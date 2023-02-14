Пьяного игрока «Шинника» вырвало в туалете, он нахамил уборщице. Игрок «Миная» сделал ему замечание, затем началась драка («Бомбардир»)
На Украине представили свою версию событий, приведших к драке между футболистами в Турции.
Напомним, между футболистами российского «Шинника» и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.
Как пишет «Бомбардир», конфликт начался с того, что один из игроков ярославской команды злоупотребил алкоголем, после чего его вырвало в туалете. Затем он стал хамить уборщице, работающий в отеле.
Нападающий «Миная» Даниил Колесник сделал россиянину замечание, на которое тот не отреагировал. После этого началась драка.
Отмечается, что при бронировании отеля «Минай» потребовал, чтобы там не проживали представители российские футболисты. Однако команды заселили в одну гостиницу из-за ситуации с недавним землетрясением в Турции.
Ранее сообщалось, что конфликт возник из-за того, что несколько представителей «Миная» потребовали от начальника «Шинника» спеть украинский гимн. Эту версию опровергал украинский журналист Михаил Спиваковский.
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Но что там в комменте было запрещенного понять не могу.