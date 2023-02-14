Пьяного игрока «Шинника» вырвало в туалете, он нахамил уборщице. Игрок «Миная» сделал ему замечание, затем началась драка («Бомбардир»)

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Минай Футбол

На Украине представили свою версию событий, приведших к драке между футболистами в Турции.

Напомним, между футболистами российского «Шинника» и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка

Как пишет «Бомбардир», конфликт начался с того, что один из игроков ярославской команды злоупотребил алкоголем, после чего его вырвало в туалете. Затем он стал хамить уборщице, работающий в отеле. 

Нападающий «Миная» Даниил Колесник сделал россиянину замечание, на которое тот не отреагировал. После этого началась драка.

Отмечается, что при бронировании отеля «Минай» потребовал, чтобы там не проживали представители российские футболисты. Однако команды заселили в одну гостиницу из-за ситуации с недавним землетрясением в Турции.  

Ранее сообщалось, что конфликт возник из-за того, что несколько представителей «Миная» потребовали от начальника «Шинника» спеть украинский гимн. Эту версию опровергал украинский журналист Михаил Спиваковский.

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192 комментария

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Pb-SE
Ответ Sajres_Smit
Да, но мы даже в 10ку самых пьющих стран влезть не смогли(((где-то во втором десятке болтаемся...ниже не пьющие исламские страны...
Это официальная статистика. Она включает бабулек, которые денатурат продают из форточки? А таких случаев полно в провинции.
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Oleg Kolesnikov
Когда ххл врёт? Когда открывает рот.
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Benderey
Ответ Marcus-light
Это точно. Абсолютные противоположности русским, для которых честность, трезвость ума и уважение к окружающим - не пустой звук.
Именно так, украинцы не умеют себя вести, они по селянски уперты, туповаты и хамоваты! Основная их черта беспринципность! Обман считают высшей дабродетелью!
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Павел Мельников
Ответ Виктор Ш.
Все сказки с туалетом связаны
Или с гимном.
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Валентин Шишкин
Ответ Benderey
Пиши по украински, не комплексуй)
Очень примитивное мышление, надо отметить. Даже для этого ресурса. Уточню - родной язык русский, самая большая боль за всю историю футбола - гол Шевченко в 99 году.
И больше не делайте предположений, у вас пря ну очень плохо получается.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ KozlikX
хахахах))) круто расписал, до такого маразма их пропаганда доходит , просто поражает, неужели в это кто-то верит )
Ватные граждане что в Украине, что у нас одинаковые. Везде пропаганду жрут с удовольствием. И я даже не знаю, где на неё больше ведутся
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Pb-SE
Ответ Лысый Папа
новость из укр источников вообще не имеет смысла здесь публиковать
А из каких имеет? Есть какие-нибудь абсолютно достоверные источники, которые никогда не врут? Желательно находящиеся в турецких отелях.
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Олег Ивакин
Ответ Евгений Семенченко
сочувствую
красную не показали и на том спасибо :)
Но что там в комменте было запрещенного понять не могу.
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DekiB
Это тот самый "бомбардир", который видео, где ничего непонятно подписал "Украина перемогае понад усе, мацкали бегут?" ))))
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Gear
Ответ DonaldBrashear 2.0
из той же серии, что российские солдаты насилуют детей на Украине и воруют унитазы. этим людям никакого доверия нет. Если раньше хоть как-то сочувствовал им, было жаль, то теперь уже абсолютно нет, постоянно врут во всем.
Когда правительство России в последний раз говорило правду? Го
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ДЖИН
Конечно же рагули все справоцировали. У них такая природа. Под поляка лечь вместо того чтобы с русскими быть братьями.
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Фанат Ференцвароша
Ответ RSM-1930
Когда украинец открывает рот-он уже обманывает
Где там боевые голуби, переносящие вирус для русских?
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DekiB
Ответ Enotaz24
