«Барса» и Ндика устно договорились о трансфере летом. Защитник уйдет из «Айнтрахта» бесплатно
Защитник «Айнтрахта» Эван Ндика дал согласие на переход в «Барселону».
Как сообщает Sport1, каталонский клуб и футболист достигли устной договоренности о летнем трансфере. Однако об оформлении сделки говорить еще рано – «Барса» рассматривает и альтернативные варианты.
Контракт 23-летнего игрока с «Айнтрахтом» рассчитан до конца этого сезона. Вероятность продления соглашения стремится к нулю.
В текущем сезоне Бундеслиги Ндика провел 20 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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Нужно только взять профильного правого защитника.
Араухо и Кунде думаю будут 100% основными, слева Альба, Алонсо и Бальде, Маркос может сыграть и ЛЦЗ, есть ещё Кристенсен, который набрал шикарную форму и пойди попробуй отнять у него место в основе, плюс ещё Гарсия.
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
короче это Кунде налево. лцз/ложный лз оборонительного склада. даже Альбу стали переделывать в глубинную позицию в билд-апе. под аккуратное владение самое то.
как есть маневр с Араухо/Кунде кого куда ставить в зависимости от задачи, там будет с Ндика. еще летом вроде Фойта хотели направо под такой формат. Хави любит аккуратных игроков с навыками флангов обороны.