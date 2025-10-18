Джон Терри: «Произошедшее с Абрамовичем омерзительно. Во время локдауна он помогал службе здравоохранения, открывал стадион для медсестер, давал людям приют. Прекрасный человек»

Джон Терри недоволен тем, что Романа Абрамовича вынудили продать «Челси».

«То, что с ним произошло, омерзительно. Он делал поразительные вещи во время локдауна и для Национальной службы здравоохранения: открыл «Стэмфорд Бридж » для всех медсестер, дал людям приют в то трудное время.

Он был просто прекрасным, прекрасным человеком, который обожал наш футбольный клуб и, к счастью, отвернулся от другого клуба («Тоттенхэма » – Спортс”), приняв правильное решение прийти к нам», – сказал бывший капитан «Челси », выступая на мероприятии The Obi One podcast.