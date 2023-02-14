Пьяного игрока «Шинника» вырвало в туалете, он нахамил уборщице. Игрок «Миная» сделал ему замечание, затем началась драка («Бомбардир»)

На Украине представили свою версию событий, приведших к драке между футболистами в Турции.

Напомним, между футболистами российского «Шинника» и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

Как пишет «Бомбардир», конфликт начался с того, что один из игроков ярославской команды злоупотребил алкоголем, после чего его вырвало в туалете. Затем он стал хамить уборщице, работающий в отеле.

Нападающий «Миная» Даниил Колесник сделал россиянину замечание, на которое тот не отреагировал. После этого началась драка.

Отмечается, что при бронировании отеля « » потребовал, чтобы там не проживали представители российские футболисты. Однако команды заселили в одну гостиницу из-за ситуации с недавним землетрясением в Турции.

Ранее сообщалось, что конфликт возник из-за того, что несколько представителей «Миная» потребовали от начальника « » спеть украинский гимн. Эту версию опровергал украинский журналист Михаил Спиваковский.

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