Я не понимаю всех этих выпадов в адрес Спортса. Тут же не написано, что это мнение Спортса, здесь конкретно указан источник, и что это их мнение и взгляд на ситуацию. Если вам не нравится не читайте Спортс, уверен есть полно патриотических сайтов. А то что русские солдаты марадерили, ну извините , может это и неприятно многим , но у войны к сожалению уродливое лицо. Так всегда было.
Так русские солдаты занимались этим в "чужой" стране хотя бы ))) А гордые вуйки у своих же стиралки сгружают постоянно )))
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Павел Мельников
Пьяный конфликт перерос в межнациональную перепалку. А виноват в этом кто? Укpaинцы, конечно же, ну никак не турецкий отель, который до сих пор старается не потерять клиентуру.
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UFO Beats
эта версия больше похожа на правду, чем сказки про гимн. но очевидно местные патриоты не поверят. хотя логично же все, русский футболист набухался, что тут необычного
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Kit244098
Хайп превыше всего. Ну подрались одноклеточные. Поставили друг другу фонарей и разошлись. Да пёс ними. С дураков еще и не то станется. Нет, блин, будем теперь это обсасывать до морковкиных заговений. На фоне случая с Костомаровом - это все вообще детский лепет.
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Benderey
Ответ Валентин Шишкин
Мне вот напротив эта версия представляется несколько более вероятной. Расскажи, в чём сомнения? Русский футболист напился в хлам и блевал - вроде это же как снег зимой?
Пиши по украински, не комплексуй)
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Pierre_
Ответ Блуждающий странник
При чем тут свастика, чего ты навалил? Ситуация просто понятная, у русских никакого негатива к украинцам нет, а наоборот встречается повсеместно. История про блюющего футболиста в туалете, который одновременно хамит уборщице ты на серьезе в это веришь? И я лоялен и не поддерживаю конфликт с украинцами, но уж самая вероятная версия это то, что украинцы докопались до русских
Ты щаз про те тысячи русских, которые в комментариях в телеге и других ресурсах говорят, что такой страны как Украина существовать не должно, что всех украинцев надо убить... Ты про этих русских, у которых нет негатива или про других?:)
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Фанат Ференцвароша
Ответ DonaldBrashear 2.0
из той же серии, что российские солдаты насилуют детей на Украине и воруют унитазы. этим людям никакого доверия нет. Если раньше хоть как-то сочувствовал им, было жаль, то теперь уже абсолютно нет, постоянно врут во всем.
А что, это не правда?
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RSM-1930
Ответ HoratioH
Тебя необходимо денацифицировать
если уж меня, то декоммунизировать, но у вас здоровья не хватит
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Евгений Семенченко
Ответ Олег Ивакин
а модераторы --нет! Убрали мой коммент :)
сочувствую
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Sajres_Smit
Ответ Игорь Замаруев
Ну т.е. если наш источник пишет, что РФ на СВО не убивает мирняк и не ворует, не издевается и т.д., это всё ложь? Ну по твоей логике
Нет, моя логика не такая. Она не касается российских источников. Они могут быть разнообразными. Мы можем даже и сами себя гнобить. Она касается только украинских источников и украинствующих лиц. Там на 100% работает. Без сбоев. Сама логика описана в моём комменте: https://www.sports.ru/football/1114897139-pyanogo-igroka-shinnika-vyrvalo-v-tualete-on-stal-xamit-uborshhicze-ig.html?comment_id=1815605%C2%A6news%C2%A61114897139
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Alarich105
Ответ CherenkovF
Если отбросить политику, то не верю я что российского игрока вырвало в туалете от переизбытка алкоголя... Это ж профессионалы! Да еще и на сборах... Да наш футболист в таком состоянии и на тренировку вышел и игру бы отыграл, но не стал бы с унитазом обниматься. Так что украинская версия абсолютно несостоятельна.
Как можно игроков уровня Шинника назвать профессионалами?
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Pb-SE
Ответ Фут.Боль
А игрок Минтая туалет охранял, я так понимаю.
Когда русские заселяются в турецких отелях, остальные клиенты должны на улице нужду справлять. А то вдруг оскорбят религиозные чувства своей бездуховностью.
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Sgi
«Чтобы там не проживали представители российские футболисты»… Белоус, ты вообще читаешь то, что публикуешь ?
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