Джон Терри: «Произошедшее с Абрамовичем омерзительно. Во время локдауна он помогал службе здравоохранения, открывал стадион для медсестер, давал людям приют. Прекрасный человек»
Джон Терри недоволен тем, что Романа Абрамовича вынудили продать «Челси».
«То, что с ним произошло, омерзительно. Он делал поразительные вещи во время локдауна и для Национальной службы здравоохранения: открыл «Стэмфорд Бридж» для всех медсестер, дал людям приют в то трудное время.
Он был просто прекрасным, прекрасным человеком, который обожал наш футбольный клуб и, к счастью, отвернулся от другого клуба («Тоттенхэма» – Спортс”), приняв правильное решение прийти к нам», – сказал бывший капитан «Челси», выступая на мероприятии The Obi One podcast.
Опубликовал: Александр Суряев
