Ндика))
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Егор Зуев
Ответ Экселлент
Ах да,до спортса пока дойдет)))
Это же спортс)
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Экселлент
Ответ Егор Зуев
Не знаю, пока не слышал
Ах да,до спортса пока дойдет)))
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Егор Зуев
Ответ Экселлент
Кстати, я не заметил,была ли новость,что Алемани продлили?
Не знаю, пока не слышал
+2
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Экселлент
Ответ Егор Зуев
Ему статую надо поставить
Кстати, я не заметил,была ли новость,что Алемани продлили?
+7
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Егор Зуев
Кто-нибудь, поставьте Алемани памятник!
+8
-3
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Егор Зуев
Ответ Бигног
Молодой, физически сильный и что очень важно левоногий центральный защитник еще и за бесплатно
Одни плюсы
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